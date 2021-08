PM2.5 กับมาตรการ Lockdown & Work from Home

ในสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยพบการระบาดเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลทั่วโลกพบว่าในช่วงการระบาดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศลดลงในหลายพื้นที่ เนื่องจากการจำกัดการเดินทาง องค์กรหลายแห่งให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือที่เรียกว่า Work from Home และการระงับการทำกิจกรรมหลายอย่างทางสังคมทำให้ประชาชนใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในที่อยู่อาศัยของตัวเอง ดังนั้นจึงส่งผลให้ประชาชนสัมผัสกับมลพิษทางอากาศลดลงด้วยเช่นกัน โดยวิกฤตการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมายทั่วโลก โดยมีอัตราการเสียชีวิต 11% ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2020 [1] ดังนั้นในหลายประเทศจึงใช้มาตรการบังคับล็อกดาวน์ (Forced lockdown) ที่เข้มงวดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม COVID-19 ทำให้หลายกิจกรรมต้องหยุดชะงักทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยมาตรการนี้จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของมนุษย์และนำไปสู่การลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่ทั่วโลกการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และจีน ทำให้รัฐบาลต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้า หยุดการขนส่งและปิดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก (GHGs), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), PM2.5, PM10 และ CO2 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ [2,3] ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศดีขึ้นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) เมื่อปีที่แล้ว (2021) ก็มีปริมาณลดลงอย่างมาก มาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นด้วย เนื่องจากแหล่งกำเนิดหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรและภาคอุตสาหกรรมลดลง จากข้อมูลการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในประเทศจีนโดยการจำกัดการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ ระงับการขนส่งภายในเมืองและการปิดโรงงาน [4, 5] ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศดีขึ้น 7.8% [6] โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณความเข้มข้นของ PM2.5 ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเมืองอู่ฮั่น [7] ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยอย่างเช่นประเทศมาเลเซีย พบว่าช่วงล็อกดาวน์ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองลดลงในหลายพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะยังมีการเผาไหม้ชีวมวลในท้องถิ่นอยู่ก็ตาม [8-10]อย่างที่หลายท่านทราบกันดีว่ามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5หรือที่รู้จักกันนาม “ฝุ่นจิ๋ว” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ฝุ่นจิ๋วในบรรยากาศยังเป็นประเด็นที่หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากงานวิจัยทั่วโลกชี้ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศที่มีระดับความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์อย่างมหาศาล ดังนั้นมลพิษทางอากาศจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับโลก และมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนชัดเจนว่าสารมลพิษที่ปนเปื้อนในอากาศเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดติดเชื้อ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นจากมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19 ที่เข้มงวดในหลายพื้นที่ พบว่าการลดลงของ PM2.5ในช่วงล็อกดาวน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อปัญหาสุขภาพของมนุษย์โดยพบว่าระดับมลพิษทางอากาศที่มีอัตราลดลง 20% จากช่วงเวลาปกติก่อนมีมาตรการ ล็อกดาวน์ทำให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดและระบบทางเดินหายใจมีความเสี่ยงต่ออัตราการเสียชีวิตลดลงด้วย [11] แต่อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศก็มีความแตกต่างกันภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในการควบคุม COVID-19 เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่อยู่อาศัยของตัวเอง ดังนั้นโอกาสในการสัมผัสมลพิษทางอากาศจึงมีอัตราส่วนที่ลดลงด้วย [12] จากตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง “Relationship Between COVID‑19‑Infected Number and PM2.5Level in Ambient Air of Bangkok, Thailand” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Aerosol Science and Engineering เดือน พฤษภาคม ปี 2564 ได้ทำการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM2.5กับตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลช่วงเดือนมกราคม 2564 ผลการศึกษาพบว่าระดับความเข้มข้นของ PM2.5ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 500 และ 700 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจและการค้า [13] ดังนั้นนโยบายล็อกดาวน์และ Work from Home จึงมีบทบาทสำคัญต่อการลดลงของระดับความเข้มข้นของ PM2.5และทำให้คุณภาพอากาศในช่วงนั้นดีขึ้นนั่นเอง