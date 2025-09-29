Neuralink เตรียมทดสอบฝังชิปลงสมอง ช่วยผู้บกพร่องการพูดแปลงความคิดเป็นข้อความ

นูรัลลิงค์ (Neuralink) บริษัทของมหาเศรษฐี "อีลอน มัสก์" กำลังเดินหน้าสู่ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีสมองกลฝังชิป โดยเตรียมเริ่มการทดลองทางคลินิกในเดือนตุลาคม 2025 เป้าหมายคือช่วยผู้ที่สูญเสียความสามารถในการพูด สามารถ “ถอดความคิดเป็นข้อความ” ได้โดยตรง
ดงจิน “ดี.เจ.” ซอ (Dongjin “D.J.” Seo) ประธานบริษัท Neuralink เปิดเผยระหว่างการบรรยายที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเกาหลี (KAIST) กรุงโซล ว่าการทดลองครั้งนี้จะทำให้ผู้ป่วย “สื่อสารจากสมองโดยไม่ต้องผ่านคีย์บอร์ด” โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าเพียงแค่จินตนาการถึงสิ่งที่อยากพูด ระบบก็จะสามารถจับสัญญาณนั้นได้
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติสถานะอุปกรณ์หลัก Breakthrough Device สำหรับอุปกรณ์ฝังชิปด้านการพูด เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและประเมินผล ทั้งนี้ Neuralink เพิ่งเริ่มการทดลองในมนุษย์เมื่อปี 2024 หลังแก้ไขข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เคยถูก FDA ปฏิเสธในปี 2022
ปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการฝังชิปของ Neuralink แล้ว 12 คนทั่วโลก รวมชั่วโมงการใช้งานกว่า 15,000 ชั่วโมง คนไข้รายแรกสามารถใช้งานเพื่อเล่นวิดีโอเกม ท่องอินเทอร์เน็ต โพสต์โซเชียลมีเดีย รวมถึงควบคุมเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้
เทคโนโลยีของ Neuralink ถูกออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บไขสันหลังและการเคลื่อนไหวบกพร่อง ขณะที่คู่แข่งอย่างบริษัทซิงโครน (Synchron Inc.) ก็กำลังทดสอบอุปกรณ์ฝังสมองที่ช่วยให้ผู้พิการสามารถพิมพ์ข้อความบนคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นการแข่งขันของสตาร์ทอัปด้านสมองกล–คอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface: BCI) ที่กำลังเร่งพัฒนาเพื่อเปลี่ยนโลกการสื่อสารและการแพทย์ในอนาคต.