เจ้าแรกในไทย! Dynamics Motion เปิดศักราชใหม่สมองธุรกิจ ดึง AI ควบ ERP ลดต้นทุน 3.5 เท่า

ไดนามิกส์โมชั่น (Dynamics Motion) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP สัญชาติไทย ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ โดยนำ Google Gemini เข้ามาฝังในระบบ MotionERP ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับระบบ ERP แบบเต็มรูปแบบ
นายณัฐวัฒน์ เลิศปณิธาน กรรมการผู้จัดการและผู้ออกแบบเทคโนโลยีธุรกิจ บริษัท ไดนามิคส์โมชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การนำ AI เข้ามาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสร้างเทรนด์ แต่เป็นการปฏิวัติวิธีการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างแท้จริง โดยระบบใหม่นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกว่า 30% จากการใช้ระบบ ERP พื้นฐาน ลดต้นทุนระบบได้ถึง 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับระบบแบบเดิม และวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้นแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องรอรายงานแบบเดิมอีกต่อไป
"ความแตกต่างของ AI ใน Motion ERP เวอร์ชั่นใหม่นี้มาในรูปแบบ “สมองของธุรกิจ” คือการประมวลผลความสัมพันธ์ข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจที่ซับซ้อนได้เร็วและลึกกว่าเดิม โดยทั่วไปผู้บริหารมักวิเคราะห์ความเชื่อมโยงได้ราว 2 – 3 มิติ (ยอดขาย/สั่งซื้อ/บัญชี) แต่ AI ในระบบ ERP สามารถเชื่อมโยงได้ถึง 10 มิติ ภายในไม่กี่วินาที ทำให้เห็นเหตุและผลแบบลูกโซ่ เห็นภาพธุรกิจโดยรวมได้ชัดขึ้น ครอบคลุมการทำงานส่วนงานต่างๆไม่ให้ติดขัดอีกต่อไป"
หนึ่งในตัวอย่างการใช้งานจริงคือการระบุจุดติดขัดของ Supply Chain ล่วงหน้า ป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหาย หรือการวิเคราะห์ความพร้อมของวัตถุดิบและไลน์การผลิต เพื่อรองรับทุกออเดอร์ นอกจากนี้ยังรวมทุกมิติด้านการเงิน เห็นกระแสเงินสดล่วงหน้า วางแผนลงทุนได้ทันท่วงที
นางสาวปวีร์รัฐ เลิศปณิธาน ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชันธุรกิจ เน้นย้ำว่า ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายมาก ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยคลิกเดียว ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเหมือนเดิม และที่สำคัญ เพียงแค่ส่งรูปหรือเอกสารให้ AI ระบบก็จะช่วยทำงานให้อัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
“Dynamics Motion มองว่า ERP คือฐานข้อมูลและกระบวนการขององค์กร ส่วน AI คือเครื่องมือที่ทำให้ข้อมูลถูกใช้เพื่อยกระดับการทำงานและการตัดสินใจ เพิ่มศักยภาพทีมงานทุกคนในองค์กร ภายใต้กรอบความปลอดภัยที่ควบคุมได้ “การใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ” คือจุดเริ่มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในรอบการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครั้งนี้”
การใช้งานของ ERP จาก Dynamics Motion นั้นครอบคลุมทั้งระบบบัญชี ที่วิเคราะห์งบการเงิน ภาษี กระแสเงินสด พร้อมระบบทวนสอบที่ปลอดภัย ยังมีระบบการขาย ทั้งพยากรณ์ยอดขาย แสดงแนวโน้มการปิดการขาย วิเคราะห์ต้นทุนได้ทันที รวมถึงระบบคลังสินค้าและการผลิต เพื่อเรียกดูสต็อก คาดการณ์การสั่งซื้อและการผลิตในอนาคต
ในประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรกังวล คือ ความปลอดภัยของข้อมูล บริษัท Dynamics Motion ย้ำว่าได้เลือกใช้ Google Gemini ซึ่งมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และที่สำคัญ AI นั้นทำงานภายในกรอบของระบบ ERP โดยตรง ไม่ต้องส่งออกข้อมูลไปภายนอก ลดความเสี่ยงจากการใช้ AI สาธารณะ
ในระยะแรก บริษัทตั้งเป้าหมายสูง คือรายได้ 1,000 ล้านบาทภายใน 5 ปี และวางแผนปักหมุดเป็นผู้นำด้าน ERP สำหรับโรงงานผลิตและธุรกิจ SME ในไทย ปัจจุบันมีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปเข้ามาขอคำปรึกษาแล้ว
สำหรับตลาด ERP ในประเทศไทย คาดว่าจะเติบโตถึง 3 เท่าภายในปี 2030 จากมูลค่าปัจจุบัน 12,000 ล้านบาท ไปสู่ระดับ 30,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่านี่คือโอกาสทองของธุรกิจที่ต้องการยกระดับ
ในภาพรวม บริษัทเน้นว่าการใช้ AI ได้ผลดีต้องมีข้อมูลที่พร้อม หากข้อมูลยังเป็นเอกสารกระดาษหรือสแกนเก็บไว้ จะมีข้อจำกัด ข้อมูลควรอยู่ในระบบที่ประมวลผลได้ตั้งแต่ต้นทาง และสิ่งสำคัญคือการให้คำปรึกษาทางธุรกิจก่อนเริ่มใช้งาน เพราะ "ไม่ใช่ทุกธุรกิจต้องใช้ ERP แบบเดียวกัน".