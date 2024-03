ดีอี ยกวาระจัดการแก็งค์คอลเซ็นเตอร์สู่เวทีอาเซียน เตรียมเยือนกัมพูชาตั้งคณะทำงาน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งด้านความมั่นคงระดับประเทศและเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เราต้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน“ผมได้พูดคุยในระดับนโยบายไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งกับฝ่ายกัมพูชาและในกรอบอาเซียน พร้อมมอบหมายให้ปลัดฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปกัมพูชาในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ เพื่อติดตามและดำเนินการในรายละเอียดต่อไป”ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Digital Ministers’ Meeting: The 4th ADGMIN) ประเทศไทยมีบทบาทนำสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานของอาเซียน ในการจัดการ และรับมือกับปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (Operational Framework of the Working Group on Anti – Online Scam (WG – AS)) ซึ่งมีกำหนดจะจัดการประชุมคณะทำงาน WG – AS ครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคมนี้ ณ ประเทศกัมพูชาโดยการหารือทวิภาคีกับผู้นำอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียนหลายประเทศ ในส่วนของกัมพูชา ได้หารือและติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปราม ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับทั้งสองประเทศ อีกด้วยหลังจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือทวิภาคีกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (Telecommunication Regulator of Cambodia หรือ TRC) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567จุดประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดีอี และกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมผลักดันเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย – กัมพูชาในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจในการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างต่อเนื่อง การประชุมหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความร่วมมือและผลักดันการแก้ไขปัญหาแก๊ง Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก่อนที่กระทรวงดีอี จะขับเคลื่อนให้อาเซียนรับรอง และจัดตั้งการประชุมคณะทำงานเพื่อเป็นเวทีการหารือด้านอาชญากรรมออนไลน์ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของอาเซียนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในภูมิภาคนี้อย่างเป็นรูปธรรม