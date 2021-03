The Bottom Blues “แอมมี่” วีรกรรมต่ำตม พาม็อบ 3 นิ้วดิ่งนรก

เลยจุดพีคไปไกลแล้ว สำหรับ “ที่เคยฮอตฮิตติดลมบนเป็นไวรัลตลอดครึ่งปีหลังของปี 2563 แต่พอเข้าปลายปี ต่อเนื่องถึงต้นปี 2564 กลับซบเซาดาวน์ลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะพยายามสรรหาอีเวนต์เบิ้มๆ ลูกเล่นใหม่ๆ เท่าไร ก็ชักไม่ได้รับการตอบรับ แม้จะโปรโมตอย่างหนักทางโซเชียลมีเดีย นับวันมวลชนเข้าร่วมชักจะหลอมแหลมเต็มทีหลายกิจกรรมดูปะดักปะเดิดชอบกล ประเภทนัดพร้อมรอแจ้งจุดหมายแบบแต่ก่อนก็ปั่นไม่ขึ้น ระยะหลังเน้นอาศัยจังหวะที่เหล่าแกนนำ-แกนตาม เข้าพบเจ้าพนักงานรายงานตัว หรือส่งฟ้องคดีที่โดนกันระนาวเป็นหางว่าว จัด “ม็อบเฟส” แย่งซีนกันดื้อๆ ตรงนั้น เพราะรู้ว่ามีนักข่าวแห่ไปรายงานแน่ๆหรือคิวที่จะไปกดดันการลงมติไม่ไว้วางใจหน้ารัฐสภา ก็ดันนัดหมายช่วงบ่าย ทั้งที่ ส.ส.โหวตกันเสร็จยังไม่เที่ยงวันดีกลายเป็นวางแผนผิด อ่านเกมพลาด ตลอดระยะหลังๆ มานี้กิจกรรมสามนิ้วนอกจากไม่เปรี้ยงแล้วยังแป้กบ่อย คนออกมาน้อย คึกกันอยู่แต่ในหน้าจอโทรศัพท์ส่วนหนึ่งเพราะทิศทางม็อบผิดเพี้ยนออกทะเลไปเยอะ จาก “” กลายเป็น” ที่ไร้ซึ่งความปลอดภัย ไปที่ไหน เละที่นั่น มีคนบาดเจ็บทุกรอบ คุมกันไม่ได้ทุกวันนี้จัดเหมือนที่มาเพื่อมีเรื่องยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวก็เป็นไปแบบทำตามความรู้สึก ไม่สนดินฟ้าอากาศ หลายประเด็นที่หยิบจับมาขับเคลื่อนมาพุ่งเป้ารัฐบาลได้กลับมองข้าม ทั้งจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือการแก้ไขรับธรรมนูญที่ทำท่าจะไม่รอดในวาระ 3นอกจากนั้น อีกส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ม็อบฝ่อง่าย ก็เป็นเพราะสถานการณ์ปัจจุบันแกนนำหลายคนมีคดีเป็นหางว่าว เข้า-ออกโรงพัก ศาล เรือนจำ กันเป็นห้างสรรพสินค้า หลังๆ มาขอ “ญชาการอยู่หน้าคอมพ์ นัดสถานที่ชุมนุม วัน ว. เวลา น. ให้เสร็จสรรพ แล้วปล่อยให้มาชุมนุมกันเองแม้แต่ศาสดาเบอร์หนึ่งแห่งจักรวาลสามนิ้ว อย่าง “ผู้ต้องหาคดี มาตรา 112 ยังเอามือกุมขมับ อดรนทนไม่ได้ สอนกันตรงๆ ว่ายุทธศาสตร์ “แค่ภาพอุดมคติที่คิดว่า ต่อให้แกนนำถูกขังคุกก็จะมีต่อเรื่อยๆ ไม่มีวันหมด หรือเอาเข้าจริงถึงมีแกนนำก็ยังอาจจะคุมกันไม่อยู่ด้วยซ้ำ กลับอุตริ หรือรักตัวกลัวตายไม่กล้าเป็นแกนนำกันเองก็ต้องรับความเป็นจริงว่า ผลลัพธ์ของ” ที่เกิดขึ้นทุกครั้งคือ “จากที่เคยคิดว่าก็กลายมาเป็น “หลายกิจกรรมที่จัดแล้ว “ทั้งในส่วนข้อเรียกร้อง หรือปล่อยให้เกิดความรุนแรง กระทั่งละเมิดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็มักออกมา” แถลงการณ์ว่าไม่เกี่ยวกับ “ทั้งที่คนจัด-ผู้ร่วมชุมนุม ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างเหตุการณ์ชุมนุมบริเวณสามย่าน เมื่อวันที่ 16 ม.