Microsoft เปิดราคา Surface Pro 11 - Surface Laptop 7 ขายไทย 6 ส.ค.

ทั้ง Surface Pro และ Surface Laptop ชูความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์ที่มีความโฉบเฉี่ยว บางเบา สามารถตอบโจทย์ทั้งในด้านการทำงาน ความบันเทิง และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยพลังจาก AI จากหน่วยประมวลผล Snapdragon X Elite และ Snapdragon X Plusโดย Surface Pro 11 มากับหน้าจอขนาด 13 นิ้ว สามารถเลือกอัปเกรดเป็นรุ่นจอ OLED รองรับการเชื่อมต่อหน้าจอระดับ 4K สูงสุด 3 จอ มีพอร์ต USB 4 2 พอร์ต รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7 ทำงานร่วมกับปากกา Surface Slim Peส่วน Surface Laptop 7 มากับจอสัมผัส PixelSense ขอบบางเฉียบ อัตราการรีเฟรช 120Hz มีให้เลือกทั้งขนาด 13.8 นิ้ว และ 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุดใน Surface ทุกรุ่น โดยใช้งานต่อเนื่อง 22 ชั่วโมงในรุ่น 15 นิ้ว และ 20 ชั่วโมงในรุ่น 13.8 นิ้ว- Snapdragon X Plus, RAM 16GB, SSD 256GB สีเงินแพลทินัม ราคา 40,900 บาท- Snapdragon X Plus, RAM 16GB, SSD 512 สีเงินแพลทินัมและสีดำ ราคา 48,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 16GB, SSD 512GB, หน้าจอ OLED สีเงินแพลทินัมและสีดำ 59,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 16GB, SSD 1TB, หน้าจอ OLED สีดำ 67,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 32GB, SSD 2TB, หน้าจอ OLED สีเงินแพลทินัม 89,900 บาท- Snapdragon X Plus, RAM 16GB, SSD 256GB สีเงินแพลทินัม ราคา 41,900 บาท- Snapdragon X Plus, RAM 16GB, SSD 512GB สีเงินแพลทินัมและสีดำ ราคา 49,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 16GB, SSD 512GB สีเงินแพลทินัมและสีดำ ราคา 56,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 16GB, SSD 256GB สีเงินแพลทอนัม ราคา 52,900 บาท- Snapdragon X Elite, RAM 16GB, SSD 512GB สีดำ ราคา 59,900 บาท