SINOบริหารต้นทุนหนุนกำไร 6 เดือนแรกโต

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” เผยผลงานไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท จากการบริหารต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลในแถบเอเชียและขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ส่งผลภาพรวม 6 เดือนแรกปี 2568 ทำกำไรสุทธิ 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.028846 บาทต่อหุ้น ประเมินผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2568 (เมษายน - มิถุนายน) สามารถทำกำไรสุทธิ 13 ล้านบาท เท่ากับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพบริหารต้นทุน การเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแถบเอเชียและกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี แม้มีรายได้รวม 689 ล้านบาท ลดลง 6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้นำเข้าสินค้าฝั่งสหรัฐฯ มีความกังวลต่อความไม่แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ส่งผลให้ปริมาณขนส่งสินค้าของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) ชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน 2568 และการเดินเรือขนส่งที่ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การรับรู้รายได้จากการให้บริการบางส่วนถูกเลื่อนไปเป็นไตรมาส 3/2568
ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 มีกำไรสุทธิ 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 1,496 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับปีก่อนที่ทำได้ 1,509 ล้านบาท เนื่องจากการมุ่งเน้นบริหารต้นทุน ได้รับงานโปรเจกต์ การเจรจาปรับราคากับลูกค้าบางส่วน และปริมาณงานในกลุ่มธุรกิจ Air Freight ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 15% จาก 12% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ยังได้รับผลดีจากกลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ ที่มีรายได้จากคลังสินค้าใหม่ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.028846 บาท รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 10 กันยายน 2568
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า ภาพรวมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครึ่งปีหลังของปีนี้ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางทะเลเส้นทางไทย - สหรัฐฯ ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง หลังจากประเทศในอาเซียนได้ข้อสรุปอัตราภาษีศุลกากรกับสหรัฐฯ โดยประเมินว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจากไทยน่าจะอยู่ในระดับปกติ เนื่องจากได้ข้อสรุปอัตราภาษีที่ 19% อยู่ในระดับเดียวกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกหลักในภูมิภาคนี้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และต่ำกว่าเวียดนามเล็กน้อย ประกอบกับไทยมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อผลิตสินค้าเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นจุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งผลักดันผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังให้ดีกว่าครึ่งปีแรก โดยวางเป้าหมายมีปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลไม่ต่ำกว่า 50,000 ตู้ในปี 2568 จากครึ่งปีแรกที่มีปริมาณกว่า 23,000 ตู้ ปัจจัยบวกจะมาจากการเข้าสู่พีคซีซั่นของการขนส่งระหว่างประเทศเส้นทางไทย – สหรัฐฯ ในไตรมาส 3/2568 ล่าสุด ได้เดินทางไปยังสหรัฐฯ เพื่อพบกับผู้นำเข้าและเจรจาปริมาณการขนส่งสินค้า รวมถึงจะเร่งเพิ่มปริมาณขนส่งทางทะเลในมาเลเซียและเวียดนามจากอัตราเฉลี่ย 700 ตู้ต่อเดือน และ 250 ตู้ต่อเดือนตามลำดับ เป็น 800 ตู้ต่อเดือน และ 300 ตู้ต่อเดือนตามลำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะขยายการลงทุนธุรกิจ Air Freight เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโต และเตรียมเปิดบริการคลังสินค้าใหม่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 และเริ่มรับรู้รายได้ทันที รวมอยู่ระหว่างวางแผนลงทุนขยายคลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อกระจายทำเลรองรับดีมานด์การจัดเก็บและกระจายสินค้าในจังหวัดปริมณฑลฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