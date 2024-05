True ออกแพกเกจลดราคารับเปิดเทอม เริ่มต้น 199 บาท

ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ภายใต้โครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back To School 2024” จัดแพกเกจต้อนรับเปิดเทอม สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้ง1.ซิม YOU แบบเติมเงิน ให้เน็ตคุ้ม โดนใจวัยทีน ทั้งเรียน ทั้งเล่น แอปฮิต เกมดัง เริ่มต้นเพียง 49 บาท พิเศษเปิดซิมใหม่รับทันที! เน็ตฟรี 2GB ต่อเดือน โทร.ฟรี รับโบนัส 15 บาท WiFi ฟรี ไม่อั้น เล่นแอปดังไม่เสียเน็ต ทั้งเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ไอจี ทรูไอดี FreeFire ROV PUBG Call of Duty และ Speed Drifters2.แพกเกจ YOU รายเดือน สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อวัยรุ่นทุกไลฟ์สไตล์ เติมเต็มความเป็น YOU ราคาเริ่มต้นเพียง 299 บาท อินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีด 16GB (FUP 1Mbps.) เล่นแอปดังไม่เสียเน็ต ทั้งยูทูป เฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก ไอจี ทรูไอดี ไลน์ เอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) และเกมดัง ทั้ง FreeFire ROV PUBG Call of Duty และ Speed Drifters เน็ตไม่ลดสปีด ความเร็วสูงสุด 10 Mbps. จำนวน 50GB โทร.ฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที WiFi ฟรี ไม่อั้น และ3.แพกเกจรายเดือน คิดเพื่อ Kids สำหรับน้องๆ อายุต่ำกว่า 17 ปี เล่นเน็ตจุใจ ปลอดภัย ถูกใจผู้ปกครอง ราคาเพียง 199 บาท อินเทอร์เน็ต 5G 4G ความเร็วสูงสุด 2 Mbps. จำนวน 50GB (FUP 384 Kbps.) โทร.ทุกเครือข่าย 50 นาที พิเศษ โทร.ฟรี 5 เบอร์คนสนิททุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง WiFi ฟรี ไม่อั้นพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ฟรี ตลอดทั้งปี เช่น รับบริการฟรี 3 เดือน จากแอป Whoscall เลือกรับสินค้าจากเซเว่น ได้ 1 อย่างต่อเดือน นาน 12 เดือน* พร้อมรับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็ม ดู WeTV และ iQiyi ฟรีตลอดปี* ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2567 ทางทรูสโตร์ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.true.th/truemoveh/student/index.html