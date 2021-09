โรคต่อเนื่อง “หลังหายป่วย”โควิด-19 / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

จะต้องตระหนักว่าการควบคุมปริมาณพลังงานแคลอรี่ในอาหารให้น้อยลงเท่าไหร่ในภาวะที่เคลื่อนไหวน้อย ก็กลับจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นเท่านั้น การควบคุมปริมาณพลังงานอาหารยังจะช่วยในเรื่องของภาวะการอักเสบมากเกินไปได้ด้วย

โรคที่ยังเกิดต่อเนื่องหลังจากหายป่วยโรคโควิด-19

นับเป็นข่าวดีที่รายงานตัวเลขของจำนวนผู้ป่วยลดลง จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง “แม้จะไม่ได้เป็นตัวเลขที่แท้จริงทั้งหมด” เพราะมีคนจำนวนมากตัดสินใจที่จะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน และใช้ยาฟ้าทะลายโจรซึ่งมีเพียงพอและหาซื้อได้ไม่ยากแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นประชาชนได้ส่งต่อข้อมูลในการรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาการ การออกกำลังกาย การสูดดมรมยาสมุนไพร ได้ทำให้ประชาชนเรียนรู้ที่จะรับมือกับโรคนี้ได้ดีขึ้น ซึ่งไม่ได้แปลว่าโรคนี้ได้กำลังลดการระบาดลงแล้วกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยโรคปอด และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคไต, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน,และโรคอ้วน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดกลุ่มผู้สูงวัยถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเข้าสู่วันที่มีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยตามวัย ในขณะที่วัคซีนที่ใช้ในผู้สูงวัยนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนแล้ว วัคซีนส่วนใหญ่ก็ได้ถูกนำมาใช้ทดสอบเฉพาะผู้สูงวัยที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นภูมิคุ้มกันก็ยังจะขึ้นด้วยวัคซีนน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่า ส่วนการฉีดวัคซีนผู้สูงวัยที่มักต้องมีโรคต่างๆอยู่แล้วอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลของการใช้จริงๆทั่วโลก โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรังหรืออ่อนแออยู่นั้นไม่มีความชัดเจนว่าจะส่งผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อมาอย่างไร นอกจากการรณรงค์ให้ฉีดเพียงอย่างเดียวเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อ ดังนั้น กลุ่มผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่ยังต้องติดตามผลต่อไป [1]การถอดบทเรียนจากกลุ่มประชากรผู้สูงวัยและเบาหวานข้างต้นที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์นั้น เราอาจจะต้องพิจารณาอะไรไปมากกว่าวัคซีน ฟ้าทะลายโจร หรือยาอื่นๆได้แล้วหรือไม่ นั่นก็คือการใช้ชีวิตที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะต้องมาสนใจการกินอาหารจากที่มีมากขึ้นกินอาหารสดมากขึ้นกินผลไม้รสเปรี้ยวธัญพืชและเห็ดมากขึ้นเพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลายในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอันได้แก่วิตามินซีวิตามินบีซิงค์ธาตุเหล็กและเซเรเนียม[6][6]ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงวัยนอนหรือนั่งอยู่กับที่นานโดยไม่ได้ออกกำลังเคลื่อนไหวและผู้สูงวัยที่ยังเดินได้และอยากลุกเดินตลอดเวลาก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีกว่าการอยู่นิ่งเฉยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับแสงแดดให้มากในระหว่างการออกกำลังกาย