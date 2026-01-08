True ชำระค่าคลื่น 700 MHz งวด 6 มูลค่า 1.88 พันล้านบาท

ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 6 เป็นจำนวน 1,881,488,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินสำหรับการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในงวดที่เหลือตามเงื่อนไขที่กำหนด
การชำระค่าคลื่นความถี่ในครั้งนี้ คือ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ช่วง 713–723 MHz คู่กับ 768–778 MHz (เดิมอยู่ภายใต้การถือครองของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด) โดยมี นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์และกำกับดูแล และ นางสาวกนกพร คุณชัยเจริญกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าสายงานกลยุทธ์กฎระเบียบการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการชำระค่าคลื่นความถี่ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายภูมิภัส พลการ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสทช.
ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นในการจัดการบริหารจัดการคลื่นความถี่ทุกย่านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง คลื่นความถี่ต่ำ กลาง และสูง โดยคลื่น 700 MHz ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคลื่นความถี่ต่ำ สามารถกระจายสัญญาณในระยะไกลและการทะลุทะลวงอาคารได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งในเขตเมือง อาคารสูง ชุมชนหนาแน่น พื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกล
ทั้งนี้ ในเชิงเทคนิค คลื่น 700 MHz สามารถนำมาใช้งานได้ทั้ง 4G และ 5G โดยในส่วนของ 4G ช่วยเสริมความครอบคลุมและความเสถียรของสัญญาณพื้นฐาน รองรับการโทรและการใช้งานดาต้าในพื้นที่กว้าง ขณะที่การใช้งานกับ 5G ช่วยเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมของโครงข่ายความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง 5G ได้ในวงกว้างมากขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะเขตเมืองใหญ่ และช่วยลดภาระของคลื่นความถี่ในย่านกลางและย่านสูงในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น
ทรู คอร์ปอเรชั่น นำคลื่น 700 MHz มาพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าทั้ง ทรูมูฟ เอช และดีแทค ให้มีคุณภาพสัญญาณที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รองรับการใช้งานดิจิทัลที่หลากหลาย ตั้งแต่การสื่อสารพื้นฐานไปจนถึงบริการดาต้าความเร็วสูง พร้อมสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ และการเข้าถึงบริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมในระยะยาว