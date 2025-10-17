เริ่มงาน gamescom asia x Thailand Game Show ผลักดันไทยสู่อุตสากรรมเกมโลก

gamescom asia x Thailand Game Show เริ่มแล้ว ครั้งแรกกับการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง 2 งานเกม ที่จัดโดยโชว์ไร้ขีด จำกัด และ ออนไลน์สเตชั่น ภายใต้ ทรู คอร์ปอเรชั่น รับการสนับสนุนจาก depa เพื่อสร้างเวทีอุตสหกรรมเกมและความบันเทิงครบทุกมิติ ภายใต้ธีมงาน “World of Gaming”
ปีนี้ พื้นที่จัดงานด้านความบันเทิง และการแสดงเกมครอบคลุมทั้ง 3 ฮอลล์ รองรับการเข้าร่วมของบริษัทเกมชั้นนำจากหลายทวีปทั่วโลก และแบรนด์สินค้าที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโซนใหม่ “Thai Pavilion” สำหรับโชว์ผลงานเกมไทย พร้อมจัดแสดง 20 ผลงานจากผู้ผ่านเข้ารอบ Thailand Game Talent Showcase 2025 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมถึงโซน “Indie Area” สำหรับนักพัฒนาและค่ายเกมอินดี้โดยเฉพาะ
ตลอดสามวันของงาน เตรียมความสนุกครบทุกมิติ เปิดเวทีด้วยการเปิดตัวเพลงธีม “The Biggest Dream Revision 2025” ขับร้องโดย “พลอยชมพู” ตามด้วยพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Lifetime Achievement Award แด่ “Glen Schofield” (เกล็น โชฟิลด์) ผู้สร้างผลงานระดับตำนานอย่าง Dead Space และ The Callisto Protocolก่อนต่อเนื่องด้วยกองทัพเกมและกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งงาน
ภายในงานได้รับการตอบรับจากค่ายเกมชั้นนำเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ CAPCOM, GCL, HoYoverse, Heatstorm Game, Konami, Bandai Namco, Xbox, Mistil Game, Nuverse, Staika, The Pokémon Company, MechaBREAK, Golden Spatula และ PlayStation ซึ่งต่างขนคอนเทนต์และเดโมใหม่มาให้แฟน ๆ ทดลองเล่นแบบไม่มีกั๊ก ขณะเดียวกันโซนอินดี้นำเสนอผลงานกว่า 100 เกมให้ค้นพบไอเดียสดใหม่จากนักพัฒนาอิสระ
สำหรับเวทีกิจกรรมคึกคักตลอดวันกับ Zone Zean Game รอบชิงชนะเลิศในเกม Street Fighter 6 ท้าดวลโปรเพลเยอร์ระดับโลก “HO Kun Xian” ดีกรีแชมป์ EVO 2013 จากสิงคโปร์ ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมการประกวด Cosplay Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท, กิจกรรม OS On Stage และงานประกาศรางวัล Thailand Game Awards นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังได้กระทบไหล่เกมเมอร์ สตรีมเมอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และศิลปินชื่อดัง อาทิ แป้ง zbing z., SPD, เจ๊ดำ, จอร์จ Rubsarb, วาทะลูกหนัง, NR SportRadios, Hookhuuk, Thamse Malerose, Xiaoyukiko, กิตงาย, แป้งสามป๋องซาว, PangBoyCH, ใจร้าว, Chicken v, Jayop และ Gssspotted
ด้านโซนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไอทีและเกมมิงเกียร์ก็จัดเต็มด้วยข้อเสนอราคาพิเศษเฉพาะในงานจาก Synnex, Nintendo Switch, Xsolla, Predator, SteelSeries, AMD, Maxbit, Midas Labs, Intel, VITURE, SIGNO E-SPORT, SanDisk และอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมแจกของรางวัลจากบูธต่าง ๆ อาทิ True 5G x TrueID, AEON, เถ้าแก่น้อย, CP, Nissin, โก๋แก่, เต่าเหยียบโลก, ไข่หวานบ้านซูชิ, RICHMANSHOP และ BYD ทั้งนี้ ยังมีเวทีสัมมนาและโซนธุรกิจ (B2B) เปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้พบปะนักลงทุนและนำเสนอผลงาน ณ Plenary Hall ชั้น 1 โดยมีบูธจากหลายประเทศเข้าร่วม
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐนมตรีในฐานะประธานเปิดงาน กล่าวเปิดงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ว่า “เกม” ในยุคปัจจุบันได้ก้าวข้ามจากความบันเทิงไปสู่การเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก เกมเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ ทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งล้วนเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมชี้ว่าอุตสาหกรรมเกมสามารถเป็น “ห้องทดลองแห่งอนาคต” ที่เชื่อมโยงจินตนาการของคนรุ่นใหม่กับโลกแห่งเทคโนโลยี และต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมระดับโลกได้จริง
ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลในการ “ลงทุนเพื่ออนาคต” โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์ให้เป็นหนึ่งใน New S-Curve ของประเทศ ผ่านการลงทุนในคนและเทคโนโลยี พร้อมผลักดันการ Upskill – Reskill บุคลากรดิจิทัลไทย ให้มีศักยภาพแข่งขันในระดับโลก งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงนักพัฒนาไทยกับนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน
ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าว งานนี้ป็นภาพสะท้อนของความร่วมมือ เพื่อให้ผู้พัฒนาเกมไทย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เล่น อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในระดับโลก การเติบโตนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพ ให้ประเทศไทยก้าวข้ามข้อจำกัดและพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคง
ในด้านการเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาบุคลากร การตลาดและโอกาสสู่สากล gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จึงเป็นมากกว่างานเกม แต่เป็น “พื้นที่ของความร่วมมือ” ที่ทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันเติมเต็มระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทย ให้แข็งแรง และพร้อมก้าวสู่การเติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
แมธเธียส คูเปอร์ กรรมการผู้จัดการและรองประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของโคโลญเมสเซ่ กล่าวเสริมว่า นี่คือการรวมตัวของวงการเกมที่ดีที่สุดในภูมิภาคไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงนิทรรศการเท่านั้น แต่เป็นการเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และชุมชน ในระดับโลก เราพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนมาสัมผัสกับพลังและความตื่นเต้นนี้
พงศ์สุข หิรัญพฤกหษ์ ประธานกรรมการบริการ บริษัทโชว์ไรขีด จำกัด กล่าวถึง ธีมงานปีนี้ World of Gaming เป็นการตอกย้ำศักยภาพของวงการเกมไทยที่ก้าวผ่านระดับภูมิภาค สู่ระดับโลก สะท้อนว่าเกมคือวัฒนธรรมโลก และเกมเป็นอุตสหกรรมที่เติบโตและเป็นโอกาสของประเทศไทยได้
วินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี ประธานฝ่ายสื่อดิจิทัล บริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในผู้จัดงาน Thailand Game Show กล่าว การสร้างพื้นที่เชื่อมโยงนักพัฒนา ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้เกมเมอร์ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ gamescom asia และ Thailand Game Show ไม่เพียงแต่พาเกมไทยสู่เวทีโลกแต่ยังนำประสบการณ์ระดับโลกมาให้คนไทยได้สัมผัสถึงที่เราภูมิใจที่ได้ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเกมสู่ระดับสากล และเปลี่ยนมุมมองให้ประเทศไทยกลายเป็น Global Gaming Hub ของโลกอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ Exhibition Hall 2 - 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ บัตรประเภทเข้ำงาน 1 วัน ราคา 200 บาท และบัตรประเภทอื่นสามารถซื้อบัตรได้ที่:https://www.zipeventapp.com/e/GCAxTGS2025