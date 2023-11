กสทช.ปลุกพลังอุตสาหกรรมสื่อ สร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อคนรุ่นใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ปาฐกถาพิเศษ ในงาน Digital Skills for Media Industry โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ให้การต้อนรับ และโครงการ Digital Skills for Media Industry โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า โครงการ Digital Skills for Media Industry มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรต่างๆเพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล สร้างทักษะดิจิทัลแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงนักศึกษาจบใหม่ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสมัยใหม่"การสร้างความถนัดทางดิจิตอลในอุตสาหกรรมสื่อ คือหนึ่งบทบาทของกสทช.และกทปส. ในการหนุนเสริมให้เกิดองค์กรดิจิทัลในยุค AI ยุค 5G และยุค 6G ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต"สำหรับการสร้างความถนัดทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมสื่อ ประกอบด้วย 1. เพิ่มคุณค่าต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ 2. ลดความซ้ำซาก และขั้นตอนของงาน 3. ก่อให้เกิดหน้าที่และการทำงานใหม่ และ 4.ค้นพบการแก้ปัญหาในอนาคตปัจจุบันมีตัวอย่างการนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในวงการต่างๆ ประสบความสำเร็จอสทิ วงการแพทย์ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของโครงการ Digital Skills for Media Industry มีผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรรวมกว่า 10 คน นำทิศทางอุตสาหกรรมสื่อในยุคดิจิทัลจากประเทศต้นแบบที่สำคัญ และการเสวนาจากผู้บริหารสื่อที่มาร่วมสะท้อนทิศทางสื่อไทยในปี 2567 แสดงความล้ำสมัยของแอปพลิเคชันสื่อ รวมไปถึงจรรยาบรรณสื่อในยุคดิจิทัล ซึ่งกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงภาพยนต์ สยามภวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์