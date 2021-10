“ปตท.- เอสซีจี” เล่นใหญ่ บุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เกาะเทรนด์พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน

ฟากฝั่งยักษ์ใหญ่บริษัทพลังงานแห่งชาติอย่างกลุ่มปตท. ก็ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มตัว เดินหน้าพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด โดยปักหมุดร่วมทุนกับแห่งไต้หวันสร้างฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจอีอีซี ขณะที่เอสซีจีจับมือกับเพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาแผนธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเช่นกันนโยบายการขับเคลื่อนแผนพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกติกาโลกและนวัตกรรมใหม่ ทำให้กระทรวงพลังงาน เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan 2022) ที่วางเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนและปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งหนึ่งในแนวทางตามนโยบายนั้นคือ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้มีการใช้มากขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เร่งออกมาตรฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าไปแล้วกว่า 90 เรื่อง ขานรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติที่เน้นย้ำให้รีบดำเนินการ ขณะเดียวกันบีโอไอก็พร้อมให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุน EVความชัดเจนใน” ของรัฐบาล ตอบโจทย์การปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.ซึ่งวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงประเภท Conventional ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ น้ำมันและถ่านหิน กับประเภท New Energy ที่ประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียน (Renewable) พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานแห่งอนาคต โดยก่อนหน้านี้ ปตท.วางแผนการลงทุน New Energy เช่น กริด เน็ตเวิร์ค ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบเพื่อต่อยอดสู่การตั้งโรงไฟฟ้าเอวีในอนาคตอย่างเป็นระบบ เติมเต็มแผนพัฒนาธุรกิจของปตท.ให้ครอบคลุมครบวงจรเมื่อเผชิญวิกฤตพิษโควิด-19 ในช่วงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลสะเทือนต่อดีมานด์ความต้องการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้การวางแผนขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ ปตท. ช่วง 5 ปีข้างหน้า (2564-2568) กรอบลงทุนประมาณ 8.65 แสนล้าน มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเติบโตของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนพลังงานแห่งชาติ ซึ่งกลุ่ม ปตท.มีบทบาทเป็นฟันเฟืองสำคัญ โดย ปตท.ขับเคลื่อนการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการจัดการตั้งบริษัท อรุณ พลัส เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินธุรกิจ EV value chain รองรับการขยายตัวสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรจากนั้น เมื่อกลางเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่างเพื่อสร้างฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟ็อกซ์คอนน์ ร่วมลงนาม พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง ปตท.และ ฟ็อกซ์คอนน์ ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือตั้งโรงงานผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยดังกล่าว จะใช้ความเชี่ยวชาญของฟ็อกซ์คอนน์ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้า ผสานกับองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่ม ปตท. เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลมากยิ่งขึ้นซีอีโอของปตท. เผยว่า ปตท.โดยจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV Value Chain ทั้งหมด โดยอาศัยความแข็งแกร่งด้านธุรกิจพลังงานของ ปตท.และกลุ่มบริษัทในเครือ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในไทยด้วยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ ผลิต EV ตลอดจนชิ้นส่วนสำคัญ เช่น Battery Platform Drivetrain หรือ Motor โดยแผนการลงทุนจะเริ่มจากการสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี วางระบบการผลิต การบริหารซัพพลายเชน จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1-2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯสำหรับโรงงานดังกล่าวจะผลิต EV ทั้งคันด้วยเทคโนโลยีของ ฟ็อกซ์คอนน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มีทั้ง Hardware และ Software ที่จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนารถ EV ได้อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาด EV เบื้องต้นคาดว่าประมาณ 2-3 ปีในการเตรียมความพร้อมและเริ่มผลิตออกสู่ตลาด เป้าหมายการผลิตระยะแรก 50,000 คัน/ปี และขยายเป็น 150,000 คัน/ปี ในอนาคต“การลงทุนครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ ... ยังเป็นการตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย” นายอรรถพล กล่าวทั้งนี้ Foxconn หรือ บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เช่น Cloud Computing, Mobile Devices, IoT, Big Data, AI, Smart Networks, Robotics, Automation และ Electric Vehicleผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์เผยแพร่ผ่านสื่อว่า การแตกไลน์เข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของ ปตท. นับเป็นจิ๊กซอร์ที่สำคัญ เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจกรณีที่ความต้องการพลังงานฟอสซิลในอนาคตปรับลดลง นับเป็นการเข้าสู่ Mainstream ของไทยและของโลกในช่วงต้นของกระแสรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งราวปี 2025 มีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเครือ ปตท. และใช้แบรนด์ในเครือ PTTล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมาในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เพื่อศึกษาและพัฒนาแผนงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รวมถึงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชาร์จยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดย เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แต่งตั้งบริษัท Black & Veatch Management Consulting (Black & Veatch) เพื่อทำการศึกษาในครั้งนี้“ด้วยการสนับสนุนของเรา จะเป็นการขยายโอกาสสำหรับบริษัทในสหรัฐอเมริกา ในการเป็นพันธมิตรกับประเทศไทย เพื่อช่วยในการแสวงหาโซลูชันให้กับยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ” นายเอโนห์ เอบาง ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) กล่าวอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นสักขีพยานในวันลงนามความร่วมมือ ย้ำเช่นเดียวกันว่า ความร่วมมือระหว่าง USTDA และเอสซีจี จะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ซึ่งจะตอกย้ำความพยายามในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการเติบโตที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยวางแผนและวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึก เพื่อนำยานยนต์ไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้และศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับพลังงานทดแทน หลายร้อยแห่งในประเทศไทยสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี การศึกษาจะครอบคลุมถึงการออกแบบในโครงการนำร่อง 3 โครงการของ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าของระบบรถขนส่งสินค้า รถขนส่งบุคลากร และรถโม่ขนส่งคอนกรีตโครงการนี้ถือเป็นการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Partnership for Climate-Smart Infrastructure) ตามความตั้งใจของ USTDA ซึ่งจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกากับโครงการพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการขนส่งในตลาดเกิดใหม่