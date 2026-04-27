ผ่าปรากฏการณ์ ศุภจี ดึง พิมรี่พาย ไลฟ์สด TikTok ขายทุเรียน 1 ล้านลูกช่วยชาวสวน

ผ่าปรากฏการณ์ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 69 สุดยอดกรณีศึกษา Live Commerce น่าจับตามองที่สุดในรอบปี เมื่อ "ศุภจี สุธรรมพันธุ์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ "ตัวแม่ชนตัวแม่" ดึง พิมรี่พาย ราชินีนักขายออนไลน์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อระบายผลผลิตทุเรียนกว่า 1 ล้านลูก สู่มือผู้บริโภคโดยตรง
ยุทธศาสตร์ "ศุภจี x พิมรี่พาย" ถือว่าเกิดขึ้นในเวลาที่นโยบายรัฐขี่กระแส Data-Driven เพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การ "จ้างไลฟ์" ขายของทั่วไป แต่เป็นการตอบสนองต่อข้อมูลเชิงสถิติที่น่ากังวล โดยในปี 2569 ผลผลิตทุเรียนไทยพุ่งสูงถึง 2.071 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่มีผลผลิตเกือบ 1 ล้านตัน ความเสี่ยงของภาวะล้นตลาด (Oversupply) จึงเป็นโจทย์หินที่ภาครัฐต้องเร่งแก้
ศุภจี ตัดสินใจเลือกใช้โมเดล Live Commerce ผ่าน TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในขณะนี้ โดยตั้งเป้าขายทุเรียนเกรดพรีเมียมในราคา 100 บาทต่อลูก สะท้อนให้เห็นการปรับตัวของภาครัฐที่หันมาใช้ความเร็วและคล่องตัวของภาคเอกชนในการกระจายสินค้า แทนที่จะพึ่งพากลไกราชการเพียงอย่างเดียว
***ทำไมต้องพิมรี่พาย? ส้มหล่น TikTok?
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติบนแพลตฟอร์ม E-Commerce พบว่าพิมรี่พายยังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดที่ยากจะหาใครเทียบ ข้อมูลย้อนหลังแสดงให้เห็นศักยภาพที่ชัดเจน
ในแคมเปญ 9.9 ปี 2567 พิมรี่พายสร้างยอดขายได้ถึง 34 ล้านบาท ภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง วิดีโอคอนเทนต์ของสาวพิมบน TikTok มักมียอดการเข้าถึง และมีส่วนร่วมในระดับ Viral ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการเพื่อสร้างกระแส "กินทุเรียนช่วยชาติ"
ด้วยบุคลิกที่ตรงไปตรงมาและฐานแฟนคลับ ทำให้พิมรี่พายกลายเป็นตัวกลางที่ทรงพลัง ในการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภครายย่อย
ในส่วนของ TikTok Shop ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำบทบาทของ TikTok Shop ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Infrastructure)
ตรงนี้เห็นได้จากการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในปี 2568 ตลาด Social Commerce ในสหรัฐฯ TikTok Shop มียอดขายพุ่งสูงถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ส่งแรงกระเพื่อมต่อไทยเช่นกัน
TikTok ยังเด่นเรื่อง Ecosystem ที่เอื้อต่อเกษตรกร เพราะแพลตฟอร์มได้พัฒนาระบบ Live Streaming ให้รองรับการซื้อขายแบบ Real-time พร้อมระบบ Logistic ที่เชื่อมต่อกับสวนผลไม้ ทำให้เกษตรกรสามารถตัดวงจรพ่อค้าคนกลางได้
ถามว่าโปรเจกต์ "ทุเรียน 100 บาท" เป็นทางรอดหรือแค่กระแสชั่วคราว? คำตอบนั้นอาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งก็ได้ แต่ในระยะสั้น อีเวนท์นี้คือทางรอดของเกษตรกรชาวจันทบุรีที่กำลังเผชิญปัญหาราคาปุ๋ยแพงและภัยแล้ง ซึ่งในระยะยาว นี่อาจเป็นบทพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีและ Soft Power ของอินฟลูเอนเซอร์ จะสามารถถูกผนวกเข้ากับนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคได้อย่างยั่งยืนหรือไม่
การไลฟ์สดในวันที่ 28 เมษายน 69 จึงเป็นอีเวนท์ขายผลไม้ที่เดิมพันด้วย "ชื่อเสียง" ของทั้งรัฐมนตรีมือเก๋าและแม่ค้าออนไลน์อันดับหนึ่ง ว่าจะสามารถเปลี่ยน "ยอดไลค์" ให้กลายเป็นรายได้ที่จับต้องได้ให้แก่เกษตรกรไทยได้มากน้อยขนาดไหน.