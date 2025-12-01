AIS จัดสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษ ลดสูงสุด 40% ที่ AIS Shop ในหาดใหญ่

หลังสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เอไอเอสยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวหาดใหญ่ เพราะเราเชื่อว่าการสื่อสารคือ พลังสำคัญในช่วงเวลายากลำบาก เอไอเอสจึงพร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ด้วยมือถือและอุปกรณ์เสริมจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำราคาพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดียได้ และติดต่อสื่อสารหากันได้
- ส่วนลดสูงสุด 40% สำหรับสมาร์ทโฟน รุ่น Samsung A55 5G, VIVO V50 Lite, VIVO V50 5G, OPPO Reno 13F และ OPPO Reno 13 5G
- ส่วนลด 20% สำหรับสมาร์ทโฟน รุ่น VIVO Y04S 4G (4/128GB), XIAOMI REDMI 15 4G (8/256GB), XIAOMI REDMI 15 5G (8/256GB), XIAOMI REDMI A5 (4/128GB) SAMSUNG GALAXY A06 4G_4/64GB,4/128GB
SAMSUNG GALAXY A06 5G_4/64GB,6/128GB, SAMSUNG GALAXY A07 4G_4/64GB,
SAMSUNG GALAXY A17 4G_8/128GB และอุปกรณ์มือถือแบรนด์ LINKUP พร้อมทั้ง Accessories ทุกรายการ อาทิ สายชาร์จ, Power Bank, ฟิล์มกันรอย, เคสโทรศัพท์ และหูฟัง
- นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้ผู้ประสบภัยเพิ่มเติม ลูกค้ายังสามารถนำ AIS Points 10 คะแนน มาแลกเป็นส่วนลดสูงสุด 7,000 บาท ในการซื้อสินค้ามือถือรุ่นที่เข้าร่วมรายการ
สามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 2-31 ธันวาคม 2568 ได้ที่ AIS เซ็นทรัล หาดใหญ่,
AIS Serenade Club เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และ AIS หาดใหญ่ วิลเลจ เท่านั้น