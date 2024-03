True เปิดเกมรุกตลาดโรมมิ่ง ‘Go Travel’ ชื่อเดียวใช้ได้ทุกคน

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว่า หลังสถานการณ์แพร่ระบาดที่ผ่านมา คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่า จากเดิมที่อาจจะเดินทางปีละครั้งขณะเดียวกันยังพบว่าการใช้งานดาต้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า เพื่อใช้อำนวยความสะดวกระหว่างเดินทางอย่าง Google Maps หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ และจากข้อมูลของการท่องเที่ยวพบว่าในปีนี้จะมีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศราว 6-7 ล้านคนทำให้มีการปรับโฉมแบรนด์โรมมิ่งใหม่ออกมาเป็นชื่อเดียว Go Travel ที่ให้ทั้งลูกค้าทรู และดีแทค สามารถสมัครใช้งานผ่าน True iService และ dtac app ได้ง่ายทันที รวมถึงการซื้อซิมโรมมิ่งในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครือข่ายอยู่ความพิเศษของ Go Travel คือการมอบประสบการณ์พิเศษในการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้น ที่เข้าไปร่วมมือกับแอร์เอเชีย ให้สิทธิพิเศษ Red Carpet ในการเข้าใช้ช่องเช็กอินพิเศษ รวมถึงบริการ Airport Premium Service จากทาง SKY Group ที่ให้บริการผู้ช่วยส่วนตัว และรถกอล์ฟไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างรอเดินทางต่างประเทศยังสามารถรับส่วนลดสูงสุด 50% บริการห้องรับรองสนามบินจาก True You และ dtac Rewards ที่สำคัญระหว่างเดินทางทั้งบนเครื่องบิน ด้วยบริการ In-Flight Roaming และบนเรือ On Cruise Roaming กับ 25 สายการบิน และ 100+ ผู้ให้บริการเดินเรือเบื้องต้น บริการ Go Travel สำหรับลูกค้าทรู และดีแทค ที่เลือกสมัครได้ผ่านแอปฯ จะมีให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (ลาว กัมพูชา มาเลเซีย) เริ่มต้นที่ 99 บาท 2 GB 7 วัน แพ็กเอเชีย และออสเตรเลีย เริ่มต้น 199 บาท 3 GB 3 วัน และแพ็กทุกทวีปทั่วโลกเริ่มต้น 499 บาท 3GB 7 วันส่วนลูกค้าที่ซื้อซิมเน็ตต่างประเทศ จะเริ่มต้นที่ 399 บาท ได้เน็ต 7 GB 10 วัน ใช้งานในเอเชีย และออสเตรเลีย ส่วนทุกทวีปทั่วโลก เริ่มต้น 899 บาท 7 GB 15 วัน โดยในกรณีที่ใช้งานหมดจะมีแพ็กเน็ตเสริมให้เลือกสมัครใช้งานด้วย