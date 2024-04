True ออกแพ็กเกจ "สบายใจ วัยเก๋า" จับผู้สูงวัยอายุ 55 ปีขึ้นไป

โดนใจวัยเก๋า...ทรู ยกระดับประสบการณ์ชีวิตอัจฉริยะ และไลฟ์สไตล์ทั้งความสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพ เพื่อวัยเก๋าโดยเฉพาะ ครอบคลุม ครบครัน ทั้งแพ็กเกจ แบบรายเดือน"สบายใจ วัยเก๋า" เน็ตโทรจุใจ ใส่ใจสุขภาพ ให้สบายใจ ช็อปปิ้งฟรี หาหมอออนไลน์ฟรี ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ พร้อมสิทธิพิเศษมูลค่ารวมกว่า 2,000 บาท เฉพาะวัยเก๋า อายุ 55 ปีขึ้นไปรวมถึงแพ็กเกจเสริมเติมเงิน "โปรปังรับปีมังกร พิเศษเฉพาะวัยเก๋า" พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เพื่อกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะ รวมทั้งจัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุทั้ง Smart Senior Walk Rally และดิจิตอล 101 เพื่อให้ความรู้ เสริมทักษะ สร้างความปลอดภัยยุคดิจิทัลแก่กลุ่มผู้สูงวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล...วัยเก๋าทำได้นางสาวพลอย จาตุกัญญาประทีป หัวหน้าสายงานดูแลประสบการณ์กลุ่มลูกค้า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเตรียมนโยบายรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงขณะเดียวกัน ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เตรียมพร้อมดูแลยกระดับวิถีชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าให้อัจฉริยะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสะดวกสบาย (Enhance Smart Life for Customers) โดยครั้งนี้มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายของกลุ่มวัยเก๋า หรือที่เราเรียกว่า ซิลเวอร์ อีโคโนมี (Silver Economy) ที่กำลังมุ่งหน้าสู่การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงจึงเป็นที่มาของการออกแบบสินค้า และบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มวัยเก๋า ทั้ง1) แพ็กเกจ "สบายใจ วัยเก๋า" รับเน็ตและโทรจุใจ ช็อปปิ้งฟรีจากโลตัส สูงสุด 100 บาท ดูแลสุขภาพแบบออนไลน์จากหมอดี ใช้แอป Whoscall ฟรี แบบพรีเมียม เพื่อความปลอดภัยไกลมิจฉาชีพ และยังมีคอร์สเรียนกิจกรรมออนไลน์ฟรี จากยังแฮปปี้พลัส พร้อมสิทธิพิเศษมูลค่ารวมกว่า 2,000 บาท เฉพาะวัยเก๋า อายุ 55 ปีขึ้นไป เริ่มต้น 399 บาทต่อเดือนเท่านั้น2) แพ็กเกจเสริม "โปรปังรับปีมังกร พิเศษเฉพาะวัยเก๋า" แบบเติมเงิน เน็ตเยอะ โทรฟรี ดูซีรีย์แบบ VIP บน iQIYI(อ้ายฉีอี้) เริ่มต้นเพียง 250 บาท และแพ็กเสริมอื่นๆอีกมากมาย3) การเพิ่มเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายเพื่อให้การบริการเป็นเลิศต่อวัยเก๋า หมุนเวียนในแต่ละทรู ช็อป (Senior Call Center, Elderly Friendly at True Shop)4) โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ เช่น "Smart Senior Walk Rally" หรือ “ดิจิทัล 101” เป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเสริมทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน และนำเสนอบริการดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับ แพ็กเกจรายเดือน "สบายใจ วัยเก๋า" ตอบโจทย์ความสบายใจ หลายต่อ​เริ่มต้นเพียง 399 บาทต่อเดือน​- สบายใจ ได้เน็ต ได้โทร เยอะคุ้มกว่าโปรอื่น สำหรับคนที่ชอบโทร​- สบายใจ เพราะได้ช็อปปิ้งฟรี จาก Lotus’s และ Lotus’s go fresh ใกล้บ้าน 50-100 บาท ทุกเดือน​- สบายใจ เพราะได้หาหมอออนไลน์ฟรี จากหมอดี ทุกเดือน ปรึกษาอาการ สอบถามหมอได้ตรงอาการ แถมได้ส่วนลดค่ายาเพื่อใช้ภายในแอปหมอดี 10%​- สบายใจ เพราะได้ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ 50% เหลือเพียง 750 บาท จาก N-Health​- สบายใจ ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เพราะได้ใช้ Whoscall Premium ฟรี​- สบายใจ หายเหงา เพราะมีคลาสเรียนออนไลน์สนุกๆ จาก Young Happy Plus ฟรีทุกเดือน​สมัครได้ที่ทรู ดีแทคช็อปทุกสาขา หรือช่องทางทรู สโตร์ คลิก https://bit.ly/48tD4Q5