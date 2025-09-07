“Branding 4 Regions” ดัน ศก.สร้างสรรค์ ทะลุ 1.44 ล้านล้าน

การตลาด - CEA ชูกลยุทธ์ความสำเร็จขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 1.44 ล้านล้านบาท
ดันรายได้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% เดินหน้าต่อยอด สร้างมูลค่า เสริมความแกร่งผู้ประกอบการไทย 4 ภาคสู่ระดับสากล ด้วยชุดแบรนด์ดิ้งสำเร็จรูป ผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยร่วมสมัย
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัว “โครงการแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ 4 ภูมิภาค ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย” (Branding 4 Regions) สำหรับผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ทั้ง กลาง อีสาน เหนือ ใต้ วางรากฐาน ยกระดับสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ด้วยกลยุทธ์ Creative Ecosystem อย่างเป็นระบบ พร้อมมอบองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ด้วยชุดสร้างแบรนดิ้งสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Regional Branding Kit) สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมสมัย ประกอบไปด้วย ธีมและคอนเซ็ปต์ บอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ในแต่ละภูมิภาค รวมไปถึงแนวทางการสร้างสรรค์โลโก้ โทนสีหลัก ฟ้อนต์ และมีเทมเพลตพื้นฐาน สำหรับนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้กับสินค้า การบริการ และการสื่อสารอัตลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ บรรจุภัณฑ์ แผ่นรองแก้ว ถุงกระดาษ เทปกาว ปลอกหุ้มแก้ว ซองตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายอาสา ผิวขำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม จาก CEA กล่าวว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ตัวเลขมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ. 2566 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขาของไทยมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 8.01% ของ GDP ประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงานเกือบ 1 ล้านคน โดยในปี 2567 ผู้ประกอบที่เข้าร่วมโครงการของ CEA มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% จากการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมตั้งเป้าผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตขึ้นอีก 5% ภายในปี 2570 มุ่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
“มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เติบโตขึ้น ปัจจัยหลักมาจากกลยุทธ์การขับเคลื่อน Creative Ecosystem ที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนา ‘คน’ (Creative Professional), ‘อุตสาหกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์’ (Creative Industry & Creative Business) และ ‘พื้นที่’ (Creative Place) โดย CEA ให้ความสำคัญกับการลงทุนในคน ให้มีทักษะและมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ทันต่อเทรนด์ การตลาด มี know-how หรือรู้วิธีการนำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดให้กับธุรกิจ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ไทยให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งภาคการผลิตและบริการ มีการเชื่อมโยงโอกาสใหม่ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกันนี้ต้องเสริมทางด้านกายภาพให้กับเมืองต่าง ๆ สามารถรองรับการมาถึงของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้พลังของทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เติบโตอย่างมีทิศทาง ซึ่ง CEA ขับเคลื่อน 3 องค์ประกอบนี้ ก่อให้เกิดการเติบโตที่ส่งเสริมกัน”
นายภควัต วงศ์ไทย นักพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส เผยว่า ชุดแบรนดิ้งสำเร็จรูป(Regional Branding Kit) เปรียบเสมือนชุดเครื่องมือพร้อมใช้ สำหรับการเริ่มต้นสร้างแบรนด์ ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยนักออกแบบที่ทำงานร่วมกับพื้นที่ สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างร่วมสมัย ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ พร้อมให้ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และภาคธุรกิจนำไปต่อยอดพัฒนาแบรนดิ้งให้กับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น
