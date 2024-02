LINE ประกาศผล LINE Melody-LINE Stickers ประจำปี 2023

สำหรับ LINE Melody Music Awards Presented by Samsung ถือเป็นงานประกาศรางวัลประจำปีที่ โดยเป็นการมอบรางวัลให้ศิลปินที่มียอดดาวน์โหลดเมโลดี้สูงถึงเกณฑ์ที่กำหนดของ LINE MELODY และรางวัล Popular Vote ใน 5 ประเภทสาขา จากคะแนนการโหวตรายชื่อศิลปินที่ได้รับความนิยมในปี 2566 ของผู้ใช้งานในปีนี้ศิลปินและเพลงที่ได้รับรางวัล SILVER MELODY ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับเพลงที่มียอดดาวน์โหลดในเกณฑ์ SILVER บน LINE MELODY ได้แก่ จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ (Calling Version) - Patrickananda และ Wish - BLACKBEANSนอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่มีศิลปินที่ได้คว้ารางวัล PLATINUM MELODY สุดยอดรางวัลที่มอบให้เพลงที่มียอดดาวน์โหลดในเกณฑ์สูงสุดบน LINE MELODY ได้แก่ หวง (Calling Version) - เอิ๊ต ภัทรวีLINE MELODY ยังได้ประกาศรางวัล Popular Vote ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานร่วมโหวตตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยศิลปินที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้- LINE MELODY Rising Star 2023 ได้แก่ BUS (because of you i shine)- LINE MELODY Best Band 2023 ได้แก่ COCKTAIL- LINE MELODY Best Female Artist 2023 ได้แก่ Nene- LINE MELODY Best Male Artist 2023 ได้แก่ PP Krit- MELODY of the Year ได้แก่ Mr.Everything - Billkinส่วน LINE STICKERS AWARDS 2023 จัดขึ้นภายใต้ธีม “STICKER PLAYYARD” กระตุ้นต่อมความสนุก ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและร่วมฉลองกับความสำเร็จของเหล่าครีเอเตอร์ ดารา และศิลปินต่างๆโดยมีการมอบรางวัลให้ครีเอเตอร์ ดาราและศิลปินรวม 10 ประเภทรางวัล โดยเป็นรางวัลจากยอดการดาวน์โหลดทั้งสิ้น 9 รางวัล และพิเศษสุดเป็นปีแรกกับรางวัลสติกเกอร์ยอดนิยมแห่งปี ที่มาจากผลการโหวตของผู้ใช้งานไลน์สติกเกอร์ ดังนี้- คาแร็กเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ fluffy gangster จาก noeinoey- ครีเอเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ Ongsa S- สติกเกอร์ครีเอเตอร์ยอดดาวน์โหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Dueb Dueb Office Syndrome V.3 จาก shhuunns- สติกเกอร์ติดเทรนด์แห่งปี ได้แก่ Brown, We’re here to help จาก CAPICHET- คาแร็กเตอร์ยอดนิยมตลอดกาล ได้แก่ Som O จาก KITTI RUJIREKANUSORN CO.,LTD.- สติกเกอร์สุดยอดความร่วมมือกับ BROWN & FRIENDS แห่งปี ได้แก่ A Cute Valentine BROWN & FRIENDS PopUpEN จาก Peakstudio