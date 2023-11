ทรู 5G ส่งความสุขท้ายปีกับ “dtac True 5G Happiness Express สัญญาณความสุข เร็ว แรง ทั่วไทย”

ทรู คอร์ปอเรชั่น โชว์พลังสัญญาณเน็ตเร็วแรงครอบคลุมทั่วไทยยิ่งกว่าเดิม หลังรวมทรู-ดีแทค พร้อมเต็มที่ที่จะส่งมอบความสุขท้ายปี ให้สุขยิ่งกว่า กับ “dtac True 5G Happiness Express สัญญาณความสุข เร็ว แรง ทั่วไทย” เพราะเชื่อว่าเครือข่ายที่ดีจะส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขได้แบบไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะในช่วงบรรยากาศส่งท้ายปี ที่ทรูตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะเติมเต็มทุกความสุขตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้านายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจของทรู คอร์ปอเรชั่นภายหลังการรวมทรู-ดีแทค ที่เดินหน้าสร้างให้ทรูเป็นแบรนด์ที่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้าถึงทุกคนและทำให้ชีวิตดียิ่งขึ้นในทุกวัน (Your Everyday Living Tech) ทำให้ภาพของความเป็นผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่จะเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตคนไทยของทรู คอร์ปอเรชั่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และขับเคลื่อนประเทศภายใต้ 3 กลยุทธ์ ที่จะส่งเสริม Digital Economy ให้สังคมไทย ได้แก่ 1.สร้าง Standard Digital Economy ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ผ่าน Digital Wallet และ Financial Service อย่าง TrueMoney และ Health-Tech เช่น หมอดี (Digital Health) ดีชัวรันส์ (Micro Insurance) dtac Safe (Cyber Security) 2.ร่วมสร้าง Travel Digital Economy กับ TAT เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มชุมชนที่หลากหลาย เช่น Privilege, Dining, Shopping, Leisure เพื่อเติบโตในระดับประเทศ และ 3.สร้าง Segment Digital Economy ของกลุ่ม Students, Elderly และ Agriculture เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละบุคคลจากสิ่งเหล่านี้ ทำให้ผลสำรวจล่าสุดในไตรมาส 3 ฝ/2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา พบว่า ทรู เป็นแบรนด์ในใจที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับแรก เพิ่มมากขึ้นถึง 16% ขณะที่แบรนด์ดีแทคเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งเป็นผลจากการทำตลาดแบบแยกแบรนด์ดีแทคและทรู ที่ทำให้ลูกค้าทั้งดีแทคและทรู ยังคงรับรู้และนึกถึงทั้ง 2 แบรนด์ ขณะที่ความชื่นชอบในแบรนด์เพิ่มขึ้น 9% ซึ่งส่งผลทำให้ความตั้งใจที่ลูกค้าจะเลือกซื้อหรือใช้สินค้าและบริการนั้นๆ เพิ่มขึ้นตามมา โดยทรูเพิ่ม 13% และดีแทค 12%นอกจากนี้ การรับรู้ของลูกค้าถึงความเป็นผู้นำทาง 5G ยังเพิ่มขึ้น 7% อีกด้วย ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเททั้งการพัฒนาเครือข่าย การพัฒนาสินค้าบริการ การทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าประทับใจ ขณะเดียวกัน เรามีความเชื่อว่าเครือข่ายคุณภาพสูงจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทรูยกระดับบริการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดียิ่งกว่า และนำมาซึ่งความพึงพอใจและความสุขที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าเป็นที่มาของแคมเปญล่าสุด “dtac True 5G Happiness Express สัญญาณความสุข เร็ว แรง ทั่วไทย” ที่จะสะท้อนถึงพลังของเครือข่าย ดีแทค ทรู 5G ที่จะเป็นสัญญาณสร้างความสุขให้ลูกค้าดีแทคและทรู ทั่วไทยได้อย่างเร็ว แรง ยิ่งกว่า ซึ่งจะเป็นความสุขในช่วงส่งท้ายปีที่อัดแน่นทั้งโปรโมชันของลูกค้าดีแทคและทรู ทั้งเติมเงินและรายเดือน เน็ตบ้านไฟเบอร์ พร้อมต้อนรับช่วงไฮซีซัน ให้ลูกค้าโรมมิ่ง เติมเต็มไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆนอกจากนี้ ยังมีให้ลุ้นโชคใหญ่ แจกรถ Tesla อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น แคมเปญในครั้งนี้เรายังได้พรีเซ็นเตอร์คู่น่ารัก “นาย และ ใบเฟิร์น” ขวัญใจคนเดิมของลูกค้าดีแทคและทรู มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในหนังโฆษณา 6 เรื่อง 6 รส แบบครบทุกมิติ ได้แก่ 1.สัญญาณความสุข เร็ว แรงทั่วไทย (Network) 2.สัญญาณความสุขคุ้มกว่าที่เคย (Postpay, Prepaid, International Roaming) 3.สัญญาณความสุข อิ่ม ชอป เพลิน (Privilege) และ 4.สัญญาณความสุข ที่มั่นใจได้กับความปลอดภัยทุกระบบขั้นสุด(Security) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความสุขที่ทรูตั้งใจจะส่งมอบให้ลูกค้าดีแทคและทรูทั่วไทยในช่วงปลายปีนี้ตอกย้ำ Better Together ที่รวมกันแล้วได้มากกว่าเดิม”สามารถรับสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มจากทรูและดีแทคได้อีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : TrueMove H และ dtac ชมภาพยนตร์โฆษณาคู่ขวัญ นาย- ใบเฟิร์น dtac True 5G Happiness Express สัญญาณความสุข เร็ว แรง ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLHV9uLu0uX5h0cRiHeg7wC23uZf5QKhTW #dtacTrue5GHappinessExpress #สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทย #dtacTrue5GXNineBaifern