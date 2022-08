"Skull and Bones" เผยตัวอย่างใหม่ เปิดตัวฟีเจอร์ยกระดับการเล่นเกมบนพีซี

ในเกม "Skull and Bones" ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางสู่โลกแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งราชาโจรสลัด โดยเริ่มตั้งแต่การรับงาน เก็บรวบรวมทรัพยากร สำรวจเส้นทางเดินเรือเพื่อวางแผนปล้นสินค้า จนถึงเข้าร่วมสงครามยุทธนาวี ปลดล็อครางวัลและไอเทมเพื่อปรับแต่งตัวละครและเรือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ดีที่สุด Ubisoft ได้เปิดตัวฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังนี้• 4K HDR: ดื่มด่ำกับการผจญภัยบนท้องทะเลด้วยภาพที่คมชัดที่สุด• Uncapped FPS: สัมผัสความลื่นไหลของการรบทางเรือ เพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ให้ถึงขีดสุด• Image upscaling: นำเสนอกราฟิกคุณภาพระดับพรีเมียมผ่านเทคโนโลยี ray tracing, DLSS และ FSR• ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์: เปลี่ยนตัวเลือกในการตั้งค่าอินพุตขั้นสูงเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นและเพื่อยกระดับประสบการณ์ในโหมดมัลติเพลเยอร์ "Skull and Bones" ได้จัดเตรียม• เครื่องมือสำหรับผู้เล่น: ระบบจับคู่ที่สมดุล ผู้เล่นจะถูกวางลงในเซิร์ฟเวอร์ตามระดับเลเวลชื่อเสียง และในการตั้งค่า PvP ผู้เล่นยังสามารถรายงานหรือบล็อคผู้เล่นอื่นที่มีพฤติกรรมก่อกวนได้• เซิร์ฟเวอร์เกม: เซิร์ฟเวอร์จริงที่มีประสิทธิภาพพร้อมระบบสำรองแบบแยกส่วนและเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เสริมซึ่งกันและกันในช่วงที่มีกิจกรรมสูงเพื่อจำกัดเวลารอ โดย Ubisoft แบ่งไซต์เซิร์ฟเวอร์เฉพาะให้แก่พื้นที่ อเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกาใต้ และโอเชียเนีย• โซลูชั่นป้องกันการโกง: battlEye ระบบตรวจสอบเกมแบบเรียลไทม์ที่จะคอยสอดส่องดูแล ป้องกันผู้เล่นที่พยายามเอาเปรียบผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม หากตรวจพบจะทำการแบนอย่างถาวร แม้จะเป็นความผิดครั้งแรกก็ตาม"Skull and Bones" จะวางจำหน่ายในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Xbox Series X | S, PlayStation®5 และ PC (Ubisoft Store และ Epic Games Store) หรือสมัคร Ubisoft+ บน PC เพื่อเข้าถึงเกมใหม่ล่าสุดก่อนใคร ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://skullandbonesgame.com