TOO LATE ? งานนี้ “ทูเลท ตู่เลทหรือ “ทุ....” ? กรุณาเลือกคำที่ “ใช่”

- จากกลายเป็น “ตามรายงานข่าวที่ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งกับคำถามผู้สื่อข่าวที่ส่งโพยมาล่วงหน้า ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ฟังผิวเผินเหมือนฟาดไปที่ “สื่อมวลชนที่ตั้งคำถามไม่ถูกใจ หมกมุ่นแต่ประเด็นการเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรณีพรรคร่วมรัฐบาลโดดเดี่ยว “หรือกรณีมีการเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล ท่ามกลางสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน ความเป็นความตายของประชาชนแต่เมื่อดูบริบทเหตุการณ์จับความสำคัญ น่าจะพุ่งน้ำหนักไปที่ “ที่นั่งหน้าสลอนร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันนั้นมากกกว่า โดยเฉพาะประโยคลงท้ายที่ว่าพวกคุณจะทิ้งผมก็ตามใจ”หากหงุดหงิดแค่สื่อ คงไม่ติดปลายนวมใส่น้ำหนักแบบเสยปลายคางไม่ใช่ครั้งแรกที่ “ฟาดงวงฟาดงาระหว่างการประชุม ครม. เพียงแต่ถอดรหัสใครจะทิ้งก็ตามใจ อยู่ในภวังค์ของคนที่ในจังหวะที่น่าจะถึงจุดมองหน้ามองหลังแทบไม่เหลือใคร ไม่อย่างนั้นระดับ “ที่เคยมี “” คงไม่พึมพำเสียงดังให้ทุกคนได้ยินราวกับเป็นคนละคนกับ “ก่อนหน้านี้ที่เคยร้อนแรง แข็งแกร่ง จนปรอทแทบแตก ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม โนแคร์ว่าใครจะทิ้งขว้าง เพราะ “แอนติบอร์ดี้” ทางอำนาจของสูงปรี๊ด ชนิดที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องมาคอยเกาะแข้งเกาะขา เป็นฝ่ายวิ่งเข้าหางานนี้ไม่รู้จะโทษพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำตัวเหมือนอยู่โลกคนละใบได้หรือไม่ เพราะที่มาถึงจุด “คนเดียวลำพัง” ได้ ก็ด้วยน้ำมือเองเถียงไม่ได้กับการตัดสินใจใช้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นแกนกลางในการแก้ปัญหา แต่การบริหารงานกับเหมือน “ผสมกับ “กองทัพ” ได้ผลลัพธ์เป็นสารพันปัญหาที่ออกมา โดยเฉพาะความทับซ้อนทางอำนาจขั้นสุดแบบที่สำคัญ นับตั้งแต่ตัดสินใจรวบอำนาจรัฐมนตรีผ่านกฎหมาย 31 ฉบับ เพื่อหวังบริหารแบบ “ขึ้นตรงกับตัวเองคนเดียวแบบเบ็ดเสร็จ รัฐมนตรีในรัฐบาลเป็นแค่ไม้ประดับแจกันนั่นแหละคือ วันที่ “อาจเพราะความมั่นใจในตัวเองที่สูงปรึ๊ด ทำให้ “” เลือกจะเป็น “ในภาวะมหาวิกฤตการณ์ไวรัสมรณะโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติไม่เคยเผชิญงานใหญ่เวิลด์ไวลด์ขนาดนี้ แทนที่จะเน้นโดยมองข้ามความรู้สึก และกติกาของการอยู่ร่วมกัน เลือก “ฉายเดี่ยว” จนเพลี้ยงพล้ำหน้าคะมำไปกับปัญหาส่วนหนึ่งที่ “ตู่” ตัดสินใจแบบนี้ อาจเคยได้ผลมาในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีจนสะกดความพยศของฝ่ายตรงข้ามได้เกือบ 5 ปีเต็ม เลยคิดว่าผลลัพธ์จะได้แบบเดิม หากแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่กลัวรถถัง ไม่กลัวปืนดังนั้น เมื่อเลือกก็ต้องยืนกอดอกหนาวสะท้านอยู่กลางพายุจริงๆ แล้ว สัญญาณว่า “” เวอร์ชั่น “ดื้อยาตั้งแต่การระบาดระลอกที่ 2 ต้นปี 2564 จากประเด็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองที่ จ.สมุทรสาคร และการระบาดระลอกที่ 3 ในต้นเดือน เม.