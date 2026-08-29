'ไชยชนก' เตือนโพสต์ภาพ AI ชวนเข้าใจผิด บางเคสอาจเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมฯ

'ไชยชนก' เผยระบบ TH-AI Passport เห็นว่ามีการสร้างภาพด้วย AI แต่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำ เตือนนำมาโพสต์จนเกิดผลกระทบ อาจเข้าข่าย พ.ร.บ.คอมฯ ต้องดูเป็นรายกรณี
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงกรณีการนำ AI ผ่านโครงการ TH-AI Passport ไปใช้ในทางที่ผิดว่า ข้อมูลที่ระบบจัดเก็บไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ แม้ระบบจะเห็นในภาพรวมว่ามีการสร้างเนื้อหาดังกล่าวขึ้นมา พร้อมขอให้ประชาชนนำ AI ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และไม่สร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือสังคม
คำถามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการเผยแพร่ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในชุดลิเก พร้อมข้อความอ้างว่าถูกเรียกตรวจรถที่ด่านตรวจ จ.บุรีรัมย์ ก่อนตรวจสอบพบว่าเป็นภาพที่สร้างด้วย AI ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง แม้นายกรัฐมนตรีจะพบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจจริง จึงนำไปสู่ข้อสงสัยถึงแนวทางรับมือ หาก AI ถูกใช้สร้างหรือดัดแปลงภาพจนทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน
"ถ้ามีคนนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้อยู่แล้ว เพราะเราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่ระบบจะเห็นข้อมูลในภาพรวมว่ามีการสร้างภาพดังกล่าวขึ้นมา หากนำไปโพสต์หรือเผยแพร่ ก็อยากให้ใช้ AI ในทางสร้างสรรค์ เป็นมุมบวก และอย่าให้กลายเป็นภัยต่อสังคมหมู่มาก" นายไชยชนก กล่าว
สำหรับกรณีที่คอนเทนต์จาก AI ถูกนำไปเผยแพร่และอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายไชยชนกระบุว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเป็นความผิดในทุกกรณี เนื่องจากต้องพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
"มันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์แล้วก็ผลกระทบ อันนี้ก็ต้องพิจารณากันเคสบายเคสกับสิ่งที่เกิดขึ้น" นายไชยชนก กล่าว
ส่วนข้อกังวลด้านข้อมูล นายไชยชนกยอมรับว่า ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี Sovereign Model การประมวลผล AI ยังต้องเกิดขึ้นบน Cloud ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม TH-AI Passport กำหนดเงื่อนไขว่า หลังประมวลผลเสร็จต้องคืนข้อมูลกลับมาและลบข้อมูลออก
"ตราบใดที่เรายังไม่มี Sovereign Model ยังไงการประมวลผลก็ต้องเกิดขึ้นใน Cloud ต่างประเทศ แต่ในโครงการนี้ หลังจากประมวลผลเสร็จแล้ว ต้องคืนข้อมูลกลับมาให้เรา และข้อมูลต้องถูกลบ" นายไชยชนก กล่าว
ทั้งนี้ TH-AI Passport เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่ 31 ส.ค.69 หลังมียอดลงทะเบียนล่วงหน้ามากกว่า 1.31 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้ประชาชนสูงสุด 5 ล้านคนเข้าถึง AI ระดับโปร พร้อมรวบรวม AI จาก 14 ค่าย มากกว่า 30 โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
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