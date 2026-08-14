เปิดตัว REDMI 17 ซีรีส์ แบตใหญ่ 7500mAh เริ่มต้น 6,999 บาท แต่ RAM 4 GB

เสียวหมี่ เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล REDMI 17 ซีรีส์ เน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน อัปเกรดแบตเตอรี่ 7500mAh พร้อมหน้าจอ 6.9 นิ้ว และระบบกล้องคู่ AI ความละเอียด 50MP ราคาเริ่มต้นที่ 6,999 บาท แต่ RAM 4 GB
REDMI 17 Series ประกอบด้วย 2 รุ่นหลัก ได้แก่ REDMI 17 และ REDMI 17 5G ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องพึ่งพาการชาร์จระหว่างวันจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ให้มา เพียงแต่ด้วยสถานการณ์ขาดแคลนหน่วยความจำ และต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้ REDMI 17 ซีรีส์ มากับ RAM 4 GB จากก่อนหน้านี้ REDMI 15 ซีรีส์ RAM 8 GB
โดยในรุ่น REDMI 17 รองรับการชมวิดีโอต่อเนื่องได้นานสูงสุด 28 ชั่วโมง, ฟังเพลง 91 ชั่วโมง, โทรสายเสียง 46 ชั่วโมง และบันทึกวิดีโอ 12 ชั่วโมง ขณะที่รุ่น REDMI 17 5G สามารถรับชมวิดีโอความละเอียด 1080p ที่จัดเก็บในเครื่องได้นานสูงสุด 28 ชั่วโมง, ฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ นานสูงสุด 109 ชั่วโมง, โทรสายเสียงนานสูงสุด 53 ชั่วโมง และบันทึกวิดีโอ Full HD ได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง
ด้านการแสดงผล ทั้งสองรุ่นมาพร้อมหน้าจอขนาด 6.9 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรช 120Hz แบบ AdaptiveSync ปรับระดับอัตโนมัติ คู่กับมาตรฐานการถนอมสายตา และเทคโนโลยีลดการกระพริบ ใช้กระจกป้องกันหน้าจอ Corning Gorilla Glass 7i พร้อมมาตรฐานกันฝุ่นและละอองน้ำ IP64
นอกจากนี้ ยังมีการปรับดีไซน์ใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ใช้กรอบตัวเครื่องผิวด้าน ดีไซน์ Metal Deco และระบบไฟ Dynamic RGB Light สำหรับแจ้งเตือนสถานะต่างๆ โดยในรุ่น REDMI 17 5G สีส้ม (Vivid Orange) จะใช้วัสดุพื้นผิวหนังพียู เพิ่มสัมผัสกระชับมือยิ่งขึ้น
ในแง่ของหน่วยประมวลผล REDMI 17 ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio G91-Ultra ส่วน REDMI 17 5G ขับเคลื่อนด้วย Snapdragon 4 Gen 5 RAM 4GB ควบคู่เทคโนโลยีขยายหน่วยความจำ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS 3
สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย REDMI 17 มีให้เลือก 4 สี: Black, Deep Blue, Oak Green, Lotus Purple รุ่นความจุ 4GB+128GB ราคา 6,999 บาท รุ่นความจุ 4GB+256GB ราคา 7,999 บาท
ส่วน REDMI 17 5G มีให้เลือก 3 สี: Black, Deep Blue, Vivid Orange) รุ่นความจุ 4GB+128GB ราคา 7,999 บาท รุ่นความจุ 4GB+256GB ราคา 8,999 บาท สั่งซื้อภายใน 31 สิงหาคม 2569 จะได้รับสิทธิประโยชน์การรับประกันครอบคลุม ได้แก่ ประกันหน้าจอแตก 2 ปี, ประกันตัวเครื่อง 24 เดือน, ประกันฝาหลังหรือเลนส์กล้อง 2 ปี และประกันแบตเตอรี่ 3 ปี คิดเป็นมูลค่ารวม 9,999 บาท