ก็จะเป็นหนทางในการเพิ่มวิตามินดี เพราะการขาดวิตามินดีมีความสัมพันธ์ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในผู้สูงวัยด้วย [7]นอกจากจะช่วยเป็นอาหารเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารแล้วหากเป็นผักสลัดสดหรือผักปั่นสดโดยไม่แยกกากก็จะทำให้ได้รับวิตามินที่หลากหลายโดยเฉพาะวิตามินซีที่จะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญเช่นกันอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยที่เคลื่อนไหวน้อย หรือเมื่อภูมิคุ้มกันตกแล้วเจ็บป่วยก็ไม่อยากจะรับประทานอาหารอะไรเลย ในขณะที่ลูกหลานและคนใกล้ชิดมักจะคะยั้นคะยอให้รับประทานมาก[8]-[10]แต่สำหรับการแพทย์แผนไทยและอายุรเวทอินเดียแล้วถือว่าคนสูงวัยเป็นกลุ่มที่ธาตุไฟหย่อนและมักจะเกิดโรคเกี่ยวข้องกับระบบธาตุลม อาหารส่วนใหญ่จึงควรมีเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนเพื่อบรรเทาความผิดปกติของธาตุไฟและธาตุลมให้ลดน้อยลง ซึ่งในงานวิจัยยุคหลังพบว่าอาหารรสเผ็ดร้อนเหล่านี้ (โดยเฉพาะอาหารไทยและอินเดีย) จะช่วยลดอนุมูลอิสระในร่างกายให้ลดน้อยลง[11] ในขณะที่มีตำรับยาสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงๆ เช่น ตรีผลา (สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม)ซึ่งนอกจากจะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าเครื่องเทศและวิตามินทั่วไปแล้ว[11] ยังสามารถช่วยลดการอักเสบได้อีกด้วย[12]โดยตามสถิติแล้วผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะมีอาการน้อยถึงปานกลางประมาณร้อยละ 80 และกลุ่มคนเหล่านี้จะมีโอากาสที่โรคจะดำเนินไปจนอาการหนักประมาณร้อยละ 5[13] และในกลุ่มที่อาการน้อยโดยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นภายใน 7-10 วัน และหากมีอาการหนักหรือวิกฤติก็จะใช้เวลาในการดีขึ้นประมาณ 3-6 สัปดาห์[14]อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้แล้ว ก็อาจจะเกิดปัญหาอีกประการหนึ่งคือทำให้เหนื่อยงานอ่อนแอและไม่มีสภาพแข็งแรงเหมือนเดิมที่กำลังจะเป็นปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่แม้จะตรวจไม่พบเชื้อแล้วแต่กลับมีอาการต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์หรือแม้อาจจะถึงหลายๆเดือนด้วยซ้ำไปเรียกว่าโรค[15]ภาวะดังกล่าวอาจะเป็นผลมาจากภาวะการอักเสบ หรือภาวะเจ็บป่วยของโรคโควิด-19 หรืออาจจะมาจากกระบวนการรักษาหลายอย่างที่ทำให้ร่างกายได้รับความบอบช้ำ หรืออาจจะมาจากสภาพร่างกายของคนๆนั้นเอง [15]แต่อาการที่มักจะเกิดขึ้นกับอาการต่อเนื่องหลังตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ได้แก่ได้แก่ภาวะอ่อนล้าปวดศีรษะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจส่วนบน (หายใจสั้นเจ็บคอไอและสูญเสียกลิ่น)ได้แก่ภาวะอาการจากหลายระบบเช่นเป็นไข้ต่อเนื่องและภาวะอาการเกี่ยงกับทางเดินอาหารโดยอาการเหล่านี้จะพบได้ประมาณ 3-4สัปดาห์นับตั้งแต่เร่ิมป่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเฉียบพลัน[16]อาการอ่อนเพลียอ่อนล้าคือปัญหาที่พบได้บ่อย โดยมีการศึกษาพบว่าอาจจะแสดงอาการประมาณ 10 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ และมากกว่าร้อยละ 50 จะประสบปัญหาในเรื่องจากภาวะความอ่อนล้าโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงหรือภาวะการอักเสบในช่วงการป่วยโรคโควิด-19[17] โดยเฉพาะหากเป็นผู้ป่วยเพศหญิงที่มีภาวะอ่อนล้าหลังหายป่วยโรคโควิด-19 