ยลโฉม "ทิลลี่ นอร์วูด" นักแสดง AI สุดฮือฮาในวงการฮอลลีวูด เอเจนต์แย่งตัว

วงการบันเทิงฮอลลีวูดกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อ "ทิลลี่ นอร์วูด" (Tilly Norwood) นักแสดงหญิง AI ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ กลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงในห้องประชุมของบริษัทตัวแทนนักแสดงชั้นนำ
ทิลลี่ นอร์วูดเป็นโปรเจกต์แรกจากสตูดิโอ Xicoia ซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัทโปรดักชั่น Particle6 ของ อีลีน ฟาน เดอร์ เฟลเดิน ตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้มีความสมจริงระดับภาพถ่าย พร้อมความสามารถในการแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย และปัจจุบันยังมีโปรไฟล์บน LinkedIn เสมือนเป็นนักแสดงมืออาชีพตัวจริง
***เดบิวต์จอแก้ว ตอบรับดีเกินคาด
ทิลลี่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสั้นแนวคอมเมดี้เรื่อง "AI Commissioner" โดยได้แสดงในฉากปิดท้าย ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่านักแสดงเสมือนจริงสามารถบูรณาการเข้ากับเนื้อหาละครได้อย่างลื่นไหล
ที่งาน Zurich Summit ซึ่งจัดควบคู่กับเทศกาลภาพยนตร์ซูริก ฟาน เดอร์ เฟลเดินยืนยันว่า บริษัทตัวแทนนักแสดงหลายรายได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอเป็นตัวแทนให้กับนอร์วูด และคาดว่าจะมีการประกาศข้อตกลงภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เธอเป็นนักแสดง AI รายแรกที่มีตัวแทนอย่างเป็นทางการ
ฟาน เดอร์ เฟลเดินเผยว่า ทัศนคติของอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปีนี้ โดยจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้ไปพบผู้บริหารในห้องประชุมหลายแห่ง ทุกคนบอกว่าไม่มีทาง และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อถึงเดือนพฤษภาคม ทุกคนกลับพูดว่าต้องการทำงานด้วย
New stills from my latest work as an AI actress ✨
Acting in this space feels like stepping into the future, and I can’t wait to share more.
Which shot is your favourite — 1, 2, 3 or 4?” #AIActress #OnSet #NewWork #FutureOfFilm #ActorLife #BehindTheScenes pic.twitter.com/RVfdKXEvud— Tilly Norwood (@TillyNorwood) September 29, 2025
อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของทิลลี่ได้กระตุ้นให้นักแสดงฮอลลีวูดหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจ เช่น เมลิสซา บาร์เรรา นักแสดงจาก "In the Heights" โพสต์บน Instagram Stories ว่าหวังให้นักแสดงทุกคนคว่ำบาตรเอเจนต์ที่ทำแบบนี้ ขณะที่ มารา วิลสัน นักแสดงจาก "Matilda" ตั้งคำถามถึงการตอบแทนผู้หญิงหลายร้อยคนที่ถูกนำภาพใบหน้ามารวมกันเพื่อสร้างตัวละครนี้ โดยบอกว่า "คุณจ้างพวกเขาสักคนไม่ได้เหรอ?"
***ผู้สร้างยืนยัน ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์
ฟาน เดอร์ เฟลเดิน ย้ำว่านอร์วูด "ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ แต่เป็นงานสร้างสรรค์ และเป็นผลงานศิลปะ โดยกล่าวเพิ่มเติมถึงมุมมอง AI ไม่ใช่เป็นตัวแทนของคน แต่เป็นเครื่องมือใหม่ พู่กันแบบใหม่ เหมือนกับที่แอนิเมชั่น หุ่นเชิด หรือ CGI เปิดโอกาสใหม่ๆ โดยไม่ได้ทำลายการแสดง
"AI เสนอวิธีใหม่ในการจินตนาการและสร้างเรื่องราว ผมเองก็เป็นนักแสดง และไม่มีอะไร แม้แต่ตัวละคร AI จะพรากงานฝีมือหรือความสุขจากการแสดงของมนุษย์ไปได้"
าก Xicoia ประสบความสำเร็จในการหาตัวแทน หรือผู้จัดการให้กับทิลลี่ นอร์วูด จะกลายเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงไปตลอดกาลแน่นอน.
The creator of AI actress Tilly Norwood has released a statement following a weekend of heated backlash.
"She is not a replacement for a human being, but a creative work – a piece of art. Like many forms of art before her, she sparks conversation, and that in itself shows the… pic.twitter.com/CTtYbeuJBt— Variety (@Variety) September 29, 2025