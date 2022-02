ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวนิช (56) : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับบันทึกความทรงจำ กษัตริย์สเปนแห่งราชวงศ์บูร์บอง

ในตอนก่อนๆ ได้กล่าวถึงหนังสืออ้างอิงที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์อังกฤษ T. Fisher Unwin ในปี พ.ศ. 2445 อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จกลับจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหนังสือแต่ละเล่มที่พระองค์ทรงเลือกมานั้น ถือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่แต่งโดยนักวิชาการชั้นนำในสมัยนั้น และมีหนังสือที่เขียนในภาษาฝรั่งเศสด้วย แสดงว่า พระองค์ทรงรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับที่อ่านหนังสือที่เขียนในภาษาฝรั่งเศสในระดับวิชาการได้ ดังที่ได้นำเสนอไปแล้ว ยังเหลือหนังสืออ้างอิงอีก 2 เล่มสุดท้าย นั่นคือMemoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon มีชื่อเต็มว่า Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon : from the accession of Philip V. to the death of Charles III. 1700-1788 เป็นหนังสือ 5 เล่มจบ ( 5 volumes) ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2356/2358 (ค.ศ. 1813/15) โดยสำนักพิมพ์ Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown เนื้อหาของหนังสือเล่มก็เป็นไปตามชื่อ นั่นคือ เป็นบันทึกที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์สเปนแห่งราชวงศ์บูร์บอง และบันทึกที่ว่านี้เป็นบันทึกของทูตอังกฤษที่ประจำอยู่ที่สเปนเมื่อเอ่ยถึงราชวงศ์บูร์บอง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงราชวงศ์พระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสมากกวาของสเปน ดังนั้น ก่อนจะกล่าวถึงสาระของหนังสือเล่มนี้ จะขอกล่าวถึงราชวงศ์บูร์บองเสียก่อน จะได้ทำให้คลายสงสัยว่า ตกลงแล้ว ทำไมพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสและสเปนถึงอยู่ในราชวงศ์เดียวกันหลังจากนั้น สายของเจ้าชายรอแบร์ได้ครองเมืองสืบเนื่องถึงสามร้อยปีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์แคะเปะของพระเจ้าหลุยส์ที่เก้า ต่อมาในราวศตวรรษที่สิบหก สายราชวงศ์แคะเปะมีปัญหาผู้สืบสาย สายของวงศ์บูร์บองจึงได้ขึ้นมาปกครองฝรั่งเศส และกษัตริย์ฝรั่งเศราชวงศ์บูร์บองหลายพระองค์ได้ปกครองฝรั่งเศสและรวมไปถึงเมืองเนวาระ (Navarrre) ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของสเปนต่อมาในศตวรรษที่สิบแปด พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์บูร์บองในสายสเปน นั่นคือ ในสายที่ปกครองเมืองเนวาระได้เป็นกษัตริย์ในหลายดินแดน เช่น สเปน เนเปิลส์ ซิซิลี และปาร์มา โดยสามเมืองหลังนี้อยู่ในอิตาลี และเมืองปาร์มา (Parma) ก็คือเมืองที่มีชื่อเสียงในการทำปาร์มาแฮม (parma ham) ที่หลายคนรู้จักนอกจากกษัตริย์สเปนราชวงศ์บูร์บองปกครองเมืองต่างๆที่ว่ามาแล้ว ยังข้ามไปปกครองเมืองลักซ์เซมเบอร์กด้วย ซึ่งถ้าดูจากแผนที่ข้างล่างนี้(ภาพที่ 5) ก็พอเข้าใจได้ว่า กษัตริย์ฝรั่งเศสราชวงศ์บูร์บองได้แผ่ขยายอำนาจไปปกครองสเปน อิตาลีและลักซ์เซมเบอร์กได้อย่างไร เพราะอย่างน้อยดินแดนก็ติดต่อกันMemoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon เป็นหนังสือที่เน้นไปที่เรื่องราวของกษัตริย์สเปนราชวงศ์บูร์บองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2243-2331 (ค.