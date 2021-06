สายพันธุ์เดลตาเริ่มบุกสหรัฐฯ

สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกดูจะมีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อตัวเลขการติดเชื้อรายวันอยู่ระดับ 3 แสนกว่าราย และหลายประเทศในยุโรปตะวันตก และตะวันออกเริ่มมีอัตราการระบาดลดลง เว้นแต่รัสเซียซึ่งกำลังเผชิญกับการระบาดหนักสายพันธุ์เดลตา หรืออินเดียแต่เดิม ได้สร้างความกังวลอย่างมาก เพราะการระบาดรอบใหม่ มีการติดเชื้อรวดเร็วกว่าเดิม ล้วนเป็นสายพันธุ์เดลตา ทั้งในรัสเซียที่การระบาดรายวันมากกว่า 1.3 หมื่นราย โดยเฉพาะเป็นอย่างมากในย่านกรุงมอสโกตัวเลขการระบาดในยุโรปเช่นอิตาลี และเยอรมนี มีตัวเลขลดลงอยู่ระดับต่ำกว่าพันรายต่อวัน และฝรั่งเศสก็ต่ำกว่า 2 พันราย ถือว่าเป็นการกระเตื้องที่น่าพอใจ ตัวเลขการเสียชีวิตต่อวันก็ลดลงด้วย แต่ยังต้องเฝ้าระวังว่าถ้าการ์ดตก จะมีระบาดรอบใหม่อย่างเช่นในอังกฤษที่กำลังมีปัญหาการระบาดรอบใหม่ ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา ซึ่งกระจายไปทั่วประเทศ มีความรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า หรืออังกฤษแต่เดิม แต่ละวัน มีตัวเลขการระบาดสูงกว่า 1 หมื่นราย และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเท่ากับว่าสายพันธุ์เดลตาได้เข้าไปแทนสายพันธุ์อัลฟ่าทั่วทั้งเกาะอังกฤษนั่นเองการระบาดอย่างหนักในอังกฤษเป็นเหตุของการห้ามประชากรจากเกาะอังกฤษเดินทางเข้าทวีปยุโรป หรือกลุ่มสมาชิกประชาคมยุโรป ซึ่งเริ่มเปิดรับคนจาก 14 ประเทศ สร้างความมั่นใจว่าในยุโรปนั้นสามารถควบคุมได้ เพราะแม้แต่อิตาลีก็ยังดีกว่าเดิมสเปนซึ่งเคยระบาดอย่างหนัก ก็อยู่ระดับต่ำกว่า 4 พันรายต่อวันแต่สายพันธุ์เดลตาได้สร้างความกังวลให้สหรัฐอเมริกา เพราะเกรงว่าจะนำไปสู่การระบาดรอบใหม่ แม้ปัจจุบันตัวเลขการระบาดรายวันอยู่ต่ำกว่า 1 หมื่นราย เว้นแต่บางวันซึ่งจะอยู่สูงกว่าระดับนั้นเล็กน้อย โดยทั่วไปสถานการณ์ยังเป็นที่น่าพอใจสหรัฐฯ ยังเร่งฉีดวัคซีนพร้อมด้วยมาตรการล่อใจและจูงใจต่างๆ พร้อมเปิดหลายพื้นที่เช่นการผ่อนคลายมาตรการทิ้งระยะห่าง และไม่สวมหน้ากากถ้าได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้ว แต่สายพันธุ์อังกฤษเริ่มระบาดในหลายพื้นที่มีการประเมินว่าการติดเชื้อในทุกๆ 5 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 1 รายแพทย์หญิง Dr.Rochelle Walensky ผู้อำนวยการคนใหม่ของ US Centers for Disease Control and Prevention, หรือ CDC ได้ประเมินว่าสายพันธุ์เดลตาจะเป็นตัวสายพันธุ์หลักในการระบาดในอีกหลายเดือน หรือเพียงระยะหลายสัปดาห์จากนี้ไปได้มีการประเมินว่าช่วง 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา การติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาในสหรัฐฯ มีประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อโดยรวม แต่หมอแอนโธนี เฟาซี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อประเมินว่าตอนนี้อยู่ในระดับ 1 ใน 5 แล้วการประเมินนี้ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนด้วยในรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว หมอเฟาซีได้ชี้ให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อเดลตาอยู่ประมาณ 20. 6 เปอร์เซ็นต์ และการขยายตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วทุก 2 สัปดาห์หมอวิลเลียม ลี ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของบริษัทเฮลิกซ์ ซึ่งติดตามการระบาดของเชื้อโคไรนาไวรัส-19 เตือนว่าการระบาดอย่างเร็วของสายพันธุ์อินเดียเร็วมาก และจะต้านได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้ในอัตราที่เร็วกว่าที่เป็นอยู่“ถ้าการฉีดวัคซีนช้าไม่ทันการ การระบาดจะเป็นภาวะที่เลี่ยงไม่ได้” หมอลีกล่าว และชี้ให้เห็นว่ายังเป็นการประเมินได้ยากว่าจะต้องฉีดวัคซีนกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการต่อต้านสายพันธุ์เดลตาที่เห็นอยู่คือยังมีกลุ่มประชากรกระจุกตัวในบางพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และนั่นคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับการระบาดของสายพันธุ์เดลตาผู้เชี่ยวชาญรายอื่นๆ มีความเห็นตรงกันว่า ถ้าประเมินจากสภาวะที่เป็นอยู่ การระบาดระลอกใหม่อาจเกิดขึ้นเร็วในช่วงฤดูร้อนที่ใกล้เข้ามา หรืออย่างช้าก็จะเกิดในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งมีอากาศเริ่มเย็น เอื้อต่อการระบาดของเชื้อโรคมีการประเมินขั้นรายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญหลายสถาบันซึ่งบ่งชี้ว่าสายพันธุ์เดลตามีการระบาด 60 เปอร์เซ็นต์เร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า เมื่อเทียบกับประชากรอเมริกันซึ่งได้รับการฉีดวัคซีน 75 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าคนอเมริกันจะเสียชีวิต 3 พันรายต่อสัปดาห์ในช่วงนั้นเป็นเวลาของโรงเรียนเปิดเทอม และอากาศเริ่มหนาวเย็นทำให้ประชาชนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน แต่อัตราการตายที่ประเมินนั้นยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 2.4 หมื่นรายต่อสัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมที่ผ่านมามีการประเมินว่าถ้าประชาชนอเมริกันได้รับการฉีดวัคซีนมากถึง 86 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งกลุ่มคนที่มีอายุเกิน 12 ปี นั่นจะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อย 1 หมื่นรายในช่วงจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ปัจจุบัน คนอเมริกัน 62.5 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งกลุ่มคนวัย 12 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีน ถ้ายังเป็นอัตราที่เป็นอยู่ คนอเมริกันจะได้รับการฉีดวัคซีน 75 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยายน และ 86 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤศจิกายนในการประเมินผลในรายงานต่อทำเนียบขาว หมอเฟาซีได้ชี้ให้เห็นว่าสายพันธุ์เดลตาถือเป็น “มหันตภัยร้ายแรง” สำหรับประชาชนอเมริกัน ในการต่อสู้กับโควิด-19 ช่วงนี้เริ่มเห็นการระบาดอย่างมากในพื้นที่ซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำ