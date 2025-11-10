'สดช.' รื้อแผนขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,200 แห่ง ตามคำสั่งรัฐมนตรีดีอี

'สดช.' รื้อแผนขยาย 'ศูนย์ดิจิทัลชุมชน' เพิ่ม 1,200 แห่งทั่วไทย ตามคำสั่งรัฐมนตรีดีอี 'เวทางค์' เผย เตรียมประเมินความคุ้มค่า-งบประมาณ ก่อนขยายผล หันยกเครื่องศูนย์เดิมกว่า 2,000 แห่งให้ทันยุคแทนการสร้างใหม่
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการจัดตั้ง "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" เพิ่มเติมอีก 1,200 ศูนย์ทั่วประเทศ ตามแผนงานเดิมที่เคยวางไว้ ภายหลังจากที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมายให้ สดช.ประเมินความคุ้มค่าในการขยายโครงการ เนื่องจากศูนย์ดิจิทัลชุมชนดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่า พื้นที่ใดมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และพื้นที่ใดที่อาจไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบัน เพราะบางแห่งเมื่อเวลาผ่านไป ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตภายในบ้านได้สะดวกขึ้น จนอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเหมือนเดิม
นายเวทางค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สดช.ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนไปแล้วกว่า 1,722 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และต่อมาได้ขยายเพิ่มอีก 500 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2,222 แห่งที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล โดยอยู่ภายใต้ "โครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน พร้อมให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตสาธารณะ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม แม้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเดิมกว่า 2,000 แห่งจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่แผนการขยายเพิ่มเติมอีก 1,200 ศูนย์ยังต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านความคุ้มค่าและงบประมาณที่ต้องใช้ เนื่องจากขณะนี้มีรัฐบาลชุดใหม่ การใช้จ่ายงบประมาณจึงจำเป็นต้องมุ่งไปยังโครงการที่มีความเร่งด่วนสูงกว่า หรือปรับปรุงศูนย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทนการสร้างใหม่
นายเวทางค์ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนแต่ละแห่งใช้งบประมาณราว 400,000 บาทต่อปี ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนส่วนใหญ่ถูกจัดตั้งอยู่ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นวัด มัสยิด โรงเรียน ห้องสมุด หรือที่ทำการหมู่บ้าน ทั้งนี้ สดช.ตั้งเป้าจะพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ที่มีอยู่ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์เหล่านี้ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงคนไทยกับเทคโนโลยีและสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง
