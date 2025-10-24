“ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป” จับมือ “เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” เสริมแกร่งธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เปิดตัวโครงการ “Shama Sukhumvit 101” ชูจุดแข็งด้านการบริหารและบริการ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู เดินหน้ารุกตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทย ด้วยการประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (Sena Development Public Company Limited) พัฒนาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ภายใต้แบรนด์ Shama (ชามา) ในทำเลศักยภาพของกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำร่องด้วยโครงการ “ชามา สุขุมวิท 101” (Shama Sukhumvit 101) เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บนทำเลศักยภาพย่านสุขุมวิท รายล้อมด้วยโครงการ Mixed-use ชั้นนำ สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งไลฟ์สไตล์ครบครัน พร้อมมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีคุณภาพ และให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่บ้านที่คุ้นเคย รองรับผู้เข้าพักระยะยาว โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
โดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่างเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากญี่ปุ่น ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้) ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการปรับปรุงห้องพักจำนวน 86 ห้องในโครงการ “ปีติ สุขุมวิท 101” (Piti Sukhumvit 101) หนึ่งในโครงการศักยภาพจาก SENA Development ให้เป็นเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ “ชามา สุขุมวิท 101” (Shama Sukhumvit 101)
ด้วยการออกแบบร่วมสมัยที่เปี่ยมสไตล์ ผสานกับมาตรฐานการบริหารจัดการและการบริการระดับสากลของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป “ชามา สุขุมวิท 101” จึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนเมืองอย่างแท้จริง ไม่เพียงมอบความสะดวกสบายเสมือนบ้าน แต่ยังสอดรับกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของผู้พักอาศัยในทุกมิติ
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ ออนิกซ์ฯ ในการขยายธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในทำเลศักยภาพของกรุงเทพมหานคร เช่น ย่านสุขุมวิท ซึ่งมีความต้องการที่พักระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เล็งเห็นว่าสุขุมวิท 101 เป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมือง รายล้อมด้วยศูนย์ธุรกิจ อาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา และศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค มีความต้องการที่พักอาศัยจากนักธุรกิจและครอบครัวชาวต่างชาติค่อนข้างสูง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
“ชามา สุขุมวิท 101 ไม่เพียงสะท้อนถึงการเติบโตของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในตลาดประเทศไทย ยังตอกย้ำถึงคำสัญญาของแบรนด์ชามา ที่มุ่งมั่นจะมอบประสบการณ์การพักในเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่มีสไตล์ ร่วมสมัย โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้ง และมาตรฐานการบริการระดับสากล เพื่อให้ชามาเป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายและอบอุ่นเสมือนบ้าน โดยความร่วมมือครั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด ให้บริหารจัดการโครงการอย่างครบวงจร ทั้งการยกระดับคุณภาพบริการและประสบการณ์ของผู้พักอาศัย การวางระบบการตลาด การขาย และการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของออนิกซ์ฯ ตลอดจนการจัดการงานด้าน บุคลากร, การอบรม, ระบบการบริหารจัดการรายได้ และเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อให้ ชามา สุขุมวิท 101 เป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์พรีเมียมมาตรฐานสากลที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง” นายยุทธชัยกล่าว
ด้าน ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจร่วมกันของ บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด และ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการยกระดับโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ภายใต้แบรนด์ชามา (Shama) ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการและการให้บริการในระดับสากล ซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และความสำเร็จซึ่งเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในฐานะผู้นำด้านการบริหารโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ภายใต้การบริหารจัดการของออนิกซ์ฯ ชามา สุขุมวิท 101 (Shama Sukhumvit 101) จะเป็นหนึ่งในโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าชาวไทย นักธุรกิจชาวต่างชาติ หรือครอบครัวที่มองหาบ้านหลังที่สองก็ตาม ได้อย่างแน่นอน”
สำหรับเสนา (SENA) ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนจุดยืนขององค์กรในฐานะผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ในการมุ่งพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด SENA Low Carbon เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม เพียงแค่ใช้ชีวิตในโครงการของเสนา พร้อมกันนี้ยังสร้างคุณค่าการอยู่อาศัยที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โครงการนี้ได้รับการพัฒนาภายใน “ปีติ สุขุมวิท 101” หนึ่งในคอนโดมิเนียมแบรนด์ระดับพรีเมียมของเสนา โดดเด่นด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันในทุกมิติ ทั้งด้าน ดีไซน์ ฟังก์ชัน สเปก และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าระดับ Executive อย่างแท้จริง พร้อมมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดในพื้นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังผสานแนวคิด Low Carbon Living ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันในทุกวัน
เสนา (SENA) ยังคงยืนหยัดในแนวทาง Lifelong Trusted Partner ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้สูงสุดในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า เพราะเราไม่ได้พัฒนาแค่ “ที่อยู่อาศัย” แต่พัฒนา “คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ” เพื่อให้ลูกบ้าน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป
ทั้งนี้ โครงการ ชามา สุขุมวิท 101 ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงในย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ ใกล้ BTS ปุณณวิถี และบางจาก รายล้อมด้วยศูนย์ธุรกิจและอาคารสำนักงานชั้นนำ อาทิ True Digital Park ศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, M Tower, สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), BHIRAJ TOWER at BITEC อาคารสำนักงานเกรดพรีเมียมเชื่อมต่อกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ฯลฯ นอกจากนี้ยังใกล้สถาบันการศึกษาอย่าง Anglo Singapore International School และ Wells International School ทั้งยังไม่ไกลจากเขตอุตสาหกรรมและศูนย์โลจิสติกส์สำคัญ อย่างนิคมอุตสาหกรรมบางพลี, WHA Mega Logistics Center, Frasers Property Logistics Park
โดยเป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ จำนวน 86 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีพื้นที่ใช้สอย มากกว่า 40 ตารางเมตร ไปจนถึงกว่า 60 ตารางเมตร ทุกยูนิตตกแต่งอย่างมีสไตล์ตามมาตรฐานการออกแบบร่วมสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องปฐมพยาบาล EV Charger ที่จอดรถอัตโนมัติ พร้อมด้วยบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของชามา (Shama) ซึ่งรวมถึง “ชามา โซเชียล คลับ (Shama Social Club)” ไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่คัดสรรกิจกรรมมาอย่างดีเพื่อเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และความเป็นส่วนหนึ่งระหว่างผู้เข้าพักกับย่านที่พักอาศัย เสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะหลอมรวมไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งนี้จึงเป็นแนวคิดสำคัญของแบรนด์ชามา เพื่อมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยคุณภาพสูงสำหรับทั้งผู้เข้าพักระยะสั้นและระยะยาว
นับได้ว่า ชามา สุขุมวิท 101 เป็นอีกหนึ่งโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่มีความโดดเด่นอย่างรอบด้าน เหมาะสำหรับนักธุรกิจและผู้บริหาร ครอบครัวชาวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มนักเดินทางเพื่อธุรกิจระยะยาว ผู้มองหาการพักอาศัยระดับพรีเมียมในใจกลางเมือง ทั้งนี้ การประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เสนา เอชเอชพี 6 จำกัด ในครั้งนี้ นับเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สามารถขยายธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำตลาดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในภูมิภาคอย่างเต็มกำลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ในการเป็น บริษัทบริหารจัดการธุรกิจบริการขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้