"Call of Duty: Warzone Mobile" ลงสมาร์ตโฟนเล่นฟรีทั่วโลก 21 มี.ค.

เกมใหม่นี้จะอิงมาจากภาค Warzone ปกติที่เปิดอยู่บนแล้วคอนโซล PC นำมาดัดแปลงใหม่ให้เล่นแบบพกพาใช้เทคโนโลยีร่วมกัน ควบคุมผ่านทัชสกรีนปรับแต่งได้ตามความถนัดมือพร้อมรองรับคอนโทรลเลอร์จริง รวมถึงกราฟิกที่ให้เลือกว่าจะเน้นสวยงาม ไหลลื่น หรือสมดุลจุดเด่นอีกอย่างของภาค Warzone Mobile คือระบบแชร์ความคืบหน้า เชื่อมต่อ Activision ID เพื่อนำเนื้อหาจากภาค Modern Warfare III และ Warzone ปกติมาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเลเวลค่า XP ต่อเนื่อง เลเวลอาวุธ แบทเทิลพาส ฟาร์มต่อเนื่องจากในบ้านสู่นอกบ้าน ส่วนไอเทมชุดบันเดิลร้านค้าก็จะมีป้ายกำกับว่าอันใดใช้ข้ามกันได้ด้านเนื้อหาหลักก็จะประเดิมด้วยโหมดแบทเทิลรอแยลแผนที่ "แวร์ดานสค์" รองรับผู้เล่น 120 คนสู้กันเพื่อหาผู้ชนะ พร้อมระบบ "กูลัก" หลังโดนกำจัดสามารถต่อสู้ชิงโอกาสกลับไปแก้ตัวใหม่ และโหมดรีเซอร์เจนซ์แผนที่ "เกาะรีเบิร์ท" รองรับ 48 คน ใช้กติกาต่อสู้แบบไม่หยุด เกิดใหม่ได้ตลอดถ้ายังเหลือเพื่อนร่วมทีมรอดอยู่นอกจากนี้ ตัวเลือกอีกอย่างโหมดมัลติเพลเยอร์แบบ Call of Duty คลาสสิกสำหรับคนอยากเก็บเลเวล ซ้อมมืออุ่นเครื่อง หรือมีเวลาไม่มาก มาพร้อมตัวเลือกกติกาและแผนที่หลากหลาย อย่างเช่นเดธแมคช์ ชิงพื้นที่ ค้นหาและทำลายที่ผ่านมา Call of Duty: Warzone Mobile ก็เคยมีการเปิดตัวแบบจำกัดวง รวบรวมคำติชมแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอัพเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่ ล่าสุดทำยอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสูงถึง 50 ล้านคนและมีการปลดล็อกแจกไอเทมเป็นรางวัลให้ผู้เล่นในช่วงเปิดด้วยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการมาถึงของเกมในอนาคตอันใกล้ ทางทีมงานเพจ Call of Duty: Warzone Mobile Thailand จะจัดกิจกรรมแจกโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max ให้กับผู้โชคดีจำนวน 1 รางวัล สามารถศึกษากติกาและเงื่อนไชทั้งหมดในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ แฟนเพจ Call of Duty: Warzone Mobile Thailand