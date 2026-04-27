"พิมรี่พาย" ผนึกกำลัง "ศุภจี" บุกสวนทุเรียน ดีเดย์ 28 เมษาฯ นี้คนไทยต้องได้กินของดีราคาถูก (ชมคลิป)

สะเทือนโซเชียลฯ เมื่อ พิมรี่พาย โคจรจับมือ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เดินหน้าภารกิจใหญ่ ดันทุเรียนไทยสู่ตลาดในราคาจับต้องได้ จุดกระแส “ทุเรียนฟีเวอร์” ก่อนนัดลุยไลฟ์สด 28 เม.ย. นี้
วันนี้ (27 เม.ย.) กลายเป็นกระแสไวรัลทันที เมื่อแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่าง "พิมรี่พาย" โพสต์ภาพคู่กับ "แม่แต๋ม-ศุภจี สุธรรมพันธุ์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมประกาศภารกิจใหญ่เพื่อเกษตรกรไทย โดยศุภจีเอ่ยปากฝากฝังให้พิมรี่พายช่วยสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรไทย เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพออกสู่ตลาด
ศุภจีจะเน้นการคัดสรรคุณภาพระดับพรีเมียม ส่วนพิมรี่พายรับหน้าที่ดูแลเรื่อง ราคาที่จับต้องได้ เพื่อให้คนไทยได้กินทุเรียนเกรดส่งออกในราคามิตรภาพ โดยพิมรี่พายยืนยันเตรียมลงพื้นที่สวนทุเรียนทันที และนัดแฟนคลับ "เพื่อนรัก" เจอกันในไลฟ์สดวันที่ 28 เมษายนนี้
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความชื่นชมและตั้งตารอเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่รอชมว่าการรวมตัวของ "ตัวจริง" จากสองวงการ ทั้งสายบริหารระดับโลกและสายขายออนไลน์เบอร์หนึ่ง จะสร้างปรากฏการณ์ "ทุเรียนฟีเวอร์" ได้ขนาดไหน
