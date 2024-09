'กสทช.' ไฟเขียว 'NT' ใช้คลื่น Ka-Ku ผ่าน OneWeb ย้ำ ต้องเป๊ะตามมาตรฐาน ITU

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.67 ที่ประชุม กสทช. มีมติ 6 เสียง อนุมัติให้ให้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน Ka และ Ku เพื่อใช้ในกิจการประจำที่ผ่านดาวเทียม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม สำหรับบริการสัญญาณดาวเทียมผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ร่วมกับ OneWeb โดยมีรายละเอียดสำคัญ และออกข้อบังคับต่างๆ ดังนี้ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่ย่าน Ka จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยเฉพาะในมาตรา 22 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการรบกวนสัญญาณและการจำกัดระดับพลังงานการส่งสัญญาณ (epfd) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งสำหรับการส่งข้อมูลแบบ Uplink และรับข้อมูลแบบ Downlinkกสทช. ได้เน้นย้ำถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด เช่น การได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กำหนด และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศในการใช้คลื่นความถี่สำหรับการสื่อสารดาวเทียมผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการตั้งสถานีภาคพื้นดิน (Earth Station) ในพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ กสทช. สถานีภาคพื้นดินนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งสัญญาณดาวเทียมสำหรับผู้ใช้บริการ Uplink และ Downlink โดยต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับบริการดาวเทียม OneWeb จะใช้ระบบ "มาก่อนได้ก่อน" (First come, first served) โดยผู้ประกอบการที่ต้องการใช้คลื่นความถี่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ กสทช. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับการอนุมัติจาก กสทช.ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการตรวจสอบและรายงานผลการใช้งานคลื่นความถี่ โดยจะต้องรายงานต่อ กสทช. ถึงผลการใช้งานและการปฏิบัติตามข้อบังคับวิทยุ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ITU เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการแทรกแซงสัญญาณระหว่างประเทศการให้บริการรับส่งสัญญาณดาวเทียมระหว่างประเทศผ่านเครือข่าย OneWeb จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของ กสทช. โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่ย่าน Ka และ Ku ซึ่งจะต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตาม จากข้อบังคับเหล่านี้ กสทช. ได้เน้นย้ำถึงการใช้คลื่นความถี่ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันปัญหาการแทรกแซงสัญญาณระหว่างประเทศ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านดาวเทียม OneWebทั้งนี้ระบุว่า มติดังกล่าวเปิดทางให้เอ็นทีเดินหน้าบริการเกตเวย์ที่ จ.อุบลราชธานี เชื่อมต่อสัญญาณกับดาวเทียม LEO ของ OneWeb เพื่อตลาดบรอดแบนด์ใน 8-9 ประเทศ ลูกค้าองค์กร คาดว่าจะสร้างรายได้หลักร้อยล้านบาท ส่วนการให้บริการต่างประเทศของ OneWeb คาดว่าจะเริ่มได้ในอีก 6 สัปดาห์แหล่งข่าวกล่าว