“CEA เข้าใจว่าการทำแบรนดิ้งไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกท่านที่มีความพร้อมในการทำแบรนดิ้ง ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดเรื่องทุน เวลา หรือความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นโครงการ Branding 4 Regions จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยวางรากฐาน ทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจและกล้าที่จะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ด้วยการหยิบจับเทมเพลตนี้มาปรับให้เข้ากับธุรกิจ สินค้า หรือบริการของตนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น และยังช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค ให้เด่นชัดขึ้นอีกด้วย”
นายภควัต ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความสะดวกในการใช้งานอีกว่า “ชุดแบรนดิ้งดังกล่าวนี้ถูกออกแบบมาให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลในชุดแบรนดิ้งสำเร็จรูปนี้ไปช่วยพัฒนา โลโก้, รูปภาพการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อการขาย การพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมายในการสร้างแบรนด์ ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องดีไซน์ ไม่มีทุนที่จะไปจ้างดีไซเนอร์ สามารถทดลอง และนำเอาชุดแบรนดิ้งสำเร็จรูปนี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดายและเกิดประโยชน์จริง”
แบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ 4 ภูมิภาค : สะพานเชื่อมทุนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก ถ่ายทอดรากวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบร่วมสมัย เหมาะสำหรับการต่อยอดสู่สินค้า บริการ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างแบรนดิ้งพร้อมใช้ ให้คุณได้มีคู่มือในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับ ชุดแบรนดิ้งสำเร็จรูป (Regional Branding Kit) ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ด้วยคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ภาคเหนือ: Goodness North ภาคเหนือแสนดี
ธรรมชาติอันงดงามท่ามกลางบรรยากาศแสนสงบ ได้หล่อหลอมให้เกิดความลึกซึ้งละมุนละไมของการใช้ชีวิต ก่อเกิดเป็นทรัพย์สินและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทรงคุณค่า รวมถึงการตกผลึกทางความคิดอันลึกซึ้ง ส่งผลให้ผู้คนในภาคเหนือแสวงหาความเรียบง่าย ตระหนักถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ใส่ใจทั้งตนเองและชุมชน พร้อมปรับตัวเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ
Slogan: ความดีงามที่ลึกซึ้งอย่างยั่งยืน (Serenity Sparks Sustainable Goodness)
ภาคกลาง: Klang Glam ภาคกลางระยิบระยับ
ภาคกลางพร้อมต้อนรับผู้คนที่หลากหลายทั้งความทันสมัยของชีวิตในเมืองที่ไม่เคยหลับใหล วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทุกองค์ประกอบล้วนประสานกันอย่างลงตัวและสง่างาม จะมองไปทางใดก็มีแต่ความระยิบระยับเปล่งประกายจากทั่วทุกพื้นที่
Slogan: ความเปล่งประกายจากทั่วสารทิศ (The Illumination of All Sights)
ภาคอีสาน: Isan Exuberance ภาคอีสานพร้อมสรรพ
พลังแห่งมิตรภาพ ความมีชีวิตชีวา และความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนต้องสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ภูมิภาคแห่งนี้มีทุกสิ่งพร้อมสรรพ ทั้งสินทรัพย์ท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ ความหลากหลายของธรรมชาติ ตลอดจนผู้คนที่รักและภูมิใจในความเป็นเลือดอีสานที่พร้อมทุ่มเทพลังในการยกระดับภูมิภาคอันเป็นที่รักให้เติบโต ทั้งหมดนี้หลอมรวมเป็นเสน่ห์เปี่ยมสีสัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Slogan: ความพรั่งพร้อมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตชีวาและมิตรภาพ (A Great Deal of Vivid Experiences)
ภาคใต้: Blissome Pakk Taii ภาคใต้สุขสำราญ
ปักษ์ใต้คือดินแดนที่งดงามดั่งสรวงสวรรค์ หลอมรวมทั้งธรรมชาติที่สร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนจาก ‘เขา ป่า นา เล’ พร้อมท้องทะเลอันมีเอกลักษณ์ทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน อาหารรสชาติจัดจ้านที่รังสรรค์จากวัตถุดิบหลากหลายของภูมิภาค รวมถึงประวัติศาสตร์อันรุ่มรวยและวิถีชีวิตของผู้คนจากพหุวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้ล้วนสร้างความสุขสำราญใจ บ่มเพาะความรู้สึกของผู้มาเยือน จากความรู้สึกทั่ว ๆ ไปให้กลายเป็นความรัก
Slogan: สรวงสวรรค์ที่หลอมรวมทุกความสุขไว้ด้วยกัน (The Serendipities in Paradise)
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงถ่ายทอดรากวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น แต่ยังถูกออกแบบให้ร่วมสมัย เหมาะสำหรับการต่อยอดสู่สินค้า การออกแบบ บริการ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก