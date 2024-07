“ตงตง-เกรท-อิน-อัพ-ภูมิ“ นำทัพ รับรางวัล THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 ครั้งที่ 5 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Dynamics” ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเอเชีย

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค กรุงเทพฯ ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ โดย นายทรงธรรม พลอยกาบทอง ประธานชมรมฯ คุณรัฐ ริมธีรกุล รองประธานชมรมฯ ร่วมกับ บริษัท Me Style Agency จำกัด โดย คุณปิยะนันท์ ทิมโพธิ์กลาง เป็นประธานจัดงานได้จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดบุคคล และองค์กร เกี่ยวกับดิจิทัล ในประเทศไทย ครั้งที่ 5 THAILAND DIGITALAWARDS 2024 ภายใต้แนวคิด “Powering Thailand’s Economy with Digital Dynamics”ซึ่งรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยงานเสวนา ช่วงบ่ายในหัวข้อ “จับตาแทรนด์ Digital Marketing มาแรงในปี 2025” (ตามทันก่อนโตเร็วกว่า) โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ดั่งนี้ พลตำรวจตรี ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย , ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานกรรมการ บริหารบริษัท เอสซีจีแกรนด์ จำกัด , 邢睿 Mélodie Xing Almond Video Culture Ltd. , 张艺潇 zhang yi xiao ดารา นักร้องจากประเทศจีน , คุณปิยะนันท์ ทิมโพธิ์กลาง , 张楠Zhang Nan KOL จากประเทศจีน , คุณพีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , ดร.เมืองภูมิ หาญสิริเพชร เจ้าของช่องหันปิงเสียนหลัว Platform Weibo และ เพจนางใน , อ.ที-พิทักษ์ โค้ววันชัย เจ้าของเพจสยามคเณศดอทคอม และ คุณธีรพล อําไพ Head of Search Experience โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ และในช่วงค่ำ กับ งานประกาศรางวัล THAILAND DIGITALAWARDS 2024 ครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ‘การจัดงาน Thailand Digital Awards 2024 ในวันนี้ ได้แสดงถึงความสำคัญของ การขับเคลื่อนภาคธุรกิจดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และได้รวบรวมผลงาน และนวัตกรรมด้านดิจิทัลจากทั่วประเทศ และจากต่างประเทศมาแสดง โดยเฉพาะความสำเร็จของภาคธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ มีการจัดเสวนาหัวข้อ "Fast TractChina ช่องทางเร่งด่วนสู่ตลาดจีนที่เติบโตปลอดภัยอย่างยั่งยืน" เพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย และแนวทางการประกอบธุรกิจดิจิทัล โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัลในประเทศจีนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ทำให้เห็นความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างยิ่งผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานและผลงานที่จัดแสดงในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะพัฒนา ต่อยอดอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมถึงในมิติด้านการท่องเที่ยวด้วยครับ’สำหรับทัพศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง Kol อินฟลูเอนเซอร์ ทั้งไทย และ ต่างชาติ เข้าร่วมรับรางวัลอย่างคับคั่งอาทิ ตงตง กฤษกร , ลุค อิชิคาว่า , เกรท สพล , อิน สาริน , อัพ ภูมิพัฒน์ , ภูมิ ภูริพันธ์ , มีน นิชคุณ , ปิง กฤตนัน , มอส ภาณุวัฒน์ , แบงค์มณฑป , อันดา อนันตา , ลูกแก้ว กมลลักษณ์ , B Friend , เอ ไชยา มิตรชัย , แป้ง ศรันฉัตร์ มิตรชัย , เบนซ์ ปุณยาพร , พลอย พีรชาดา , มิย่า ทองเจือ , เซย่า ทองเจือ , POPPY C. ชัชชญา ส่งเจริญ , ลอนดอล ณดล , The sai ศิลปินชาวเมียนมาร์ , พอร์ชอภิวัฒน์ , อาม สัพพัญญ , แพรวา ณิชาภัทร , พลัสเตอร์ ภัทร์นิธิ , นัท ธัญญรัตน์ บุตริน , หลุยส์อิส จันทรังษี , จูดี้ จารุกิตติ์ , The kol Buzz Battle , แอนด์ดรูว์ โคร์นิน , แจ็คเกอรีน , นิวหนวด , พัดชา ชนุดม , Ryota Ohmi (เรียวตะ) อินฟลูฯชาวญี่ปุ่น , พ่อมดติ๊กต๊อก , PowerpuffGAY , เลิกลั่ก , ดรีม บาร์โค้ด , ธรรมชาติ , Turk TK , สยาโม , Pond on News , มี๊เปลว , Pizzamovie , Joelong , ก็อต สุทธิรักษ์ , Bankpii , สอดอStyle เส้นด้าย พิมพ์ลดา , เล้ง ณัฐพล , แสตมป์ พรวศิน , เจมส์เจมส์ จิราเศรษฐ์ , จีโน่ ชญานิน , หนักแน่น-นรินทร์โชติ , ลิช่า-ณราวดี , Zhang Nan จางหนานKOL จากประเทศจีน, Zhang yi xiao จางอี้เซียว ดารานักร้องจากประเทศจีน ,Lar say paw นักแสดงชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง , บอย สมภพ ฯสำหรับงาน THAILAND DIGITAL AWARDS 2024 ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “Powering Thailand’s Economy with Digital Dynamics”จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในไทยและผู้ที่สนใจ จะได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ การสร้างธุรกิจดิจิตอลผ่านผู้รู้ตัวจริง สำเร็จจริง จากประเทศไทยและประเทศจีน ทั้งนี้สมาคมฯมีแผนงานฯ ตลอดทั้งปี เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้พร้อมสำหรับธุรกิจโลกยุคใหม่ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำ“เทคโนโลยีดิจิตตอล” มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และองค์ความรู้ เป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ เพื่อการต่อยอดการเติบโตของธุรกิจผู้ประกอบการไทย รวมถึงการเป็นสะพานเชื่อม ระหว่างผู้ประกอบการไทย กับ นักธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร ต่างประเทศ ในทวีปเอเชียเพื่อสามารถขยายธุรกิจ สินค้าไทย ไปเติบโต ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียรายชื่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน นักแสดง อินฟลูเอนเซอร์ Kol ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่1.พลตำรวจตรี ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สาขาข้าราชการตำรวจยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมการป้องกันภัยทางออนไลน์2. The Mall Group ขึ้นรับโดย คุณชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด สาขาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล3.คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงสาขา ผู้บริหารงานรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมด้านการบริการประชาชน4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต เยาวชนไม่ทนคอรัปชั่น โดย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) ขึ้นรับโดย คุณวาธินี สุริยวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สาขาโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมและละครต่อต้านทุจริตเพื่อสังคมยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล5.นายชัยพัชญ์ โชติชัยธนเสฐ ประธานคณะทำงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายการเมือง) สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในยุคดิจิทัล6.ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีจีแกรนด์ จำกัด สาขา ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการผลิต7.คุณวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สาขา ผู้บริหารงานภาครัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล8..คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สาขาส่งเสริมกฎหมายเพื่อความเท่าเทียมทางเพศในยุคดิจิทัล8.คุณนภัสสร พละระวีพงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ สาขาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในยุคดิจิทัล9.คุณภาณิน ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูล โซลูชั่น จํากัด(มหาชน) สาขานักบริหารธุรกิจด้านไอทีและนวัตกรรมดีเด่น10.นายแพทย์ศรุต ประวิตรกุลวัฒน์ สาขาบุคลากรทางการแพทย์ดีเด่นในการใช้โซเชียลมีเดียให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงาม11.แพทย์หญิง อธิชา อุดมเดช เจ้าของ skinserity clinic สาขาบุคลากรทางการแพทย์ดีเด่นใช้สื่อดิจิทัลเกี่ยวกับธุรกิจความงาม12.คุณปริญญา วงษ์เชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา สาขาส่งเสริมการศึกษายอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล13.นายแพทย์บริพัฒน์ จิรนิวาตานนท์ คุณพรนภา วงค์พันธ์เสือเจ้าของ ลาโบเต้ คลินิก พัทยา สาขาครอบครัวดีเด่นในยุคดิจิทัล14.คุณภชภณ ประทีปเมือง ประธานกรรมการ บริษัท 360 อินโนเวทีฟ จำกัด สาขา ธุรกิจ digital agency ดีเด่น15. คุณภูวดี คุนผลิน MD บริษัท เทพไทยโปรดัคท์จำกัด สาขาCEO idol ยอดเยี่ยม ในยุคดิจิทัล16. คุณกร สุริยพันธุ์ MD เรือเจ้าพระยา ครุยส์สาขาCEO idol ยอดเยี่ยม ในยุคดิจิทัล17.คุณจิณณ์ธิตา จันทสุวรรณสิน ทีมพัฒนาแพลตฟอร์มJakaverse สาขานักธุรกิจด้านดิจิทัลดีเด่น18.คุณธีรพล อําไพ Head of Search Experience โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สาขารางวัลผู้บริหารดีเด่นในยุคดิจิทัล19.บริษัท ฟาสต์วิชั่น จํากัด สาขารางวัลผู้บริหารดีเด่นในยุคดิจิทัล20.บริษัท ไททันแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัดสาขาธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล21.คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล22. Mr. Ehsan Golparvar เอซาน โกลพาว์วาร์สาขาBest Automotive business23.กากีนั้งทีวี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นรับโดย1.พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ สารวัตรฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร5 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 2.ร.ต.อ. พิชพงศ์ โสมกุล รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจ 3.ร.ต.อ.หญิง พิชญากร สุขทวี รองสารวัตรฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 กองการต่างประเทศ สาขาคอนเทนต์เพื่อประชาชนดีเด่น24.คุณอรรถพร นพโกวาท CEO บริษัท โอทูโอ คอร์ปอเรทชั่น จำกัด สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่น25.คุณวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss & Mister Supranational Thailand สาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม26. Miss Ei Shwe Sin อี้ ซิว สิน สาขาBEST INFLUENCER27.ศ.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาผู้นำด้านการส่งเสริมและการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ28.คุณพีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขา ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระหว่างประเทศ29.