ศ. 1700-1788) คือ ตั้งแต่การเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าฟิลลิปที่ห้าจนถึงการสวรรคตของพระเจ้าชาร์ลสที่สามสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้หนังสือเล่มนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการเกิดสงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์ ซึ่งเกิดในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2276-2281 (ค.ศ. 1733-1738) และกษัตริย์สเปนมีบทบาทสำคัญต่อสงครามสืบราชสมบัติในโปแลนด์ เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ออสเตรียและรัสเซียสนับสนันให้เลือก Frederick Augustus II แห่งแซกโซนี พระราชโอรสของ Augustus เป็นกษัตริย์โปแลนด์ แต่สเปนกับฝรั่งเศสต่อต้านออสเตรียและรัสเซียที่สนับสนุนAugustus IIดังนั้น ในการเข้าใจที่มาของสงครามสืบราชสมบัติในโปแลนด์ จึงจำเป็นต้องเข้าใจตัวแสดงสำคัญที่มีส่วนทำให้เกิดสงคราม ซึ่งในยุคนั้นภายใต้การปกครองแบบราชาธิปไตย กษัตริย์คือผู้มีบทบาทสำคัญในนโยบายต่างประเทศ หรือถ้าไม่ใช่กษัตริย์ ก็อาจจะเป็นพระราชินีก็ได้ อย่างในกรณีของสเปน พระราชินีของพระเจ้าฟิลลิปที่ห้า พระนางเอลิซาบีธ ฟาเนสสิ (Elisabeth Farnese) ทรงมีอิทธิพลอย่างยิ่งในนโยบายต่างประเทศของสเปน ส่งผลให้ในทางปฏิบัติ พระองค์เป็นผู้ปกครองของสเปนในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1714-1746 (คาบเกี่ยวกับการเกิดสงครามสืบราชสมบัติในโปแลนด์)และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเลือกหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับ เอลิซาบีธ ฟาเนสสิ โดยตรงเป็นหนึ่งในหนังสืออ้างอิง ดังที่ได้กล่าวไปในตอนที่แล้วถามว่าผู้แต่งได้ข้อมูลมาจากไหน ? อย่างที่กล่าวไปแล้ว ผู้แต่งได้จากบันทึกของทูตอังกฤตในสเปนผู้แต่งคือ(มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2291-2371/ ค.ศ. 1748-1828) เป็นบาทหลวงและนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ จบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และสังกัดคณอีตัน (Eton College) ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกคณะคิงส์ (King’s College) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาได้เดินทางท่องไปยุโรปในฐานะอาจารย์สอนหนังสือ และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของอภิชนชนชั้นสูง ซึ่งเข้าใจว่า หนึ่งในนั้นน่าจะได้แก่ทูตอังกฤษในสเปนด้วยนอกจาก Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon ที่มีความยาวถึง 5 เล่มแล้ว Coxe ยังมีผลงานหนังสืออีก 17 เล่ม ได้แก่ สถานะของรัฐสวิสเซอร์แลนด์ (ค.ศ. 1779), การค้นพบต่างๆของรัสเซียระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา (1780), คุกและโรงพยาบาลในรัสเซีย สวีเดนและเดนมาร์ก (1781), การท่องโปแลนด์ รัสเซีย สวีเดนและเดนมาร์ก (1784), เทือกเขามองบลังก์และเทือกเขาแอลพ์ (1789), การท่องเที่ยวในสวิสเซอร์แลนด์ (1789), จดหมายเรื่องคณะตุลาการลับของเวสต์ฟาลีย (1796), ชีวิตของจอห์น เกย์ (1797), บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตและการบริหารราชการของเซอร์ โรเบิร์ต วอลโปล (สามเล่มจบ/ 1798), เป็นบรรณาธิการข้อเขียนเกี่ยวกับนิทานของจอห์น เกย์ (1798), เรื่องสั้นต่างๆของ จอร์จ เฟรเดอริค เฮนเดล และ จอห์น คริสโตเฟอร์ สมิธ (1799), พาเที่ยวประวัติศาสตร์ในมอนมัชเชียร์ (1801), บันทความทรงจำเกี่ยวกับโฮราติโอ (1802), ประวัติราชวงศ์ออสเตรีย (1807), บันทึกความทรงจำของ จอห์น ดุ๊คแห่งมาร์ลเบอเรอ (1818-1819), จดหมายโต้ตอบของ ชาร์ลส ทัลบอต ดุ๊คแห่งชรูส์เบอรี่ (1821) และเล่มสุดท้ายที่ตีพิมพ์หลังเขาเสียชีวิตได้หนึ่งปีคือ บันทึกความทรงจำของการบริหารราชการของเฮนรี่ เพลเลม (1829)ดูจากผลงานของเขาแล้ว น่าทึ่งมาก คนอะไรเขียนหนังสือออกมาได้เฉลี่ยปีละเล่มสองเล่มขนาดนั้น