HP ไทยคว้า "บิวกิ้น" เจาะ Gen Z โชว์เครื่องพิมพ์ใหม่ช่วย SME ประหยัด 70%

เอชพี ประเทศไทย เผยอินไซต์ Gen Z ชาวไทยกว่า 66% ใฝ่ฝันเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเอง ชูเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 580 ออกแบบเพื่อตอบโจทย์เจ้าของธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นและมองหาความก้าวหน้า ย้ำโซลูชันการพิมพ์ประหยัดค่าดูแลมากถึง 70% ล่าสุดประกาศดึง "บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล" จุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
วรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย กล่าวว่าการร่วมมือกับ "บิวกิ้น" ในครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของเอชพี ที่เน้นเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และช่วยให้ทุกคนเอาชนะทุกความท้าทาย ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ครบรอบด้านของเอชพี พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
“ธุรกิจขนาดเล็กและกลางเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประเทศไทย และการส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่านี้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในระยะยาวของเรา”
เอชพี ประเทศไทย ระบุว่าการประกาศเปิดตัว “บิวกิ้น –พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” เป็นแอมบาสเดอร์คนใหม่ นั้นจะเสริมกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของเอชพีในฐานะผู้ช่วยที่ใช่สำหรับธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการชาวไทย และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มลูกค้าเจนซี (Gen Z) อีกด้วย โดยบิวกิ้น เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินชาวไทยและตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในด้านการงาน รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายในการทำตามความฝัน ในโอกาสนี้บิวกิ้นจะได้ร่วมบอกเล่าประสบการณ์และแรงผลักดันตลอดเส้นทางการทำงาน รวมถึงประโยชน์และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และโซลูชันจาก เอชพี ที่มุ่งมั่นสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในประเทศไทย
การเปิดตัวบิวกิ้น จะเน้นชูผลิตภัณฑ์หลักอย่างเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 580 ที่เน้นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง โดยจุดแข็งของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ประหยัดค่าดูแลมากถึง 70% ด้วยนวัตกรรมไร้แผ่นซับหมึกและหัวพิมพ์เปลี่ยนเองได้ จึงช่วยให้ประหยัดค่าดูแลและบริการตลอดอายุการใช้งาน
นอกจากนี้ยังสั่งง่ายได้ทุกที่ด้วย HP APP โดยสั่งพิมพ์หรือสแกนได้โดยไม่มีข้อจำกัดทุกที่ทุกเวลา รับประกัน 2 ปีพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการถึงบ้านหรือออฟฟิศ มีเครื่องสำรองใช้ระหว่างการให้บริการ
เครื่องพิมพ์ Smart Tank 580 พร้อมจำหน่ายแล้วในราคา 4,490 บาท