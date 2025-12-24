"True Alpha Hub" แลนด์มาร์กใหม่เจาะ Gen Alpha

ทรู คอร์ปอเรชั่น ปักหมุดใจกลางเมือง ด้วย "True Alpha Hub" พลิกโฉมจากศูนย์บริการสู่ "Culture Metropolis" ตั้งเป้าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ (Gen Alpha) ตอกย้ำความสำเร็จหลังรวมโครงข่าย Single Grid เสร็จสมบูรณ์ ดันประสิทธิภาพสัญญาณพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การกลับมาที่สยามสแควร์ครั้งนี้ เปรียบเสมือนหมุดหมายใหม่ที่สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์ทรูไม่เคยหยุดนิ่ง
สิ่งสำคัญคือทรูได้วางกลยุทธ์รีเทลรูปแบบใหม่เพื่อเจาะกลุ่ม Generation Alpha ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กยุคใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี (Digital Natives) ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้มองโลกดิจิทัลแยกจากโลกความเป็นจริง และมีพฤติกรรมที่น่าสนใจ
ไม่ว่าจะเป็น Born Ready & 5G Native เติบโตมาในยุคที่อินเทอร์เน็ตเร็วเป็นเรื่องปกติ (5G เร็วกว่า 4G ถึง 20 เท่า) Multitasking & High Info Access รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและทำหลายอย่างพร้อมกัน ขณะเดียวกัน ยังมีความเป็น High Purchase Influence มีอิทธิพลสูงในการกำหนดการใช้จ่ายของครอบครัว และ Authenticity Seeker:ต้องการแบรนด์ที่จริงใจ เป็นตัวของตัวเอง (True to themselves)
ทำให้ True Alpha Hub แห่งนี้ จะกลายเป็นพื้นที่ปล่อยของของคนรุ่นใหม่ จากแนวคิดในการออกแบบให้เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็นพื้นที่ให้ Gen Alpha ได้เติบโต (Space to Grow) โดยร่วมมือกับดีไซเนอร์ระดับโลก และ Small World เพื่อเนรมิตพื้นที่ที่ฉีกกฎเดิมๆ ของ True Shop หรือ True Branding Shop ในอดีต
"สยามสแควร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทรูเองก็เช่นกัน เราไม่ได้มองลูกค้ากลุ่มนี้เป็นเพียงเป้าหมายทางการตลาด แต่มองว่าพวกเขาคือ Family ที่จะเติบโตไปด้วยกัน True Alpha Hub จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 'True Siam' บทใหม่ ที่พร้อมจะสร้างโลกใบใหม่ไปกับเจเนอเรชันนี้"
ภายใน True Alpha Hub ถูกถ่ายทอดผ่าน 4 ชั้น เพื่อ Unlock The Limitless Possibilities สำรวจพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจในแต่ละชั้น ไล่ตั้งแต่ ชั้น 1 LEVEL UP – True Branding Shop ก้าวแรกสู่การบริการที่เหนือระดับเพื่อลูกค้าคนสำคัญ เปลี่ยนจุดให้บริการ สู่พื้นที่เชื่อมโยงความรู้สึกที่แท้จริง ผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด ดีไซน์ Digital Lifestyle ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ รวมถึงทรูคอฟฟี่ที่สร้างสรรค์เมนูลับพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เดียว
ชั้น 2 : GO-LIVE LAB – Professional Broadcasting แห่งเดียวในไทย กับ Broadcasting & Live Event Zone มาตรฐานสากล ที่เปิดให้ Creator รุ่นใหม่ สามารถ Live สดจากสตูดิโอ ขึ้นสู่จอ Cube Big Screen ใจกลางสยาม สแควร์ได้ทันที (Real-time Engagement) นี่คือเวทีที่เปลี่ยน "คนธรรมดา" ให้เป็น "Icon" ที่โลกต้องจดจำ
ชั้น 3 : CO-PLAY PIT พื้นที่แห่งความวุ่นวายที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจ CO-PLAY PIT คือหัวใจของการรวมกลุ่ม การเล่น และการสร้างสรรค์ร่วมกัน พื้นที่นี้ถูกนิยามว่าเป็น “Chaos — Curated” ความสนุกที่ดูไร้กรอบ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริง ทั้งการถ่ายทำคอนเทนต์ ไลฟ์พอดแคสต์ เล่นเกม หรือเพียงแค่มาใช้เวลาร่วมกับเพื่อน พร้อมสัมผัสความพิเศษ กับ 3D Model Experience Booth นวัตกรรม 3D Scan 360 องศา สุดล้ำ ที่จะเปลี่ยนตัวคุณให้เป็น Digital Model เก็บความทรงจำในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 69
ปิดท้ายที่ ชั้น 4 : BIG CREATE เมื่อไอเดียถูกบันทึก และกลายเป็นผลงานจริง BIG CREATE คือพื้นที่ที่ความคิดสร้างสรรค์ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ดนตรี การถ่ายภาพ หรือการฟังเพลง