คุณปุณณวิช ผ่องฉวี ช่างสายอากาศการไฟฟ้านครหลวง สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจดีเด่นในการบริการประชาชนด้านไฟฟ้าสาธารณะ30. สยามคเณศดอทคอม ขึ้นรับโดย อ.ที-พิทักษ์ โค้ววันชัย สาขาเพจสายมูกระแสนิยม31.แพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทย ดร.ภัณฑิลา จันทราวิชชาการ บริษัท กู๊ด ทูร์ เกรซ พอสซิเบิ้ลจำกัด CIO -Chief Innovative Officer ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและแพทย์แผนไทย สาขานักบริหารและพัฒนาดีเด่นในยุคดิจิทัล32.บริษัท MeStyle Agency จำกัด สาขาธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล33.รายการแต้มต่อ ออกอากาศทางช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( TV5HD) ขึ้นรับโดย คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้ดำเนินรายการ สาขา รายการโดดเด่นในการนำเสนอประเด็นทางกฎหมายผ่านสื่อทีวี และสื่อสังคมออนไลน์34.ภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มC2 ขึ้นรับโดย คุณธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด สาขาภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม35.ละครพรหมลิขิต ออกอากาศทางช่อง 3HD ขึ้นรับโดย ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด สาขาละครส่งเสริมวัฒนธรรมยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล36. 张楠Zhang Nan KOL จากประเทศจีน สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย-จีน37. 张艺潇 zhang yi xiao ดารา นักร้องจากประเทศจีน สาขาศิลปินและนักแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน - ไทยยอดเยี่ยม38. 邢睿 Mélodie Xing Almond Video Culture Ltd. สาขาBrand Building Business Award39.ดร.เมืองภูมิ หาญสิริเพชร เจ้าของช่องหันปิงเสียนหลัว Platform Weibo และ เพจนางใน สาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย-จีนยอดเยี่ยม40.ลุค-อิชิคาว่า พลาวเด้น จากละคร เกมรัก นักล่า บาร์ลับช่องGMM25 สาขานักแสดงนําชายยอดนิยม41.เกรท-สพล,อิน สาริน ซีรีส์ วันดีวิทยา Wandee Goodday ทางช่อง GMMTV สาขานักแสดงคู่จิ้น ยอดเยี่ยม42.อัพ ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง,ภูมิ-ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์ จากซีรีส์ MY Stand-In ตัวนาย ตัวแทนทางช่อง iQIYI สาขานักแสดงคู่จิ้นกระแสยอดนิยม43.มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ ,ปิง-กฤตนัน อัญชนานันท์ จากซีรีส์ Rebound The Series เกมนี้ เพื่อนาย ทางช่องVIU สาขานักแสดงคู่จิ้น ส่งเสริมกีฬาดีเด่นในยุคดิจิทัล44.มอส-ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ ,แบงค์-มณฑป เหมตาล จากซีรีส์เพียงชลาลัย ออกอากาศทางช่องone31 สาขา คู่จิ้นซีรีส์วายกระแสนิยม45.อันดา-อนันตา เตียวิรัตน์ ลูกแก้ว-กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน จากซีรีส์ พี่ว้ากคะรักหนูได้มั๊ย ออกอากาศทางช่องGMM25 สาขาคู่จิ้นยูริยอดเยี่ยม46. B.FRIEND ขึ้นรับโดย 1. แซน-ปรานต์ จันทนะ 2. ชิชา-ชิชากร จันทสุทธิ์ 3.อันดา-อนันตา เตียวิรัตน์ 4. ลูกแก้ว-กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน 5. อะตอม-อภิชญา กำเนิดศิริกุล สาขาGL music Story ยอดนิยม47.เอ-ไชยา มิตรชัย แป้ง-ศรันฉัตร์ มิตรชัย จากรายการ ปากท้องต้องรู้ดูแล้ว ร้วยรวย ทางช่อง 8 สาขาพิธีกรคู่หู่รายการวาไรตี้ดีเด่น48.เบนซ์-ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ จากละครเลือดกากี ทางช่อง8 สาขานักแสดงนําหญิงดีเด่น49.พลอย-พีรชาดา ขุนรักษ์ จากละคร เจ้าพ่อ ทางช่อง 8 สาขานักแสดง นางร้ายดาวรุ่ง50.