TH-AI Passport เคลียร์ TOR ข้อมูลหลักอยู่ไทย Prompt ส่งนอกได้

'สดช.' โต้ข้อมูลบิดเบือน TH-AI Passport ชี้ TOR 2.2 ใช้คำ 'ส่งเสริม' ไม่ใช่ 'ต้อง' ข้อมูลหลักอยู่ไทย ส่วน Prompt ส่ง AI ต่างประเทศได้หลังปกปิดข้อมูล
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.69 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า วัตถุประสงค์ตาม TOR ข้อ 2.2 กำหนดให้ข้อมูล "ต้องจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย" นั้น เป็นการนำข้อความไปสื่อสารคลาดเคลื่อนจากข้อกำหนดเดิม
ทั้งนี้ TOR ข้อ 2.2 ระบุว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ส่งเสริม" ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI ของผู้เข้าร่วมโครงการถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย พร้อมยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทย ไม่ได้กำหนดว่าข้อมูลทุกประเภทจะต้องถูกประมวลผลอยู่ภายในประเทศทั้งหมด
สำหรับข้อมูลที่อยู่ภายใต้ระบบ TH-AI Passport ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการเรียนออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งาน ข้อมูลจากการลงทะเบียน และข้อมูลที่ใช้จัดทำ Dashboard จะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทย พร้อมดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานส่ง Prompt รวมถึงไฟล์ภาพ รูป หรือเสียงไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ในต่างประเทศ ระบบจะตรวจสอบ คัดกรอง และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนส่งออกไปประมวลผล
ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการ AI ต่างประเทศจะไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือนำไปฝึกโมเดล AI ของตนเองได้ และเมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น ผู้ให้บริการจะไม่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อ
"ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของโครงการจะอยู่ภายในประเทศไทยและมีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ยืนยันว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตาม TOR ข้อ 2.2 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้" นายเวทางค์ กล่าว
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