แล้วอาจมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลร่วมด้วย[17]มีรายงานชนิดหนึ่งในอิตาลีพบว่าร้อยละ 87 ของผู้ป่วยที่หายป่วยและกลับบ้านแล้วมีอย่างน้อย 1 อาการที่ยังคงอยู่แม้ผ่านไปถึง 60 วันแล้วก็ตาม[18] โดยในจำนวนนี้จะมีร้อยละ 32 จะมี 2 อาการร่วมด้วย ในขณะที่มีมากกว่า 3 อาการขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 55 อย่างไรก็ตามในกลุ่มเหล่านี่จะไม่ได้มีไข้หรือภาวะป่วยรุนแรงเฉียบพลัน[19]สำหรับอาการ “ป่วยต่อเนื่อง”หลังตรวจไม่พบเชื้อแล้ว ได้แก่อาการอ่อนล้าร้อยละ 53.1, คุณภาพชีวิตแย่ลงร้อยละ 44.1, หายใจลำบากร้อยละ 43.1, ปวดตามข้อร้อยละ 27.3, เจ็บหน้าอกร้อยละ 21.7, นอกจากนั้นยังสามารถพบการรายงานอาการอื่นๆ เช่น ไอ, ผื่นขึ้น, ใจสั่น, ปวดศีรษะ, ท้องเสีย, และรวมถึงความรู้สึกเจ็บเหมือนโดยเข็มทิ่ม เป็นต้น [19]อาการข้างต้นนี้เองยังพบรายงานของผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลับมาใช้กิจกรรมได้ปกติเหมือนเดิม, และยังมีปัญหาสุขภาพจิตด้วย ได้แก่ ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ภาวะป่วยทางจิตหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหรือภัยร้ายรุนแรง (Post-trumatic stress disorder) นอกจากนั้นยังผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่ออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านแล้วยังมีภาวะหายใจไม่สะดวกหรืออ่อนเพลียได้นานถึง 3 เดือน [19]ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อแล้วโควิด-19 ประมาณร้อยละ 35 อาจไม่สามารถกลับมาทำงานเหมือนเดิมในระยะเวาลประมาณ 14-21 วัน[20] ซึ่งสภาพดังกล่าวนี้ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นกว่ากลับมาทำงานเหมือนเดิม เช่น อายุ 18-34 ปีจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้ในช่วงเวลา 14-21 วันประมาณร้อยละ 26 แต่ถ้ามีอายุมากขึ้นระหว่าง 35-49 ปี จะมีสัดส่วนมากขึ้นเป็นร้อยละ 32 และถ้าอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ก็จะยิ่งมีสัดส่วนมากขึ้นถึงร้อยละ 47 [20]ในบรรดากลุ่มคนที่ไม่สามารถกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมในระยะเวลา 14-21 วัน ร้อยละ 28 จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีโรคร่วมหรือมีเพียงโรคเดียวที่ร่วมอยู่, ร้อยละ 46 จะมี 2 โรคร่วมอยู่ และถ้ามีโรคร่วม 3 หรือมากกว่านั้นจะมีอัตราการไม่สามารถกลับมาทำงานได้มากถึงร้อยละ 57 [20]โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่รอดชีวิตมาได้แต่หรือดัชนีมวลกาย (BMI)มากกว่าร้อยละ 30)และผู้ป่วยจิตเวช (วิตกกังวล,ซึมเศร้า,ภาวะป่วยทางจิตหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหรือภัยร้ายรุนแรง)จะมีภาวะที่ไม่สามารถกลับมาทำงานในระยะเวลา 14-21วันเพิ่มมากขึ้นเป็น 2เท่าตัวหลังจากพบว่าติดเชื้อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีภาวะดังกล่าวข้างต้น [20]จะเห็นได้ว่าอาการป่วย หลังหายป่วยโควิด-19 แล้ว ยังคงหลงเหลือซากความเสียหายของอวัยวะร่างกายและจิตใจ และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เจ็บป่วยจำนวนหนึ่งและจำเป็นจะต้องได้รับการและด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากธรรมชาติบำบัดจนถึงงานวิจัยยุคใหม่อ้างอิง[1] Roy L Saiza, et al,Efficacy and safety of COVID-19 vaccines in older people,Age and Ageing, Volume 50, Issue 2, March 2021, Pages 279–283, https://doi.org/10.1093/ageing/afaa274[2] Soldavini J., Andrew H., Berner M. 