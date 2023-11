กสทช. ชี้รัฐควรเร่งวางกรอบดูแล AI

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า ในปี 2023 เป็นปีที่ผู้คนตื่นเต้นกับพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้น ก็เกิดคำถามถึงภยันตรายที่ AI อาจนำมาสู่มวลมนุษยชาติ ในการสำรวจล่าสุดโดย McKinsey & Company "The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year" พบว่า ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และลิขสิทธิ์ เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ถูกพูดถึงเป็น 3 อันดับแรกของการใช้ AI โดยการพยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบต่างๆ เป็นความเสี่ยงในประเด็นถัดมาดังนั้น จึงมีเหตุผลหลายประการที่จะต้องมีการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การที่ AI ที่คนเข้าถึงมากที่สุดเป็น AI ที่คำนึงถึงประเด็นทางจริยธรรมน้อยที่สุด เห็นได้จากระบบอัลกอริธึม (Algorithm) ของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และวิดีโอสตรีมมิ่งจะเลือกนำเสนอเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเสพติดหน้าจอมากกว่าที่จะปิดกั้นการมองเห็นของข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ ปัจจุบัน AI ยังเรียนรู้และตัดสินใจได้เองมากขึ้น โดยที่มนุษย์อาจยังไม่เข้าใจวิธีคิดและเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ AI เสียด้วยซ้ำ ไม่เพียงเท่านั้น การเข้ามามีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ AI ยังทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยิ่งรุนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศ“มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาจุดที่สมดุลในการกำกับการพัฒนาและใช้ AI เพราะหากควบคุมมากเกินไปอาจจำกัดความเจริญก้าวหน้า แต่หากปล่อยให้มีอิสระมากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายต่อสังคมได้”ทั้งนี้ รัฐบาลต่างๆ จะต้องหากรอบในการระบุลักษณะ ประเมินและตอบสนองต่อ AI ประเภทต่างๆ และความท้าทายที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประเทศไทยซึ่งยังไม่มีกฎหมายที่กำกับเกี่ยวกับ AI จะต้องวางแนวทางบนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของ AI ผู้เล่นหลักๆ ในการพัฒนา AI โอกาส และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นการแสดงความคิดเห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งภายในงานประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคม International Telecommunication Society (ITS) จัดขึ้น