รายการถก(ไม่)เถียง ช่อง7HD สาขารายการข่าวกระแสดีเด่น51นิวหนวด-ธนิศ แก้วนาค พิธีกรรายการ นิวพาซ่า และ เที่ยงบันเทิงสด ช่อง 7HD สาขาพิธีกรดีเด่น52.รายการชุมทางดาวทอง Ch 7 HD ผลิตโดย บจก.เซเว่นสตาร์ สตูดิโอผลิตโดย บจก.เซเว่นสตาร์ สตูดิโอ ขึ้นรับโดย คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ สาขารายการประกวดร้องเพลงดีเด่น53.พิชชา-มิย่า ทองเจือ ณิชฎา-เซย่า ทองเจือ สาขาศิลปินดูโอ้หญิงดาวรุ่ง54. POPPY C. ชัชชญา ส่งเจริญ ศิลปินเดี่ยว Rabbit Moon Corporation Limited สาขาศิลปินหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัล55.ลอนดอล ณดล ศิลปิน นักร้อง - นักแสดงสังกัด CH7HD สาขาศิลปินชายผู้สร้างแรงบันดาลใจในยุคดิจิทัล56. THE SAI เดะอ ซาย Artist From Myanmar สาขาBest Artist57. LAR SAY PAW ลา เซ พอล Karen actress สาขาVolunteerism for ethnic groups Excellent using social media58.พอร์ช-อภิวัฒน์ อภิวัฒน์เสรี อาม-สัพพัญญู ปนาทกูล สาขาคู่รักLGBTแห่งปีที่ถูกกล่าวถึงในสื่อโซเซียลมีเดีย59.แพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ พลัสเตอร์ - ภัทร์นิธิ ศรันย์วัฒนกุล รายการ แพร พลัสนัดจอย ช่องยูทูป UNMENTERTAINMENT สาขาคู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ดาวรุ่ง BEST Duo Content Creator60.นัท-ธัญญรัตน์ บุตริน นางเอก ภาพยนตร์เรื่อง ผู้บ่าวไทบ้านอวสานอินดี้ และ ภาพยนตร์เรื่อง ปราณีสาขานักแสดงภาพยนตร์ดาวรุ่ง61. Louise Chanthalangsy หลุยส์อิส จันทรังษี 1st Runner up Miss grand lao 2023 สาขาRISING STAR62.จูดี้ จารุกิตติ์ สาขา BEST INFLUENCER63. Dr. Sunil Phol (หมอสุนิล) สาขาOutstanding Lifestyle Content64. The Kol Buzz Battle สาขา Rising Kol65.เป๊ป-เขมิกา สุขประสงค์ดี นักแสดง/Influencer สาขา outstanding Influencer66. ละคร เรื่อง ดวงใจเจ้าป่า บริษัท คนทีวีไทยแลนด์ จำกัด ออกอากาศทางช่อง7HD ขึ้นรับโดย คุณชัยวุฒิ เทพวงษ์ สาขาละครส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ67.คุณธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล Ceo Tanguy Studio Co.,Ltd. สาขานักบริหารธุรกิจบันเทิงดีเด่น68.คุณเมธวิน อังคทะวานิช CEO Rabbit Moon Corporation Limited สาขาผู้บริหารธุรกิจบันเทิงดีเด่นในยุคดิจิทัล69.คุณแอนด์ดรูว์ โคร์นิน สาขานักแสดงส่งเสริมกีฬา Motorsports ยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล70.คุณแจ็คเกอรีน ไทยรัฐ สาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น71.รายการสภาทอล์ค ทางไทยรัฐทีวี สาขาคอนเท้นท์วาไรตีการเมืองดีเด่น72.พัดชา-ชนุดม สุขสถิตย์ เพลงโอมจงรวย สาขาศิลปินสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น73. Ryota Ohmi Influencer From Japan สาขาBest Content Creator74.พ่อมดติ๊กต๊อก สาขาBest Creator Training75. Powerpuff GAY สาขารางวัล Best Variety Influencer76.เลิกลั่ก สาขารางวัล Best creative comedy Influencer77.ดรีม บาร์โค้ด สาขาBest Parody Pov Influencer78.ธรรมชาติ สาขาBest Entertainment Influencer79. Turk Tk สาขาBest English language Influencer80. Sayamo (สยาโม) สาขาBest fashion Influencer81. Pond On News สาขาBest Online Reporter Influencer82.มี๊เปลว สาขาBest family & Lifestyle Influencer83. Pizzamovie สาขาBest Movie Review Influencer84. JOELONG โจล่ง สาขาศิลปินผลงานสร้างสรรค์85. CEO MAN เจ้าของTiktok คุณพ้ง By ceoman และ Ceoman_family สาขานักธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองดีเด่นในยุคดิจิทัล86.