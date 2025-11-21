AIS 5G ปลุกพซิมเบอร์เสริมทรัพย์ พลังอาทิตย์ – พลังจันทรา จาก แมน การิน

AIS 5G ปลุกพลังยกระดับ ความมั่งมี เปิดตัว ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ ซิมเบอร์มงคลมิติใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ มั่งมีอย่างมีระดับ กับ 2 พลัง พิเศษ ได้แก่ ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ พลังอาทิตย์ พลังแห่งทรัพย์และชัยชนะ และ ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ พลังจันทรา พลังเสริมเสน่ห์และชื่อเสียง ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ร่วมวิเคราะห์และคัดกรองรูปแบบตัวเลขที่ได้รับความนิยม ผสานศาสตร์ตัวเลขที่แม่นยำ โดย แมน การิน เพื่อตกผลึกเป็นเบอร์มงคลที่มีคุณภาพ และตรงใจลูกค้ามากที่สุด
ตอบโจทย์ทั้งด้านพลังชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการความมั่นใจ ความสำเร็จ และความมั่งคั่งอย่างแท้จริง วางจำหน่ายแล้วที่ AIS SHOP ทุกสาขา, ร้านเทเลวิซ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ AIS Online Store (ส่งฟรีถึงบ้าน) ในราคาเพียง 199 บาท สมัครแพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 499 บาทต่อเดือน ใช้งานต่อเนื่อง 6 เดือน บนเครือข่าย AIS ที่ดีที่สุด
คณาธิป ธีรทีป หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด AIS กล่าวว่า ในวันนี้ เบอร์มงคลกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวตนและเป้าหมายในชีวิตของลูกค้า AIS จึงนำจุดแข็ง ด้านเทคโนโลยี AI มาผสานกับศาสตร์ตัวเลขอย่างจริงจัง เพื่อคัดกรองเฉพาะเบอร์มงคลที่มีโครงสร้างดี และเหมาะสมกับพลังชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ มั่งมีอย่างมีระดับ ผ่านซิมเบอร์เสริมทรัพย์ทั้งพลัง อาทิตย์และพลังจันทรา ที่ออกแบบร่วมกับ แมน แมทจิเชียน นักออกแบบตัวเลขระดับแถวหน้า
"AIS มีความเชื่อมั่นว่า สมาร์ทโฟนไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์การสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการช่วยเติมเต็มพลังด้าน ความมั่นใจ การงาน การเงิน ความรัก และภาพลักษณ์ไปพร้อมกัน ในราคาที่เข้าถึงได้ เพียง 199 บาท และสามารถเลือกสมัคร แพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 499 บาทต่อเดือน ควบคู่กับการใช้งานบนเครือข่ายคุณภาพของ AIS ซึ่งเชื่อว่าจะช่วย ยกระดับประสบการณ์การใช้เบอร์มงคลให้ตอบโจทย์ทั้งความมั่งคั่งและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างลงตัว”
แมน การิน หรือ แมน แมทจิเชียน นักออกแบบตัวเลขระดับแถวหน้าของวงการ กล่าวว่า ในการออกแบบซิมเบอร์เสริมทรัพย์ ผมนำศาสตร์ตัวเลขแบบดั้งเดิม มาผสานกับความเข้าใจเรื่องพลังชีวิต และไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างจริงจัง ทุกตัวเลข ทุกคู่เลข ไม่ได้เลือกมาแค่ให้ฟังดูมงคล แต่ต้องมีโครงสร้างที่สมดุล ส่งเสริมด้านการงาน การเงิน ความรัก และภาพลักษณ์ไปพร้อมกัน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ มั่งมีอย่างมีระดับ ที่ AIS ต้องการมอบให้ลูกค้า ทั้งซิมพลังอาทิตย์ ที่เหมาะกับคนที่อยากเร่งเครื่องเรื่องโอกาส ความสำเร็จ และการตัดสินใจ ให้เฉียบคมขึ้น และซิมพลังจันทรา ที่เน้นเรื่องเสน่ห์ ความนุ่มนวล การอุปถัมภ์ และความสมดุลของชีวิต ผมตั้งใจให้ทั้งสองพลังไม่ใช่แค่เบอร์สวย แต่เป็นเหมือนเครื่องมือเล็กๆ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้ลูกค้ารู้สึกว่ากำลังก้าว เข้าใกล้ความสำเร็จ และความมั่งคั่งมากขึ้นทีละก้าว
ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ “พลังอาทิตย์” – พลังแห่งทรัพย์และชัยชนะ เป็นเบอร์ที่เน้นส่งเสริมการงานก้าวหน้า การเงินมั่งคั่ง การตัดสินใจที่เฉียบคม และเพิ่มพลังสติปัญญาในการแก้ปัญหา เหมาะกับคนที่ต้องการความ สำเร็จแบบก้าวกระโดด หรืออาชีพที่ต้องใช้ภาวะผู้นำอย่างสูง
ซิมเบอร์เสริมทรัพย์ “พลังจันทรา” – พลังเสริมเสน่ห์และชื่อเสียง เป็นเบอร์ที่เน้นด้าน เสน่ห์เมตตา วาจาเป็นทรัพย์ และการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เหมาะกับคนทำงานด้านบริการ การขาย ธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพลังงานด้านความรักและความสมดุลของชีวิต ผู้ใช้มักมีบุคลิกน่าคบหา พูดแล้วคน คล้อยตาม วาจามีเสน่ห์
เพราะเบอร์มงคลต้อง AIS เท่านั้น! มาร่วมเป็นเจ้าของซิมเบอร์เสริมทรัพย์ ทั้งพลังอาทิตย์และพลังจันทรา ได้แล้ววันนี้ ที่ AIS SHOP ทุกสาขา, ร้านเทเลวิซ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ AIS Online Store (ส่งฟรีถึงบ้าน) ในราคาเพียง 199 บาท สมัครแพ็กเกจรายเดือน เริ่มต้น 499 บาทต่อเดือน ใช้งานต่อเนื่อง 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/package/exclusive-plan/lucky-number/man-sermsap