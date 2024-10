LINE ลุยต่อ ปั้น "แพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย" ปี 2

อัปเดตความเคลื่อนไหว 1 ปีแผนคว้าดาว “สร้าง Open Platform เพื่อคนไทย” ที่ ไลน์ (LINE) เคยประกาศอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2023 ระบุสามารถเลือก 50 พันธมิตรไทยเข้าพัฒนาโซลูชันบน LINE และเริ่มทดลองใช้กับ LINE ในภูมิภาคอื่นแล้ว เผยขั้นต่อไปพร้อมเปิดกว้างให้นักพัฒนาร่วมสร้างโซลูชันเหมือนมี "แอปสโตร์" บน LINE ขณะนี้กำลังคุยประเด็นไลเซนส์ และโมเดลส่วนแบ่งรายได้ ซึ่งจะมีทั้งฟรีและไม่ฟรี มั่นใจยิ่งมีโซลูชันที่หลากหลายและยูสเคสมากขึ้น LINE จะมีประโยชน์มากขึ้นนายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE ยังคงสานต่อจุดมุ่งหมายในการเป็นแพลตฟอร์มเปิดเพื่อคนไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกันไป และนักพัฒนาเข้ามามีบทบาทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวม นอกจากนั้น ยังมุ่งช่วยให้ธุรกิจและแบรนด์เดินหน้าเติบโตต่อได้ในระยะยาวท่ามกลางความไม่แน่นอน ด้วยทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อภาคธุรกิจในอนาคต“เราโฟกัสกับการทำให้เกิดโซลูชันใหม่ได้มากขึ้น เพื่อตอบความต้องการได้มากขึ้น เรามีกำลังไม่พอ จึงต้องการให้แบรนด์สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ด้วยตัวเอง แบรนด์อาจจะมีกำลังสร้างโซลูชันได้ด้วยการจ้างพันธมิตร หรือมีทีมไอทีของตัวเองในการสร้าง ที่เราทำคือให้พลังกับเขา ที่จะสามารถสร้างโซลูชันใหม่บนระบบอีโคซิสเต็มของ LINE ได้”ย้อนไปเมื่อตุลาคมปี 2023 บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นเปิดไฟเขียวให้ LINE ประเทศไทยนำร่องปลุกปั้น “แพลตฟอร์มเปิด” เพื่อเป็นเหมือนแอปสโตร์ด้านการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ก่อนประเทศอื่น การประกาศครั้งนั้นสร้างความตื่นเต้นในวงการธุรกิจไทย เพราะนี่คือสัญญาณของการอ้าแขนรับพันธมิตรคนนอกของ LINE เพื่อผลักดันธุรกิจ B2B ของ LINE ประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก จากฐานตลาด LINE OA (LINE Official Account) หรือบัญชีที่แบรนด์น้อยใหญ่เปิดไว้สื่อสารกับผู้ใช้ LINE ซึ่งเติบโตจาก 2 ล้านเป็น 6 ล้านบัญชีในช่วงไม่กี่ปีหลังโควิด-19แผนการในส่วนนี้ของ LINE คือการพยายามทำให้เกิดการสร้างโซลูชันใหม่บน LINE เพื่อให้ LINE มีประโยชน์สูงสุด เหมือนที่แอปเปิล (Apple) สามารถเพิ่มประโยชน์ให้สินค้าตัวเองด้วยนานาแอปพลิเคชันบนร้านแอปสโตร์ (AppStore) กรณีของ LINE โซลูชันที่แบรนด์หรือนักพัฒนาทั่วไปลงมือสร้างกันเอง อาจจะทำให้แบรนด์ได้รู้จักลูกค้ามากขึ้น ทำให้ข้อมูลถูกเก็บผ่านแอปที่พัฒนาขึ้นได้โดยตรงตัวอย่างเช่น ธนาคารที่เริ่มแจ้งยอดเงินเข้าออกทาง LINE ผ่านโซลูชันที่พัฒนาขึ้น อาจพบว่าลูกค้าธนาคารเปิด LINE เข้าใช้งานบ่อยขึ้น ธนาคารจึงมีโอกาสในการขายมากขึ้นอีก ลักษณะนี้จะนำไปสู่ช่องทางการหารายได้ใหม่ ที่จะเกิดขึ้นจากโซลูชันบนแพลตฟอร์มเปิด ซึ่งหมายถึงว่า LINE กำลังเปิดกว้างในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือใหม่ๆLINE เรียกแพลตฟอร์มนี้ว่า “ไลน์ โอเอ พลัส” (LINE OA Plus) ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีโซลูชันในแพลตฟอร์มซึ่งใช้งานจริงแล้วในรูปโซลูชันผู้ช่วยส่วนตัวที่เพิ่มความสะดวกในการชอปปิ้งผ่าน LINE OA และโซลูชัน Chat Commerce บน LINE ที่สามารถปิดการขายได้บน LINE ซึ่งส่วนนี้มีการเริ่มทดลองใช้กับ LINE ไต้หวันแล้ว“ตัวอย่างเช่น LINE ไต้หวัน ที่มีให้บริการชอปปิ้งบน LINE ผ่าน LINE OA อย่างเดียว LINE