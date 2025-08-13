AIS ออกซิม ZEED 5G มอบสิทธิ์ใช้งาน Goodnotes ฟรี! 3 เดือน

AIS มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้ากลุ่มนักเรียน-นักศึกษาเพื่อตอบโจทย์การเรียนยุคดิจิทัล ส่งแคมเปญ “ZEED 5G x Goodnotes: เรียนล้ำไปอีกขั้น ปลดล็อกทุกฟีเจอร์ พร้อมแพลนเนอร์สุดพรีเมียม” ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่เข้าถึงและเข้าใจวัยเรียน ผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Goodnotes มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใหม่ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนที่สมัครแพ็กเกจตามกำหนดใช้งานได้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น ด้วยสิทธิ์ใช้งาน Goodnotes 6 ฟรี! 3 เดือนเต็ม พร้อมรับ Digital Study Planner สุดพรีเมียม ออกแบบโดย The Butter and Scotch เพื่อช่วยวางแผนการเรียนอย่างมีระบบ และต่อยอดสู่ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าสำนักการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด AIS กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลที่การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน การเข้าถึงเทคโนโลยีจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ AIS ZEED 5G มุ่งมั่นเป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนทุกไลฟ์สไตล์ของวัยทีน ส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยให้นักเรียนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม
ความร่วมมือกับ Goodnotes ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่เพียงสิทธิพิเศษที่เรามอบให้กับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งมอบ ‘โอกาส’ ที่จับต้องได้ ให้เยาวชนไทยเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งยังเสริมเครื่องมือที่ช่วยให้น้องๆ สามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเป็นระบบ ผ่าน Digital Study Planner ซึ่งออกแบบโดย The Butter and Scotch จาก Peanut Butter คอนเทนต์ครีเอเตอร์และไอดอลด้านการเรียนของน้องๆ วัยทีน เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ เติบโต และสร้างอนาคตของตัวเองได้อย่างมีเป้าหมาย สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตวัยเรียน
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS ZEED 5G ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือน เพียงเปิดเบอร์ใหม่พร้อมเติมเงิน 200 บาทขึ้นไปภายใน 7 วันหลังเปิดเบอร์สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน หรือเปิดเบอร์ ZEED 5G ใหม่หรือย้ายค่ายแบบรายเดือน และสมัครแพ็กเกจ 299 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้ารายเดือน โดยกด *545*614# เพื่อรับโค้ดใช้งาน Goodnotes 6 ฟรี! นาน 3 เดือน และกด *545*615# เพื่อรับโค้ดแลกรับ Digital Study Planner สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 69
สำหรับลูกค้าที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ ZEED 5G SIM แบบเติมเงิน ได้ที่ https://www.ais.th/consumers/package/exclusive-plan/zeed-5g/5g-prepaid และ สำหรับ ZEED 5G แบบรายเดือน ได้ที่ https://www.ais.th/consumers/package/exclusive-plan/zeed-5g/5g-postpaid