คนไทยใช้ GenAI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก หวัง TH-AI Passport เร่งทักษะ

TH-AI Passport ยอดลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1.3 ล้านคน ก่อน AiPASS เปิดจริง 31 ส.ค. รวม AI กว่า 30 โมเดลจาก 14 ผู้พัฒนา ตั้งเป้าคนไทยเข้าถึง 5 ล้านคน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.69 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า โครงการ TH-AI Passport มียอดประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วกว่า 1.3 ล้านคน หลังเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.69 ก่อนที่แพลตฟอร์ม AiPASS จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ส.ค.นี้ โดยโครงการตั้งเป้าเปิดโอกาสให้คนไทยสูงสุด 5 ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือ AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า 14 ราย รวมมากกว่า 30 โมเดล
กระทรวงดีอีและสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดตัว TH-AI Passport อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ส.ค.69 โดยผู้ลงทะเบียนครอบคลุมทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปจากทุกภูมิภาค ขณะที่โครงการถูกวางให้เป็นช่องทางทั้งสำหรับเข้าถึงเครื่องมือ AI และพัฒนาทักษะการใช้งาน เพื่อนำไปประยุกต์กับการศึกษา การทำงาน การประกอบอาชีพ และธุรกิจ
นายไชยชนกกล่าวว่า AI กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน การศึกษา และบริการสาธารณะ การยกระดับทักษะของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565–2570 โดยมุ่งให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างนวัตกรรม และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ข้อมูลจาก Microsoft AI Economy Institute ที่ระบุในงานระบุว่า ไตรมาสแรกของปี 2569 สัดส่วนประชากรวัยทำงานของไทยที่ใช้ Generative AI เพิ่มจาก 9.1% เป็น 12.4% หรือขยายตัว 36.4% อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 17.8% และสิงคโปร์ที่อยู่ในระดับ 63.4%
"ผมเชื่อว่าการแข่งขันของประเทศในยุคต่อไป จะไม่ได้ตัดสินกันที่ว่าใครมีเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุด แต่อยู่ที่ว่าประเทศไหนพัฒนาคนของตัวเองให้ใช้เทคโนโลยีเป็นได้มากที่สุด AI จะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ในมือของคนที่รู้จักใช้มัน การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจึงไม่ใช่การลงทุนในเครื่องมือ แต่คือการลงทุนในศักยภาพของคน" นายไชยชนก กล่าว
สำหรับแพลตฟอร์ม AiPASS ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนากว่า 14 ราย มากกว่า 30 โมเดลไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับแต่ละประเภทงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่การสนทนา การเขียนโปรแกรม การค้นคว้าเชิงลึก ตลอดจนการสร้างภาพ เสียง และวิดีโอ ตัวอย่างโมเดลที่ระบุในโครงการ ได้แก่ GPT-5.6 Sol, o3 Deep Research, Claude Opus 5, Gemini Pro, Nano Banana Pro, Lyria 3 Pro, Sonar Reasoning Pro, Seedream 4.0 และ Seedance 2.0
ขณะเดียวกัน AiPASS วางระบบการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Learn • Earn • Plern โดยเชื่อมหลักสูตรและองค์ความรู้จาก Google for Education, Microsoft Elevate และ NVIDIA Deep Learning Institute ผู้ใช้สามารถเรียนหลักสูตรด้าน AI ทดลองใช้โมเดลจริง และสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิ์ใช้งานโมเดลระดับ Pro รวมถึงพัฒนาไปสู่ระดับ Innovator และรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านเงื่อนไขที่กำหนด
"ยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 1 ล้านคนในเวลาเพียงไม่กี่วัน คือเครื่องยืนยันว่าคนไทยพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับเทคโนโลยีนี้ TH-AI Passport จึงไม่ใช่เพียงการเปิดให้คนไทยได้ใช้ AI แต่คือการวางรากฐานเพื่อพาประเทศก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่คนไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่เป็นผู้สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้ด้วยตัวเอง" นายไชยชนก กล่าว
ทั้งนี้ คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ ThaiD อย่างไรก็ตาม การลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นเพียงขั้นตอนสมัคร ยืนยันตัวตน และสร้างบัญชี โดยยังไม่สามารถใช้งานโมเดล AI ได้ทันที จนกว่า AiPASS จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.69 เป็นต้นไป
ผู้สมัครต้องเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติ เนื่องจากระบบไม่รองรับ Incognito หรือ Private Window หลังเปิดใช้งานสิทธิ์ ผู้ใช้จะได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ Innovator เป็นเวลา 30 วัน เพื่อทดลองใช้โมเดลและเครื่องมือระดับสูง ก่อนเลือกนำ AI ไปใช้งานให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง