“ศุภจี” ดึง “พิมรี่พาย” เปิดไลฟ์สดขายทุเรียนหน้าสวน แย้มลูกละ 100 ตั้งเป้าล้านลูก

“ศุภจี” ดึง “พิมรี่พาย” เปิดไลฟ์สดขายทุเรียนหน้าสวน ส่งตรงถึงผู้บริโภค เผยช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต ช่วยผู้บริโภคได้บริโภคทุเรียนคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คาดเปิดไลฟ์สดขายวันที่ 28 เม.ย.นี้ จัดราคาลูกละ 100 บาท ตั้งเป้าขาย 1 ล้านลูก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้หารือกับพิมรี่พาย อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนไทย ผ่านรูปแบบ Live Commerce จากแหล่งผลิตโดยตรง มุ่งเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกร และส่งมอบทุเรียนคุณภาพสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนที่กำลังออกสู่ตลาด
“กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงศักยภาพของช่องทางดิจิทัล โดยเฉพาะ Live Commerce ที่จะช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น ตอบสนองต่อสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางดังกล่าว ไม่ใช่เพียงการระบายผลผลิต แต่เป็นการยกระดับการค้าผลไม้ไทยให้สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างชัดเจน”
นางศุภจีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ นำผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้บริโภคทุเรียนคุณภาพ เนื้อดี ในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึงหน้าสวน คัดเลือกทุเรียนคุณภาพ ตัดสด และจัดส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการขายออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ และการเข้าถึงตลาดดิจิทัลให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาช่องทางจำหน่ายของตนเองได้ในระยะยาว
สำหรับการผลักดัน Live Commerce เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงซัปพลายจากเกษตรกรสู่ดีมานด์ของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในปี 2569 ที่ผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ถึง 33% จึงจำเป็นต้องเร่งขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กันไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2569 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ TikTok Technologies Ltd. เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่าน TikTok Shop และ Live Commerce รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนเหล่าครีเอเตอร์และผู้ค้าออนไลน์ที่สนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจำหน่ายผลไม้ไทย ร่วมกันประชาสัมพันธ์ทุเรียนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้แนวคิด ‘Thailand : The Land of Tropical Fruits’ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค และช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิมรี่พาย มีกำหนดจัดไลฟ์สด ขายทุเรียนในวันที่ 28 เม.ย.2569 ผ่านแพลตฟอร์มของตัวเอง ตั้งเป้าจำหน่ายที่ลูกละ 100 บาท 1 ล้านลูก โดยทุเรียนที่นำมาจำหน่าย เป็นทุเรียนตกเกรดส่งออก แต่คุณภาพ มาตรฐานปกติ