ค.64 ปรากฏว่า กลุ่มการ์ดราษฎร ใช้ง” โยนเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จนมีเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำม็อบราษฎร จู่ๆก็ประกาศตัวเป็นของกลุ่มราษฎร ปฏิเสธทันทีว่า การประกาศรวมตัวที่สามย่าน จาก” ไม่ได้เกิดขึ้นจาก กลุ่มราษฎร หรือแกนนำคนใดแต่ให้ไปติดตามการประกาศ และการเคลื่อนไหวทางเพจส่วนตัวของแกนนำ และเพจจนกว่าจะมีการประกาศเพจของราษฎร “อย่างเป็นทางการ” เท่านั้นกลายเป็นว่าที่ร่วมขับเคลื่อนมาตลอดปี 2563 กลายเป็น “ไปเสียอย่างนั้น ทางเพจ” ก็ได้โพสต์ข้อความตอบโต้ว่า "และ "เป็นการสะท้อนรอยร้าวภายในการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร 2563 ที่ว่า “คนเท่ากัน” หรือ” ไม่มีอยู่จริงอีกทั้งยังเป็นการตกผลึกด้วยว่า มุกตื้นๆอย่าง “นั้น “ชัดๆ กับช็อตล่าสุด “” ที่อุปโลกน์ขึ้นมาในชื่อใหม่ว่า “” ชวนกันไปบุกบ้านหลวงของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือ ร.1 พัน.1 รอ. ถ.วิภาวรังสิต เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63ขนาดใกล้ถึงเวลานัดหมายยังต้องโพสต์รัวๆ ขอกำลังมวลชนให้มาร่วม สุดท้ายโหรงเหรง มีแต่ “เด็กอาชีวะสายบวก” ที่ร่างกายต้องการปะทะเสียส่วนใหญ่หลายฝ่ายจับตาว่า ชุมนุมรอบนี้จะทีเด็ดอะไรหรือไม่ แต่มิวายฉายหนังเรื่องเก่า นำมวลชนไปตัดลวดหนาม เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ขว้างปาสิ่งของยั่วยุให้เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับการปฏิรูปฉีดน้ำ-ยิงแก๊สน้ำตาแต่หนนี้ห้าวเป้งเกินเบอร์ เจอเจ้าหน้าที่ยกระดับมาตรการควบคุมฝูงชน งัดออกยิงสกัดกั้น เพราะมวลชนทำท่าว่า จะบุกเข้าไปใน “เขตหวงห้าม” ก่อนจะวิ่งหนีกันอลหม่านเป็นผึ้งแตกรังแล้วมาโพนทะนาว่า “ตำรวจทำร้ายประชาชน” ทั้งๆ ที่วิดีโอบันทึกภาพได้ไม่น้อยว่า ผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้เบา ปาสิ่งของใส่อย่างกับพายุห่าฝนขณะเดียวกัน พอสถานการณ์เริ่มแรง ชักมั่ว คุมกันเองไม่อยู่เพราะยุทธ์ศาสตร์ทุกคนเป็นแกนนำ ไม่มีเฮดหลักคอยบัญชาการ สภาพเลยออกมาเละตุ้มเป๊ะก่อนที่บรรดา “นั่งห้องแอร์ พยายามขอให้แยกย้ายกลับบ้านเพื่อความปลอดภัย ยังไร้ความหมายตลกร้ายกว่า บรรดาพวกที่เป็นต้นคิด ต้นเรื่อง ที่นำมวลชนมาที่ ร.1 พัน 1 รอ. ตอนเกิดเหตุปะทะ หาหัวไม่เจอแล้ว เหมือนมีหน้าที่ “ไม่เท่านั้นยังทำตัวตอกย้ำที่ถูกมักล้อเลียนจาก “” เป็น “เข้าไปอีก เมื่อปรากฎคลิปวิดีโอชายรายหนึ่ง ซึ่งในกลุ่มรีเด็ม ปีนขึ้นไปเดินบนตู้คอนเทนเนอร์ที่กั้นแนวตำรวจควบคุมฝูงชน กับกลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนที่จะทำท่าเหมือนควักอวัยวะเพศปัสสาวะใส่มาทางกลุ่มตำรวจควบคุมฝูงชนด้านล่าง ท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนับสนุนจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันภายหลังวิดีโอคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อ ก็เป็นการประจานพฤติกรรม” แม้แต่พวกเดียวกันยังรับไม่ได้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่า เหมือนที่ไม่มีนิ้ว มีแต่กีบอย่างที่เขาว่าเมื่อมีกระแส” บรรดา “แกนนำที่อ้างว่าไม่ใช่แกนนำ” ก็ตัดหางทันที โยนไปว่าเป็นพฤติกรรมของไม่เกี่ยวกับคณะราษฎรแล้วยังอุตส่าห์พยายามยกประเด็น “ที่ทางตำรวจกระทำกับฝ่ายม็อบ มาร้องแรกแหกกระเชอต่อ โดยเฉพาะบรรดาพวก “เซเลปบริตี้หิวแสง” ทั้งหลาย ที่ออกมาโพสต์ มาทวิตฯ ประณามเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น “” หนึ่งธิดา โสภณ นางเอกสาวชื่อดัง ที่อดีตเคยแสดงภาพยนตร์ และร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ทวีตรัวๆ แซะตำรวจ-รัฐบาล ไม่ยั้งหรือสิริลภัส กองตระการ ดาราสาว ที่อ้างว่าไปตระเวนขับรถรับ-ส่งผู้ชุมนุมในคืนนั้นที่หน้า ร.1 พัน.1 รอ. ถ.วิภาวรังสิต พร้อมกับกัดจิกสื่อทำนองว่า บิดเบือนที่รายงานว่า ผู้ชุมนุมขว้างปาสิ่งของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็น “เซเลปบริตี้คนใหม่” ของวงการ “ม็อบสามนิ้ว” ทว่า หน้าของ “สาวหมิว” ก็แหกยับเยินไม่แพ้กัน เพราะที่หน้า ร.1 พัน.1 รอ. ถ.วิภาวรังสิต ตัวเลขคนเจ็บบ่งชี้ชัดว่า ใครกันแน่ที่ฝักใฝ่ความรุนแรง โดยจากการชุมนุมของกลุ่มรีเด็ม เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณ พบว่า มีนำส่งโรงพยาบาล จำนวน 33 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 23 ราย และประชาชน 10 รายที่สำคัญ เหตุการณ์นี้ฝ่ายที่เสียชีวิตคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน ต้องมาสังเวยชีวิตให้กิจกรรมของ “เด็กเอาแต่ใจ” จากภาวะหัวใจวาย ในขณะปฏิบัติภารกิจดูแล้ว “ม็อบสามนิ้ว” ไปต่อลำบาก เพราะไม่ได้พังแค่เมื่อวันที่ 28 ก.พ แต่บรรดา “เซเลปฯ ม็อบ” ยังขยันสร้าง “ความโสมม” ให้กับม็อบเป็นระยะ ประหนึ่งว่าแข่งกันเละอย่างล่าสุด “” ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ ไปทำวีรกรรมเหยียบย่ำหัวใจคนไทย ด้วยการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คลองเปรมน่าสนใจว่า ภายหลังเกิดเหตุแกนนำ-แนวร่วมต่างพากันโพสต์ประหนึ่งว่า มีการสร้างสถานการณ์กันเองในฝ่ายรัฐบาล แล้วโยนความผิดให้ผู้ชุมนุมเย้ยหยันประมาณว่า เผาเสร็จมีการถ่ายรูปไปรายงาน “นาย” ด้วยจากนั้นก็มีกระแสข่าวว่า มีหลักฐานว่า “เป็น “” บรรดานักวิชาการ นักเคลื่อนไหว สาวกสามนิ้ว ต่างทำตัวเป็น” จับพิรุธเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากลั่นแกล้ง จ้องจะเก็บแกนนำทั้งที่ย้อนไปหลังวันก่อเหตุ เฟซบุ๊ก Tของก็โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรมที่กำลังถูกเพลิงเผาไหม้ พร้อมระบุข้อความว่า “สื่อคงไม่กล้าออก มิตรสหายท่านหนึ่งแจ้งว่า เมื่อคืนเกิดเหตุไฟไหม้พระบรม ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม คนละ 1 แชร์แด่อิสรภาพ #ปล่อยเพื่อนเรา”ต่อมาก็ได้โพสต์ภาพแคปหน้าจอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กหรือ นายภาคิไนย ชมสินทรัพย์มั่น หรือ บอล นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปรม ระบุว่า “มิตรฯ ท่านหนึ่งแจ้งมา เมื่อคืนไฟไหม้รูปรัชกาลที่ 10 หน้าเรือนจำคลองเปรม”ที่สำคัญหลังถูกจับกุม ตัว “แอมมี่” เอง ยังออกมาสารภาพสิ้นว่า เป็นผู้ลงมือกระทำเอง เพราะไม่พอใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือพริษฐ์ ชิวารักษ์ แกนนำที่ยังถูกขังอยู่ในซังเตจากคดีความผิดมาตรา 112 ได้ ก็ยังมีบางพวกแต่พอมีการงัดหลักฐานด้วยภาพวงจรปิด บรรดาคนพวกนี้แทบจะปิดเฟซบุ๊กหนีกันเลยทีเดียวขณะที่พวกสามนิ้วเข้าเส้น ยังหน้ามืดตามัว เห็นกงจักรเป็นดอกบัว พลิกลิ้นแก้เกี้ยว ยกย่องว่า “เป็นกล้าทำกล้ารับ สมเป็นชายชาติแห่ง “ทั้งที่ข้อเท็จจริง ที่ต้องเปิดปาก เพราะหลักฐานมันแน่น ไม่มีช่องทางให้ดิ้นหนี ความจริงมาในรูปแบบวิดีโอ เก็บรายละเอียดได้ทุกช็อต ไม่เว้นแม้แต่ตอนกรรมตามสนอง ร่วงลงจากนั่งร้านระหว่างวางเพลิงไม่เพียงแต่ผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยังมีคดี “วที่โทษทัณฑ์สูงถึง “ทำเอาต้องไม่หนีหัวซุกหัวซุนออกจากโรงพยาบาลใน กทม. เพื่อไป จ.พระนครศรีอยุธยา จนตำรวจต้องตามไปตะครุบตัวขณะที่ “ตอนตำรวจเอาหมายไปรวบตัว แทบจะเป็นคนละคนกับที่ขึ้นไฮปาร์ก เอาสีไปสาดตำรวจ เพราะน้ำเสียงสั่นเครือ อาการออกชัดเจนว่าสำหรับ “แอมมี่” เป็นศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลงหนุ่มวัย 30 ต้นๆ เคยมีผลงานอัลบั้มเพลงในนามวง The Bottom Blues (เดอะบอตทอมบูลส์) 2 ชุด ก่อนประกาศยุบวงเมื่อปี 2556 และกลายเป็นศิลปินเดี่ยว ผลงานสร้างชื่อของวง The Bottom Blues คือ เพลง “1 2 3 4 5 I Love You” (วัน ทู ทรี โฟร์ ไฟฟ์ ไอ เลิฟ ยู) ซึ่งกลายเป็นเพลงฮิตอีกครั้งหลังเข้ามาร่วมชุมนุมกับม็อบสามนิ้ว โดยมีใส่ “” พร้อมชื่อเล่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าไปแทน 2 พยางค์สุดท้ายสำหรับวงการบันเทิเคยตกเป็นดรามาสนั่นวงการ ทั้งครั้งที่แต่งงานกับแฟนสาว “ไอรดา ศิริวุฒิ ที่ถูกยกให้เป็นโดยยอมรับว่าแฟนสาวท้องก่อนแต่ง แต่อยู่กันได้ไม่นานทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันด้วยเหตุว่า “เหลือสถานะพ่อ-แม่ของลูกสาว จากนั้นก็ยังมีเรื่องราวดรามารักๆ ใคร่ๆ ในวงการตกเป็นข่าวต่อเนื่อง ทั้ง คบหากับทางสาว “วิโอแลต วอร์เทีย นักร้องชื่อดัง แบบไม่เปิดเผย มาถึง “บิ้วตี้บล็อกเกอร์สาว ที่มีข่าวถึงขั้นเตรียมเข้าประตูวิวาห์ แต่ก็ต้องล่มไปเพราะเหตุผลเดียวกับที่เลิกกับภรรยาคนแรก ฝ่ายผู้หญิงถึงขั้นโพสต์ว่า “กระทั่งชื่อของกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนแรกๆ ที่โดดเข้าร่วมการชุมนุมกับตั้งแต่ยังเป็นกลุ่ม “เโดยเริ่มโพสต์ข้อความสนับสนุน และร่วมการชุมนุม ยืนยิ้มชู 3 นิ้ว ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเรียงแถวหน้ากระดาน ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก่อนโผล่ไปนั่งชูสามนิ้วอยู่หน้า สน.