ย.64 แล้วว่า “” ถึงขั้นควรจะโดนไปแล้วด้วยซ้ำถ้าประเมินแบบนักเรียน-ศึกษาผิดซ้ำแล้ว พลาดซ้ำเล่า ก็ยังทำแบบเดิมๆ โดยคิดว่า ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไป ผสมโรงกับการบริหารบ้านเมืองเรื่องอื่นๆ กระแสไล่ให้ “” ก็เลยยิ่งกระหึ่มขณะเดียวกัน “” ก็ “ไม่เบาเหมือนกัน ในเมื่อมองกันเป็นดอกไม้ในแจกัน ก็ปล่อยให้ “เป็น” ต้อนรับทัวร์ในแต่ละวันกันไป ส่วนตัวก็หันไปทำงานรูทีนชิงพื้นที่ข่าวพีอาร์ไปวันๆไม่ว่า “ค่ายสะตอ” พรรคประชาธิปัตย์ ที่หลังดิ้นหลุดครหา “หน้ากากอนามัย-ถุงมือยาง” เมื่อครั้งการระบาดระลอกแรก ต้นปี 2563 ได้แล้ว ก็ใส่เกียร์ “ไม่ขอร่วมแชร์สหบาทา แทบไม่มีบทบาทในสมรภูมิโควิด-19 ของรัฐบาลเลย อาจจะด้วยกระทรวงหลักที่พรรคดูแล “” ไม่ใช่ด้านหลักที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคระบาด มีเพียง “รมช.สาธารณสุข เพียงรายเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องโดยตำแหน่งที่เห็นและเป็นไป “ก็เพียงปั้นข่าวยอดส่งออก ราคาสินค้าเกษตร กรุยทางหาพื้นที่สื่อโปรโมท “ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามสไตล์เท่านั้นขณะที่ “พรรคภูมิใจไทย ที่แรกเริ่มเดิมทีวิกฤตโควิดมาใหม่ๆ เรียกว่า” ทัวร์ลงอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขปราบปรามโรคระบาดจน “แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีรวบอำนาจไปใส่ใน ศบค. แล้วยังมีคณะกรรมการที่ “ตั้งขึ้นหยุบหยับ ก็เบาไปเยอะเมื่อไม่มีงานหยิบจับเป็นชิ้นเป็นอัน ถนนทุกสายใครด่าทอปมโควิดก็วิ่งตรงไปที่ “ทว่า ก็ยังมี” กระเด็นไปถึง “บ้าง ต้องงัดลูกเขี้ยวทางการเมือง อาศัยจังหวะทัวร์ลง “บิ๊กตู่” ปล่อยแถวสอง-แถวสามในพรรคออกมาเล่นมาเปิดประเด็น “แพะรับบาป” ฟอกให้นู” ที่โดนกรุ๊ปทัวร์ไปเยี่ยมบ่อยก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทย ชักแม่น้ำสารพัดสายเพื่อให้สังคมเห็นว่าไม่ควรโดนถล่มอะไรเกี่ยวกับเรื่องโควิดอีก เพราะถูกริดลอนจนง่อยเปลี้ยเสียขาในอำนาจตั้งแต่เรื่องเตียงไม่เพียงพอใน กทม. ที่มีการหยิบยกเอาคำสั่งตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ ขึ้นมากางว่า กรรมการชุดนี้ มีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ขณะที่” ไม่มีตำแหน่งอะไรขณะเดียวกัน กรรมการชุดนี้ที่พรรคภูมิใจไทยโยนเผือกไปให้ พบว่ามีรายชื่อของ “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นรองผู้อำนวยการเหมือนต้องการจะชี้เป้าปักหมุดให้แวะเวียนไปเยี่ยม “” โดยเฉพาะรายหลัง ถือว่ามี” กันมา ตั้งแต่เรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวฟากฝั่ง “” พรรคพลังประชารัฐ ก็อ่านเกมออกว่าเป็นศึก “โองพรรคภูมิใจไทย เลยกดปุ่มส่งตัวชน สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. ออกมาสวนหมัด นอนโลงซ้อมตาย ไถลไปไล่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็น “” ให้เป็น “เสียอย่างนั้นแต่ทุกคนรู้กันดี หมัดนี้ “ที่ต่อยท้จริงเป็นของฝากไปถึงต่างหากท่าที “ดูไปดูมา บางทีก็เหมือนแอบเตี้ยม” กันมาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นช็อตที่ “หมอตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ค่ายประชาธิปัตย์ อยู่ๆ ออกมายอมรับว่า วัคซีนหลัก “แอสตร้าเซนเนก้า” จะไม่สามารถส่งวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย 61 ล้านโดสภายในปีนี้ก่อนที่ไม่กี่วันต่อมาผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ผู้ใต้บังคับบัญชา “” จะออกมาขออภัยต่อสังคมที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เพียงพอต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งพยายามจะเข้าโครงการที่ไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขที่มีรัฐมนตรีจาก 2 ค่าย งัดซีนสุภาพบุรุษยอมรับความผิด คิวนี้ “ลุงตู่” ก็เหมือนเป็น “ผู้ร้าย” ไปเลย เพราะจนกระทั่งถึงวันนี้ “” รวมทั้ง “ที่อยู่ข้างกายก็ยังไม่เคยแอ่นอกยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย หรือแม้แต่จะเอ่ยปากตอนนี้ก็ต้องบอกว่า TOO LATE หรือ “แล้วจากที่เคยปวารณาตัวเป็น” คอยช่วย “” ตอนนี้ตัวใครตัวมันก่อนอ่านกันไปถึงขั้นว่า กางกติการัฐธรรมนูญ 2560 แคนดิเดตนายกฯที่เสนอกันไว้เมื่อเลือกตั้ง มี.