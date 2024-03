AIS เปิดให้ใช้ 5G SA พร้อมกัน 2 ซิม ประเดิมใน Xiaomi 14 ซีรีส์

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (จำกัด) มหาชน หรือ AIS กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ AIS คือการนำศักยภาพของโครงข่าย 5G มาเชื่อมต่อประสบการณ์ดิจิทัลของลูกค้าในทุกมิติโดยที่ผ่านมา AIS ได้พัฒนาเทคโนโลยี VoNR (Voice over 5G New Radio) บนเครือข่าย 5G SA สำเร็จเป็นรายแรกและรายเดียวในไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสคุณภาพการใช้งานและเพิ่มประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถโทรสื่อสารได้ชัดเจนบนโครงข่าย 5G SA บนคลื่นที่มากที่สุดของเอไอเอสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยวันนี้เราสามารถให้บริการ 5G SA ได้ครอบคลุมกว่า 85% ของพื้นที่ประชากรในกรุงเทพฯล่าสุดได้ยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าไปอีกขั้น ด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ครั้งแรกในไทยกับนวัตกรรมเน็ตเวิร์ก Dual SIM Dual Active (DSDA) หรือเทคโนโลยีที่จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานสมาร์ทโฟน 2 ซิมพร้อมกันทั้ง Data และ Voice ทำให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ต หรือเล่นเกมออนไลน์ได้ต่อเนื่อง โดยไม่หลุดถึงแม้จะมีสายเข้าที่ซิม 2สำหรับการใช้งาน 2 ซิม แบบเดิมบนสมาร์ทโฟน จะเป็นแบบ DSDS (Dual SIM Dual Standby) ยังมีข้อจำกัด เพราะ โทร หรือใช้งาน Data พร้อมกันได้ครั้งละหนึ่งซิมเท่านั้น มีการโทรด้วยซิมหนึ่ง อีกซิมจะถูกตัดการทำงานทั้ง Voice และ Data ทันที จนกว่าซิมแรกจะวางสาย อาจทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานจริงของลูกค้านวัตกรรม Dual SIM Dual Active (DSDA) จะเข้ามาพลิกโฉมการใช้งานของลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบ 2 ซิม ให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้ง 2 ซิมได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม เพียงซิมหลักและซิมรองใช้งานบนเครือข่าย AIS 5G ที่รองรับ VoNR (Voice over 5G New Radio) หรือ VoLTE (Voice Over LTE)โดยสามารถใช้งานได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและการโทรรับสาย (Data + Voice) ได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด บนซิมหลักแม้มีสายเรียกเข้าจากซิม 2 หรือแม้แต่ การใช้งานการโทรทั้ง 2 ซิม (Voice + Voice) ที่จะไม่พลาดทุกการสื่อสารสำคัญไม่ว่าซิมใดกำลังใช้สาย อีกซิมหนึ่งก็ยังสามารถรับสายหรือโทรออกได้เช่นเดียวกัน และสามารถสลับใช้งานได้ทันทีเมื่อมีสายเข้า โดยเลือกได้ว่าจะพักสายสนทนา หรือจะฟังสายอีกซิม และการใช้งาน Voice + SMS/MMS เมื่อกำลังใช้สายอยู่ และมีข้อความ SMS/MMS จากอีกซิมหนึ่งเข้ามาจะทำให้สามารถรับข้อความได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องวางสาย“วันนี้เราได้พัฒนานวัตกรรม DSDA ไปพร้อมกับทาง Xiaomi สำเร็จพร้อมใช้งานควบคู่กับสมาร์ทโฟนระดับแฟลกชิปกับ Xiaomi 14 Series เป็นรุ่นแรก และคาดว่าจะมีสมาร์ทโฟนที่รองรับทยอยเปิดตัวเพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้”