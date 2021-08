ชีวิต “มนุษย์ออฟฟิศ” ยุค Work From Home ดัน “ไอเทมเพื่อสุขภาพการทำงาน” โตสวนกระแส

Work From Home จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนั้น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสุขภาวะที่ดีภายใต้เกณฑ์ของ WELL Building Standard หรือมาตรฐานการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงแนวทางการปรับปรุงที่พักอาศัยให้เหมาะกับการทำงานที่บ้าน ตามเกณฑ์ของ WELL ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลัก แต่ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมากมาย เน้นเรื่องการออกแบบทิศทางของแสงและลมเป็นหลักลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom : LWS) บริษัทวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จำแนกแนวทางการปรับปรุงตามเกณฑ์ของ WELL เช่น1. การเลือกมุมทำงานในพื้นที่ที่แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้าถึงได้ เพื่อลดการใช้แสงจากหลอดไฟ ถ้าในที่พักอาศัยมีแสงธรรมชาติไม่เพียงพอจำเป็นต้องใช้แสงไฟจากดองโคม ควรเลือกหลอดไฟที่มีความคล้ายคลึงกับแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดความสบายตาในการทำงาน และมีคุณภาพของสีที่ตรงกับความเป็นจริง และต้องทำการจัดตำแหน่งโคมไฟให้เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเงาและแสงสะท้อนบนหน้าจอเนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการปวดตา และส่งผลเสียต่อดวงตาในระยะยาวได้ คุณภาพแสงที่ดีจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นได้อีกด้วย2. พื้นที่ทำงานควรมีอากาศที่ถ่ายเทได้อย่างสะดวก มีคุณภาพอากาศที่ดี ในห้องหรือในพื้นที่ทำงานภายในที่อยู่อาศัย ควรมีอากาศถ่ายเทไม่ควรเป็นพื้นที่ปิดที่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา เนื่องจากการทำงานในพื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา อาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจได้3. เลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ (Ergonomic Design) การทำงานที่บ้านควรเลือกใช้โต๊ะและเก้าอี้ทำงานที่เป็นไปตามหลักสรีระศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็น Office Syndrome จากการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ในขณะเดียวกันควรปรับตำแหน่งอุปกรณ์สำนักงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน อาทิ ตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานให้ขอบบนของหน้าจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีหรือต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยหรือทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากใช้ Labtop ควรต่อจอมอนิเตอร์แยก และจัดให้มีชุดคีย์บอร์ด, เม้าส์ต่างหาก จะได้ไม่ต้องก้มลง หรือเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อใช้ Trackpad ที่ติดมากับตัวเครื่อง, ความสูงของโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานควรจะปรับระดับได้ตามสรีระของผู้ใช้งาน ทั้งการนั่ง หรือการยืนทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทำงานขยับร่างกายมากขึ้น ไม่ต้องนั่งอยู่ในท่าเดียวกันเป็นเวลานาน, เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ที่ใช้ทำงานควรมีที่พิงหลัง ที่วางแขน สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความเหมาะสม โดยให้ที่วางแขนอยู่ในระนาบเดียวกับขอบโต๊ะ เพื่อให้สามารถรองรับแขนและข้อมือได้ โดยไม่รู้สึกเมื่อยช่วงไหล่โดยเฉพาะ Ergonomic Gadgets ไอเทมเพื่อสุขภาพตามหลักหลักการยศาสตร์ เพราะเป็นการลงทุนกับสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากชาวออฟฟิศส่วนใหญ่นั่งทำงานกันเป็นเวลานาน เกิดพฤติกรรมซ้ำๆ เช่น นั่งหลังค่อม ห่อไหล่ คอยื่น จ้องคอมนานๆ ด้วยสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดอาการปวดหลัง คอ บ่า ไหล่ มีอาการ Office Syndrome ปวดเรื้อรังจนส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำErgonomic Gadgets กลายเป็นอุปกรณ์ที่คนทำงานให้ความสนใจ เช่น โต๊ะยืนทำงาน โต๊ะปรับระดับ ที่ออกแบบเพื่อสุขภาพเนื่องจากการนั่งทำงานอาจเป็นสาเหตุหลักๆ อย่าง Office Syndrome โต๊ะปรับระดับสามารถเปลี่ยนอิริยาบถการทำงานจากนั่งมายืนทำงาน ป้องกันอาการบาดเจ็บจากการใช้งานของกล้ามเนื้อใช้ท่าเดิมๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานาน หรือเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ ตามหลักสรีระศาสตร์ของมนุษย์ รองรับการนั่งระยะเวลานานเพื่อลดการบาดเจ็บของร่างกาย เป็นต้นในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาส มาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work for Home ทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตกแต่งบ้านให้ถูกใจมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,048.5 ล้านบาท เติบโต 10.6% และมีกำไรสุทธิ 101.0 ล้านบาท เติบโต 596.7% ขณะที่ผลประกอบการรอบ 6 เดือน ปี 2564 รายได้รวม 4,195.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% และกำไรสุทธิ 246.4 ล้านบาท เติบโต 85.7% โดยผลการดำเนินงานฟื้นตัวโดดเด่นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เผยว่าวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากประชาชนจะใช้เวลาอยู่กับบ้านและที่อยู่อาศัยมากขึ้น เกิดความคิดที่ต้องการจะปรับปรุงการตกแต่งบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและน่าอยู่มากขึ้น จากแนวโน้มการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from home เป็นโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ ประเภท โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม ชั้นวางของ รวมถึงชั้นวางเอกสาร จะมีโอกาสจำหน่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้ วิจัยกรุงศรีเผยแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2564 - 2566 : อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่อานิสงส์จากกระแสการทำงานที่บ้าน (Work from home) และการเรียนที่บ้าน (Learn from home) ส่งผลให้คนหันมาติดแอร์และเปลี่ยนแอร์ใหม่กันมากขึ้น จะส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโตขึ้น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ฯลฯอย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมาตลาดแอร์ในบ้านในประเทศไทยติดลบ 10% ปี 2562 มูลค่าตลาด 23,242 ล้านบาท ปี 2563 มูลค่าตลาดลดลงไปอยู่ที่ 20,900 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) คาดการณ์ว่าปี 2564 ตลาดแอร์ภายในบ้านจะกลับมาด้วยปัจจัยที่กล่าวมา จะหนุนมูลค่าตลาดให้โตขึ้น 23,990 ล้านบาท เติบโต 10%