ไต้หวันจึงอยากทดลองใช้บ้างแต่สร้างโซลูชันไม่ทัน จึงมีการลองใช้โซลูชัน Chat Commerce ซึ่งเมื่อทดลองแล้วพบว่ามีการจับจ่ายมากขึ้น”เบื้องต้น LINE ไม่เผยว่ามุ่งหวังให้แพลตฟอร์มเริ่มทำรายได้ให้ LINE เมื่อใดหรือเท่าใด แต่จากกรอบเวลาที่เคยประกาศไว้ พบว่า LINE วางแผนสร้างแพลตฟอร์มเปิดให้ได้ในเวลา 3 ปี ซึ่งอาจเป็นเวลาที่โซลูชันบนแพลตฟอร์มเปิดนี้จะเริ่มสร้างรายได้กลับไปที่นักพัฒนาและตัว LINE เอง รวมถึงแบรนด์ที่จะต่อยอดธุรกิจได้จากการเชื่อมต่อ MyCustomer API, LINE SHOPPING API และ Mini App และสร้างการเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้นในอนาคตLINE อัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มเปิดนี้ในงาน THAILAND NOW & NEXT: Thriving through The Economic Instability ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้แบรนด์ปรับตัวได้ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในมุมมองน่าสนใจที่มีการเผยแพร่ในงาน คือผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของไทยที่เติบโตแบบผันผวนจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้บริหาร LINE ระบุว่าแม้ในปี 2024 คาดว่าจะมีการฟื้นตัวด้วยอัตราการเติบโตประมาณ 2.3% ถึง 2.6% จากแรงสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น หากแต่หนี้ครัวเรือนที่มีสัดส่วนสูงถึงกว่า 90% รวมถึงปัจจัยลบภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก และการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนในภูมิภาคอาเซียน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวล เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้ ชี้ว่าประเทศไทยรวมถึงธุรกิจต่างๆ กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ดังนั้นแบรนด์จึงต้องศึกษาผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้สามารถทำตลาดได้ดีขึ้นท่ามกลางขวากหนามเหล่านี้นาฝ ส.ชินตา ศรีจินตอังกูร Thailand Site Leader หรือหัวหน้าส่วนงานในประเทศไทย บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด ชี้ว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไปสู่การใช้จ่ายแบบพิถีพิถันและตั้งใจมากขึ้น โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะปรับตัวกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการประเมินการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ขณะที่สภาวะเงินเฟ้อในไทย ทำให้ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อสิ่งตอบแทนที่เท่าเดิม โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ทำให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อแบรนด์น้อยลง พร้อมที่จะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่มองว่าคุ้มค่ากว่า พบว่ากลุ่มใหญ่ในสังคมไทยมากกว่า 50% ยังระมัดระวังและมีความกังวลในการใช้จ่าย“ผู้บริโภคส่วนมากยังให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่เน้นความเรียบง่าย การวางแผน และการหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลือง หลายคนนิยาม “ความคุ้มค่า” แบบใหม่ ผู้บริโภคไม่ได้มองแค่เรื่องราคาที่ถูกลง แต่ยังพิจารณาถึงคุณค่าในรูปแบบอื่นๆ ภายใต้ราคาที่เข้าถึงได้ เช่น เป็นสินค้าใหม่ เป็นสินค้าที่สร้างความยั่งยืน เป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติ เป็นต้น“น.ส.ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กร LINE ประเทศไทย มองว่าหลายธุรกิจได้ตระหนักและปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้อินไซต์การใช้งานดาต้าบนแพลตฟอร์ม LINE ของธุรกิจต่างๆ ในไทยเปลี่ยนไปด้วย หลายแบรนด์ใช้ช่องทางโฆษณาแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งช่องทางโฆษณาแบบสร้างการรับรู้และขายของคู่กันไป ซึ่งในกรณีของการลงโฆษณา LINE Ads พบว่ามีการใช้กลุ่มเป้าหมายใหม่ในการยิงโฆษณา ทั้งการทดลองเลือกกลุ่มเป้าหมายในเซกเมนต์ใหม่ๆ นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงที่เคยเลือกใช้ เพื่อขยายฐานผู้มีแนวโน้มสนใจสินค้าของแบรนด์ได้กว้างและครอบคลุมขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจยานยนต์ ที่ลองขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ที่สนใจเรื่องแต่งงาน ครอบครัว หรือเสียงเพลงอีกเทรนด์ที่ LINE เห็นในประเทศไทย คือการให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองหรือ 1st Party Data โดยใช้เครื่องมือ MyCustomer ทำหน้าที่เป็นถังเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำมาจำแนก แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ในการสื่อสารและใช้ทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ธุรกิจกลุ่มการเงินและประกัน ที่มีการอัปเดตข้อมูลบัญชี การทำธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้แต่ละราย หรือนำเสนอบริการอันหลากหลายให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนผ่าน LINE OAอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แบรนด์ไม่มีข้อมูล 1st Party Data เป็นของตนเอง ก็สามารถใช้ Mission Stickers หรือสติกเกอร์ของแบรนด์ที่ลูกค้าต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนจะสามารถดาวน์โหลดนำสติกเกอร์เหล่านี้ไปใช้ได้ (เช่น การตอบแบบสอบถาม) จุดนี้ผู้บริหารชี้ว่าแบรนด์จะสามารถเก็บข้อมูล 1st Party Data ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแพลตฟอร์มอื่นเกิน 50% ทีเดียวโรดแมปการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องมือ-โซลูชันต่างๆ บน LINE ภายในปี 2024-2025 จะเน้น 3 กลุ่มสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นนายวีระ เกษตรสิน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LINE ประเทศไทย แบ่งแผนพัฒนาเครื่องมือของ LINE ในปีหน้าออกเป็น 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่ กลุ่มบริการด้านโฆษณา กลุ่มโซลูชันด้านดาต้า และกลุ่มเครื่องมือเพื่อติดตามผล โดยกลุ่มบริการด้านโฆษณาจะมีการเพิ่มรูปแบบใหม่และเพิ่มตัวเลือกในการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียด ครอบคลุมมากขึ้น ล่าสุด ได้เปิดให้แบรนด์สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจในกลุ่มผู้ติดตามบน LINE OA แล้ว และจะมีการขยายไปสู่กลุ่มผู้ใช้งาน LINE OpenChat ผู้ใช้งานบริการอื่นๆ บน LINE รวมถึง LINE TODAY ในอนาคตสำหรับกลุ่มโซลูชันด้านดาต้า LINE จะเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาต้าได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้นบน MyCustomer ผ่านความสามารถใหม่ๆ เช่น การจับคู่ข้อมูลด้านโปรไฟล์ของลูกค้ากับผู้ติดตามใน LINE OA การมีระบบอัตโนมัติมาช่วยดำเนินงานการตลาดให้ การเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกได้ และการสร้างกลุ่มเป้าหมายคาดการณ์โดย AI ในขณะที่ MyCustomer | CRM มีแผนเปิดกว้างการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายอื่นๆ มากขึ้น รวมไปถึงกับแอป LINE MAN อีกทั้งยังมีการเพิ่มฟังก์ชันการสร้างกิจกรรมพิเศษตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับกลุ่มเครื่องมือเพื่อติดตามผล LINE จะเดินหน้าผลักดันการใช้งาน Conversion API เพื่อช่วยแบรนด์เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผลพฤติกรรมผู้บริโภคได้แม่นยำ ครอบคลุมขึ้นกว่าเดิม