ค.2562 ยังไม่สิ้นสภาพ จับผลัดจับผลูเกิด “” ถอดใจเลือกช้อยส์ลาออกขึ้นมา เปิดก๊อกแรกแคนดิเดตภูมิใจไทยที่ชื่อก็มีสิทธิ์ หรือกระทั่งแคนดิเดตประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ยังมีลุ้นหรือไม่ถึงขั้นนั้น อย่างน้อยๆ ก็ “” ตัวนายกฯ เพิ่มอำนาจต่อรองพรรคเบอร์ 2-3 ในรัฐบาล ต่อไปเจรจา อะไรๆ จะได้ง่ายกว่าเดิมอย่างไรก็ดีต่อให้ซุ่มโจมตีกันแบบน” แค่ไหน เชื่อว่า ณ เวลานี้ยังไม่ถึงจุดที่พรรคร่วมรัฐบาลกล้าทิ้ง และไม่มีใครกล้าหนี เพราะสู้ก้มหน้าก้มตานั่งทับอยู่กันให้ครบเทอมดีกว่าเพราะนาทีนี้ใครคิดชิ่ง ลำบากทุกคู่ ลงสนามเลือกตั้งมีแต่พังไม่เป็นแถบ แพ้แบบแลนด์สไลด์แน่นอน แล้วถ้ายังกลับมาใช้คือ “อีก รับรองว่าอาจถึงขั้นจลาจลเพราะกระแสสังคมโกรธแค้นรัฐบาลชุดนี้ในระดับเดือดหลายเซลเซียส เต็มที่ก็ทำได้แค่เล่นบท “ไปล่อย “ตายเดี่ยวคาหอคอยใส่เกียร์” ไว้เหมือนเป็นการ “เพลย์เซฟ” ตัวเองไว้กรณีฉุกเฉิน เพราะสถานการณ์ไม่มีอะไรแน่นอน ประเทศเข้าขั้นวิกฤตโดยไม่รู้จุดสูงสุดจะอยู่ตรงไหน ระบบสาธารณสุขพังพินาศ คนตายเป็นไม้ใบร่วง ศพริมทางข้างถนนเริ่มมีให้เห็น คนติดเชื้อเพิ่มชะลูด ชีวิตคนในประเทศอยู่ในโหมด “รอติด-รอตรวจ-รอตาย”กองหนุน “” ที่เคยเหนียวแน่น วันนี้หรอมแหรม บางคนออกมายืนท้าวสะเอวชี้หน้าด่า เพราะเหลืออด หลับหูหลับตาชมไม่ลง ผสมปนเปกับ “กลุ่มต้าน” ที่ตั้งแท่นด่าอยู่แล้วหนักข้อกว่าถึงจุดที่รัฐหน้ามืด ถือกระบอง เอากฎหมายมาหวดคนวิพากษ์วิจารณ์ ปล่อยแถว “ออกไปเพ่นพ่าน สาดน้ำมันใส่กองไฟ กรณี สนธิญา สวัสดี อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ที่ว่ากันว่า เป็นเด็ก “ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้ ตรวจสอบ กรณีการ Call out ของดารา นักร้อง และ ผู้มีชื่อเสียง เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือก่อนหน้านั้นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ไปแจ้งความเอาผิด “นักร้องแร็ปเปอร์ วัย 19 ปี ในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณา หลังจากแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลผ่านบัญชีใช้งานสาธาณะทวิตเตอร์ ก่อนไปพบพนักงานสอบสวน สารภาพผิด โดนปรับ 2,000 บาท ส่วนคดีอาญาไม่ติดใจเอาความกันไม่ใช่แค่มีตำแหน่งแห่งที่ในรัฐบาลเท่านั้น ยังพะยี่ห้อ “ทนายประยุทธ์” ทั้งดูแลคดีส่วนตัวและของครอบครัว แล้วยังได้รับการแต่งตั้งจาก “นายกฯตู่” ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (คตส.)กรณีก็เลยโดนโยงเห็นภาพว่า” สั่งเล่นงานเอง นอกจะไม่ได้ทำให้คนเกรงกลัว ยังไม่ต่างอะไรกับการโยนฟืนเข้ากองไฟ สุมความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นไปอีกฉายเดี่ยวจนได้เรื่อง บริหารไม่ได้ความ ความสงบที่เคยเป็นจุดขายหายวับ ภูมิต้านทานหายเกลี้ยง ราวกับฉีดวัคซีนผิดยี่ห้อใครเป็นวันนี้ก็เคว้งคว้างเข้าโหมด ALONE เป็นธรรมดาและถ้าจะว่าไป นอกจากแล้ว ยังที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กระเตื้องขึ้นอีกต่างหาก