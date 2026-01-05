เปิดวิธีเช็กประวัติโทร LINE Out หลักฐานเด็ดจากโหนกระแส ลบแชทไม่รอด

รายการโหนกระแส วันที่ 5 มกราคม 2569 ได้จุดประเด็นดราม่าชู้สาวสุดร้อนแรง เมื่อหญิงตั้งครรภ์ 8 เดือน นำหลักฐานมาฟ้องสามีซึ่งเป็นทหารยศสิบเอกว่ามีความสัมพันธ์ลับกับครูสาว หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ทำให้คนไทยตะลึง คือ “ประวัติการโทร” จากฟีเจอร์ LINE Out ในแอป LINE ซึ่งยังคงอยู่แม้สามีจะลบแชทและประวัติการคุยไปแล้ว ทำให้ฟีเจอร์นี้พุ่งติดอันดับคำค้นหายอดนิยมทันทีหลังรายการจบ
*** LINE Out คืออะไร ทำงานอย่างไร?
LINE Out เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) ที่อยู่ในแอป LINE ช่วยให้ผู้ใช้โทรออกเพื่อติต่อผู้ใช้ปลายทางได้ทั่วโลกในราคาถูกกว่าโทรปกติ และไม่ปรากฏในบิลค่าโทรศัพท์มือถือเพราะใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi หรือเน็ตมือถือ)
อย่างไรก็ตาม จุดที่ทำให้ LINE Out กลายเป็นฟีเจอร์เด็ดคือหน้าประวัติการโทร ซึ่งรวบรวมบันทึกการโทรทั้งหมดในแอป LINE ทั้งการโทรเสียงปกติ (Voice Call), วิดีโอคอล (Video Call) และการโทรออกแบบเสียเงินผ่าน LINE Out เอง
ประวัติเหล่านี้แยกต่างหากจากห้องแชท ทำให้แม้ลบแชทหรือประวัติการโทรในห้องสนทนา ประวัติใน LINE Out ยังคงอยู่และไม่สามารถลบได้ง่าย จึงกลายเป็นหลักฐานดิจิทัลที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ชัดเจน
*** 4 วิธีเช็กประวัติการโทรใน LINE Out
สำหรับใครที่อาจไม่เคยรู้ว่ามีฟีเจอร์นี้ซ่อนอยู่ วิธีเข้าถึงทำได้ง่ายมาก เริ่มที่ 1. เปิดแอพ LINE บนสมาร์ทโฟน (iOS หรือ Android) 2. ไปที่แท็บ Home หน้าหลัก ซึ่งมีรูปมีไอคอนบ้านด้านล่าง
3. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด จนเจอส่วนบริการหรือ Services 4. แตะที่ "ดูทั้งหมด” หรือ See All 5. ค้นหาไอคอน LINE Out หรือ Calls โดยชื่ออาจต่างกันตามเวอร์ชันแอปหรือระบบปฏิบัติการ
เมื่อแตะเข้าไป จะเห็นรายการประวัติการโทรเข้า-ออกทั้งหมด พร้อมรายละเอียดเวลา ระยะเวลา และประเภทการโทร (เสียงหรือวิดีโอ)
อย่างไรก็ตาม ในบางเวอร์ชัน อาจแสดงชื่อเป็น “Calls” หรือ “ประวัติการโทร” โดยตรง และประวัติจะเรียงตามลำดับเวลาล่าสุด
ฟีเจอร์นี้กลายเป็นกระแสเนื่องจากกรณีในรายการ ผู้หญิงคนดังกล่าวใช้ LINE Out ตรวจพบว่าสามีโทรและวิดีโอคอลหาหญิงอื่น แม้จะพยายามปกปิดโดยลบหลักฐานในแชทปกติ ส่งผลให้หลายคนเริ่มสงสัยและทดลองเช็กแอพของตัวเอง สะท้อนถึงการที่เทคโนโลยีอย่าง LINE ซึ่งมีผู้ใช้ในไทยกว่า 50 ล้านคน สามารถกลายเป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารและ “เครื่องมือตรวจสอบ” ในชีวิตคู่ได้โดยไม่คาดคิด
อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้อย่างรับผิดชอบและเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกัน จะดีที่สุด.