สำราญราษฎร์ หลังจากขอเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเพื่อนศิลปิน “” เดชาธร แร็ปเปอร์เจ้าของเพลงศิลปินวง Rap Against Dictatorshipก่อนก่อวีรกรรม “” ใส่ตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ ขณะที่ “” จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา พร้อมแกนนำม็อบปลดแอก 15 คน เข้ารายงานตัวตามหมายเรียก เมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค.63 โดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ด้วยศิลปะ หลังประชาชนถูกป้ายสีมามากแล้วจากนั้นบทบาทของ “แกับม็อบปลดแอก และม็อบราษฎร ก็เด่นชัดขึ้น และถือเป็นคู่ซี้กับ “” แกนนำคนสำคัญ จนต้องนอนคุกครั้งแรกในชีวิตที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คลองเปรม ที่ต่อมาเจ้าตัวไปก่อเหตุเผาพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากคดีร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 ก่อนได้รับการประกันตัวออกมา และยังมีคดีติดตัวมากกว่า 10 คดีผลพวงจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง ทำให้ “ถูกยกเลิกงานแสดงคอนเสิร์ตเกือบทั้งหมด และเคยมีดรามากรณีมีชื่อขึ้นเล่นคอนเสิร์ต” เมื่อช่วงปลายปี 2563 แต่ประกาศถอนตัว เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยอ้างว่าจะถูกปล่อยข่าวว่า มีคนติดโควิด-19 มาร่วมงานคอนเสิร์ต ซึ่งสุดท้ายก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อไปร่วมงานดังกล่าวจริงๆ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก่อนก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ “” แสดงออกชัดเจนถึงจุดยืนเกี่ยวกับ “ครั้งหนึ่งได้โพสต์ภาพล้อเลียนเข้าข่ายหมิ่นพระเกียรติ “” จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอย่างกว้างขวางกับวีรกรรมวางเพลิงเผาทรัพย์ เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่” ตามที่โพสต์ไว้ระหว่างถูกควบคุมตัวว่า “นึกถึงวรรคทองในบทกวีที่ชื่อ “” ผลงานของ วิทยากร เชียงกูล ที่ถือเป็นของคนหนุ่มสาวยุคแสวงหา ที่ว่า “ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย...”วันนี้กลับกลายเป็น “ทั้งพฤติกรรม “” ที่ซ้ำเดิมกระแส “ของม็อบให้หนักขึ้นวีรกรรมของก็คงล้อจากชื่อวงดนตรีของตัวเอง “” ที่แปลความว่าต่ำที่สุดทั้งในแง่ย่ำยีหัวใจคนไทยทั้งชาติ แล้วยังกระทืบกระแสม็อบสามนิ้วที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินอยู่แล้วให้ตกต่ำลงไปราวกับ “ผนวกกับพฤติกรรม “ของแกนนำคนอื่นๆ ที่ “” กระทบกระเทียบถึง “มาโดยตลอด