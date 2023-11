NT แจงความคืบหน้าให้บริการ 4G/5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz

NT ชี้แจงความคืบหน้าให้บริการ 4G/5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz ยันอยู่ระหว่างทยอยโอนย้ายลูกค้าของ my by NT จากระบบเดิมบนคลื่นความถี่ 850 MHz มายังคลื่น 700 MHz มั่นใจอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ที่รองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 700 MHz พร้อมจัดเต็มแคมเปญโปรโมชัน my 5G ที่หลากหลายรองรับลูกค้าทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน เพื่อหวังดึงดูดลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และรองรับลูกค้าเดิมที่เปลี่ยนซิมการ์ดใหม่มาเป็น 700 MHzพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยความคืบหน้าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 700 MHz ของ NT ภายใต้แบรนด์ my by NT ว่าภายหลังลงนามเป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในการพัฒนาโครงข่ายให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 700 MHz ของ NT เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา NT ได้เดินหน้าความพร้อมให้บริการ 4G/5G บนโครงข่าย 700 MHz ทันที"เราสามารถให้บริการลูกค้า my by NT ด้วยโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องบนโครงข่าย 700 MHz ของ NT และ 2600 MHz ของ AWN ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา" สรรพชัยย์ กล่าว " ล่าสุด NT อยู่ระหว่างทยอยโอนย้ายลูกค้าของ my by NT จากระบบเดิมบนคลื่นความถี่ 850 MHz มายังคลื่น 700 MHz โดยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ที่รองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 700 MHz พร้อมจัดเต็มแคมเปญโปรโมชัน my 5G ที่หลากหลายรองรับลูกค้าทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน เพื่อหวังดึงดูดลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และรองรับลูกค้าเดิมที่เปลี่ยนซิมการ์ดใหม่มาเป็น 700 MHz ซึ่งลูกค้าผู้สนใจสามารถติดต่อรับซิม my by NT ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ และที่จุดจำหน่ายหน้าโรงภาพยนตร์ SF ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางบริการลูกค้าให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น"NT มุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเลือกแนวทางการร่วมเป็นพันธมิตร Network Sharing ดังกล่าวเพื่อประหยัดงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สามารถรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนคลื่น 700 MHz และเป็นแนวทางที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสของ NT ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ตามแผนธุรกิจ 5G ของ NT ที่ ครม.อนุมัติทั้งนี้ โครงข่ายที่จะจัดสร้างบนคลื่น 700 MHz สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันกว่า 2 ล้านราย และรองรับการขยายตลาดในอนาคตรวมถึงตลาดบริการ IoTได้ถึง 4 ล้านราย ครอบคลุมบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ NT ยังมีข้อตกลงกับ AIS ในการให้บริการข้ามโครงข่ายบนโครงข่ายของ AIS ได้ในทุกคลื่นความถี่ อันจะส่งผลทำให้ลูกค้า NT ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งของ NT ให้มีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดได้ สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐที่เน้นให้บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนการลงทุนด้านโครงข่ายสื่อสารของประเทศสำหรับโครงการต่าง ๆ ของ NT เป็นการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย จากคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ คณะรัฐมนตรี รวมถึงการพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงการคลัง เพื่อความโปร่งใส ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งแต่ละโครงการสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้.