ทรูคอฟฟี่ x ครูปาน เปิดคอลเลกชัน “Art of Coffee, Art of Giving” ส่งต่อโอกาสให้มูลนิธิออทิสติกไทย

ทรูคอฟฟี่ แบรนด์ร้านกาแฟไทย โดย นางสาวอัจฉรา โสตถิพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด “Art of Coffee, Art of Giving” ร่วมกับ ครูปาน – สมนึก คลังนอก ศิลปินชื่อดังของไทยจาก ParnArts Studio ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากโลกของกาแฟผ่านลายเส้นศิลปะอันอบอุ่นและอ่อนโยน บนไอเท็มไลฟ์สไตล์ดีไซน์พิเศษ พร้อมเปลี่ยนทุกการเลือกซื้อให้กลายเป็นการส่งต่อโอกาสและพลังการให้แก่สังคม
ภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่า “ความสุขเล็กๆ ที่พกพาได้” ทรูคอฟฟี่ร่วมบริจาค 20 บาท จากทุกการจำหน่ายสินค้า 1 ชิ้น ให้แก่ มูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุกของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษา และอาชีพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และก้าวเดินในสังคมอย่างภาคภูมิ
คอลเลกชัน “Art of Coffee, Art of Giving” สะท้อนการผสานสองโลกที่แตกต่างแต่ลงตัว ระหว่าง “โลกของกาแฟ” ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและการเริ่มต้นวันใหม่ กับ “โลกของศิลปะ” ที่ช่วยเยียวยา เติมพลัง และมอบความหมายดี ๆ ให้กับชีวิต ผ่านลายเส้นเฉพาะตัวของครูปานที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ ความอ่อนโยน และการมองโลกด้วยความเข้าใจ
แรงบันดาลใจของคอลเลกชันนี้ เริ่มต้นจากความตั้งใจของครูปาน ที่อยากถ่ายทอดความอ่อนโยน เมตตา และความห่วงใยที่ส่งต่อถึงกันผ่านงานศิลปะ ลวดลายพิเศษในคอลเลกชันจึงสะท้อนภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและยั่งยืน เลือกใช้โทนสีเอิร์ธโทนที่ให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ สื่อถึงความสมดุลของชีวิตท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวัน ผลงานชุดนี้จึงเปรียบเสมือนคำชวนให้ทุกคนค่อยๆ ชะลอจังหวะชีวิต หยุดมองรอบตัว และตระหนักถึงคุณค่าของโลกใบเดิมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมดูแลร่วมกัน โดย “Art of Coffee, Art of Giving” ประกอบด้วยไอเท็มลิมิเต็ดเอดิชันที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นทั้งชิ้นงานศิลปะและของใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่
• Cocoon Coff, Daisy Tote – กระเป๋าลายดอกเดซี่
• Cocoon Coff, Puzzle Tote – กระเป๋าลายตาราง
• Cocoon Coff, Buddy Tumbler – แก้วทัมเบลอร์คู่ใจ
• Cocoon Coff, Garden Mug – แก้วมัคการ์เด้นอาร์ต
ทุกไอเท็มถูกออกแบบมาให้ทั้ง “ใช้ได้จริง” และ “มีความหมายจริง” ถ่ายทอดความอบอุ่นผ่านลายเส้นของครูปาน พร้อมเติมคุณค่าให้ทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้
คอลเลกชันลิมิเต็ด “Art of Coffee, Art of Giving” พร้อมให้จับจองแล้ววันนี้ที่ร้าน ทรูคอฟฟี่ทุกสาขาทั่วประเทศ จนกว่าสินค้าจะหมด
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลเลกชัน “Art of Coffee, Art of Giving” และกิจกรรมพิเศษจากทรูคอฟฟี่ได้ทางโซเชียลมีเดีย TrueCoffee เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ดื่มกาแฟ แล้วได้ให้” ไปด้วยกัน