"ทรูมันนี่" อัดฉีดก่อนปิดปี ปั้นแคมเปญกระตุ้นยอดจ่าย แจกรถหลังสแกน"คนละครึ่งพลัส"กระฉูด

ทรูมันนี่ (Truemoney) จัดแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “เปย์ง่ายได้รถ Butterbear” ขนทัพรางวัลสุดยิ่งใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท ตอบแทนลูกค้าทั่วประเทศที่ช้อปและจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ หลังมีรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส มีผู้ใช้จ่ายรวมกว่า 64,214.3 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนใหญ่ถูกใช้จ่ายผ่าน G-Wallet บนแอป "เป๋าตัง"
ทรูมันนี่ เปิดตัวแคมเปญ “เปย์ง่ายได้รถ Butterbear” เมื่อ 4 ธันวาคม 2568 โดยระบุว่าจัดเตรียมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6.3 ล้านบาท มาตอบแทนผู้ใช้ทั่วประเทศ เพียงแค่ซื้อสินค้าและจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ จะมีสิทธิลุ้นรับ Tesla Model Y สีขาว (มูลค่า 1.7 ล้านบาท) รวมถึงน้องเนยทองคำ 96.5% น้ำหนัก 1 บาท รถจักรยานไฟฟ้าลายน้องเนยสุดคิวท์ และยังมี "ทรูมันนี่ คอยน์" ที่รับทันที แบบไม่ต้องลุ้น
ความพิเศษของแคมเปญนี้ คือทรูมันนี่ไม่ได้ให้ลุ้นแบบธรรมดา แต่ให้ผู้ใช้เข้าไปเล่นเกมอินเทอร์แอกทีฟน่ารัก ชื่อ "เส้นทาง Butterbear" วิธีเล่นคือเมื่อมีการซื้อสินค้า แล้วจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้ง 7-Eleven, 7Delivery, Lotus’s, Makro, ตู้หยอดสินค้าอัตโนมัติ หรือแม้แต่จ่ายด้วย QR PromptPay ผ่านทรูมันนี่ ผู้ใข้จะได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ใบเสร็จ แบบไม่มีขั้นต่ำ
หลังจากนั้น สามารถเข้าที่หน้ากิจกรรม แล้วเล่นเกมเลือกของรางวัลที่อยากลุ้น โดยมีเวลาจดจำเส้นทางแค่ 5 วินาที และลากน้องเนยให้ถึงปลายทางภายใน 10 วินาที ก็จะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่
ทั้งหมดนี้ ทรูมันนี่จัดรางวัลแบบแจกทุกเดือน หากใครเป็นสมาชิก ALL member จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มตามรางวัลที่ได้รับอีกด้วย เช่น หากได้ Tesla รับเพิ่มทันที 10,000,000 คะแนน และหากได้น้องเนยทองคำ จะได้รับ 1,000,000 คะแนน หรือได้จักรยานไฟฟ้า รับ 100,000 คะแนน
ความคุ้มค่าแบบคูณสองนี้เล่นได้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2569 ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมและผลประกาศรางวัลได้ที่โซเชียลมีเดียของทรูมันนี่ ถือเป็นแคมเปญกระตุ้น e-Payment ที่ต้องการทำให้ช่องทางการชำระเงิน กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผสานเกม การตลาด และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส (โครงการฯ) โดย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 23.00 น. ว่ามีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 64,214.3 ล้านบาท ใช้สิทธิครบเต็มจำนวน 2,768,780 ราย
การเติบโตของโครงการนี้อาจมีผลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันการเงินรายอื่นในไทย เนื่องจากการใช้สิทธิ์ "คนละครึ่งพลัส" จะต้องทำผ่านแอปเป๋าตัง โดยร้านค้าต้องอยู่ในโครงการ ถุงเงิน และผู้ใช้ต้องมีเงินใน G-Wallet เท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีผลโดยตรงกับยอดใช้จ่าย 6 หมื่นล้านบาทจากโครงการ
ปัจจุบัน ทรูมันนี่ ให้บริการใน 7 ประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทรูมันนี่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556 และเข้าเป็นธุรกิจหนึ่งของ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ ในปี พ.ศ. 2557 และเป็นพันธมิตรกับบริษัท Ant Group ใน พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน มีการให้บริการด้านการเงินที่หลากหลายผ่าน TrueMoney ซึ่งถูกเคลมว่าเป็นแอปพลิเคชันการเงินที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ช่วยอำนวยความสะดวกและทำให้การเงินเป็นเรื่องง่าย.