ก็อต-สุทธิรักษ์ ศรีทองกุล สาขาศิลปินนักแสดงสร้างสรรค์ดีเด่น87.คุณปิยวัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร (Bank Pii) สาขาBest Influencer88.สอดอStyle -เส้นด้าย พิมพ์ลดา สาขาBest beauty&family influencer89.คุณธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับซีรีส์/ภาพยนตร์ สาขาผู้กำกับผลงานดีเด่น90.เล้ง-ณัฐพล นิลดอนหวาย และ แสตมป์-พรวศิน เรืองนุกูล 2 วีเจคู่จิ้น จากรายการ Y For You ทางช่อง Maya tv และ IPM สาขาวีเจ ดาวรุ่ง91.เจมส์เจมส์-จิราเศรษฐ์ วงศ์ฟู สาขาRising Influencer92.จีโน่-ชญานิน รติรุ่งโรจน์ สาขาRising Influencer93.คุณซันนี่ จาวลา สาขานักพัฒนานวัตกรรมไอทีดีเด่น94แพรวา -ชัยวดี หิรัญลาภ ค่ายvoice DNA academy สาขาศิลปินเยาวชนดาวรุ่ง95.บริษัท สตาร์ก การ์เนต จำกัด ขึ้นรับโดย คุณชยันต์ โกมลภมร สาขาThe Most Aspiration of Thailand Film Facilitator Award96.บริษัท ดีเอฟเจ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด สาขาพัฒนาโมเดลดาวรุ่ง97.คุณอารยา พานิชกุลพูลผล เจ้าของเพจและติ๊กต๊อก "วันนี้กินอะไรดีวะ" สาขาคอนเทนต์อาหารยอดเยี่ยม98.คุณตงตง-กฤษกร กนกธร CMO บริษัท ออลโซล่า วัน จำกัด สาขา CEO idol ยอดเยี่ยม ในยุคดิจิทัล99.คุณเสฏฐวุฒิ ชนะศรีโยธิน Founder and design Settasuits สาขานักออกแบบเสื้อผ้าดีเด่นในยุคดิจิทัล100.วง All Or Nothing ค่าย Mintz! Records สาขาศิลปินสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น101.คุณภัควรินทร์ วัชรประยงค์ชัย คุณริญญารัตน์ วัชรประยงค์ชัย (งัดสันเทียะ) เพจ พี่โป่ยน้องตุ่น ไฮโซโคราช สาขาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านโซเชียลมีเดีย102.คุณปติมา จิราธำรงชาติ Chief Executive Officer บริษัท Century21designcorner สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล103. คุณณัฐริยา โค้วไพโรจน์ vice president บริษัท ซิตี้พาร์คสตีล จำกัด สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล104. คุณณัฐพล ลำกูล CEO บริษัท Alltimage Co.,Ltd. สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล105. คุณธัชวีร์ สุวรรณปัญญา CEO บริษัท แอท ยู เดนทัล (AT U Dental) สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล106. คุณจุฑามาศ โพธิ์รัศมี MD บ.virgo plus วางระบบ cctvและ fire alarm สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล107.คุณอรนิชา อำไพวรรณ CEO บริษัท คริสตัลเมติกส์ แลบอราทอรี่ จำกัด สาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล108.คุณธนิตา ระบือนาม CEO บริษัท เผฟ.เอ็ม.ไซเอ็นซ์ จำกัด สาขา นักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล109. คุณพัฏฐ์ชณิตา ไกรฤกษ์ขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เจ. เมคคานิค จำกัดสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิทัล110. Myanmar Celebrity สาขาExcellent Online Media111.บอย-สมภพ โภคพูล สาขารางวัลศิลปินและนักแต่งเพลงส่งเสริมSoft Power ยอดเยี่ยม112.คุณพลวัฒน์ หัสนีย สาขาBest hair style influencer113. คุณรุ่งฟ้า ทรัพย์พร้อม ผช. บก. การเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สาขาสื่อมวลชนประเภทข่าวการเมืองดีเด่น114. Trinh Tu Trung ติน ตู ตรุง Actor/Influencer From Vietnam สาขา Best Influencer115. คุณเพลงรบ ฐิติกุลดิลก ผู้ประกาศข่าวภาษามือ ช่อง7HD สาขาสื่อสารมวลชนให้ความรู้ความเข้าใจต่อผู้พิการ ภาษามือยอดเยี่ยม