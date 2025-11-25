HUAWEI ส่งเราเตอร์ Wi-Fi 7 ลงตลาด จับไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป รุกตลาดอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้าน ส่งเราเตอร์มาตรฐานใหม่ Wi-Fi 7 ลงตลาดพร้อมกันถึง 2 รุ่น ได้แก่ HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro และ HUAWEI WiFi BE3 มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่ต้องการความเร็วสูง ความเสถียร และความปลอดภัย ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 3.6 Gbps พร้อมดีไซน์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก
สำหรับ HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro ดีไซน์พรีเมียม การันตีรางวัลระดับโลก ด้วยรูปทรงกระบอกที่ซ่อนเสาอากาศไว้ภายในอย่างมิดชิด พร้อมไฟ Ice Blue Breathing Light ที่ปรับระดับแสงได้ สร้างบรรยากาศที่ล้ำสมัย จนสามารถคว้ารางวัลด้านการออกแบบจากเวที iF Design Award 2025 และ Reddot Award 2025 มาครอง เหมาะสำหรับการวางตกแต่งในทุกมุมของบ้าน
ในด้านประสิทธิภาพ Mesh X1 Pro รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7 ทำความเร็วสูงสุดรวม 3.6 Gbps (2882 Mbps บนคลื่น 5 GHz และ 688 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz) รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง 128 เครื่อง โดดเด่นด้วยเสาอากาศแบบ Cross-Floor Mesh Antenna ที่ช่วยกระจายสัญญาณในแนวตั้ง ทำให้สัญญาณทะลุผ่านชั้นและสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้นถึง 30% ตอบโจทย์บ้านหลายชั้นอย่างแท้จริง มาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อ LAN แบบ 2.5 Gbps จำนวน 4 ช่อง เพื่อการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านสาย
ขณะที่ HUAWEI WiFi BE3 น้องเล็กสเปกแรง มาตรฐาน Wi-Fi 7 ในราคาที่จับต้องได้ สำหรับผู้ที่มองหาความคุ้มค่า มาพร้อมมาตรฐาน Wi-Fi 7 (BE3600) ทำความเร็วสูงสุดที่ 3.6 Gbps ด้วยเทคโนโลยี Multi-Link Operation (MLO) ที่ผสานคลื่นความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz เข้าด้วยกัน พร้อมเทคโนโลยี 4K QAM ช่วยเพิ่มปริมาณการส่งข้อมูลได้มากขึ้น 20%
ดีไซน์ของ BE3 ได้รับแรงบันดาลใจจากสปอยเลอร์รถสปอร์ต พร้อมเสาอากาศพับได้และ Signal Power Amplifiers ที่ช่วยขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น รองรับการเชื่อมต่อผ่านสายด้วยพอร์ต 2.5 Gbps (1 ช่อง) และ 1 Gbps (3 ช่อง)
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะและความปลอดภัย ทั้งสองรุ่นสามารถตั้งค่าและควบคุมได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI AI Life ซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์แสดงแผนผังความแรงสัญญาณ (Visualized Wi-Fi Diagnosis) และระบบความปลอดภัย HUAWEI HomeSec® ที่ช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับบุตรหลาน
เราเตอร์ทั้งสองรุ่นเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป พร้อมโปรโมชันพิเศษเมื่อสั่งซื้อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย HUAWEI WiFi Mesh X1 Pro ราคาพิเศษ 2,890 บาท (จากปกติ 3,990 บาท) พร้อมส่วนลดเพิ่ม 50 บาทและจัดส่งฟรี ส่วน HUAWEI WiFi BE3 ราคาพิเศษ 1,350 บาท