BIZCUIT Solution บุก "AI ค้าปลีก" จับมือ AIS Business ดัน IoB

บิสกิต โซลูชั่น สร้างมิติใหม่ในการบริหารงานรีเทล ร่วมมือ เอไอเอส บิสซิเนส บุกตลาด AI สำหรับธุรกิจค้าปลีก นำเสนอบริการ IoB หรือ Internet of Behavior สร้างปรากฎการณ์ใหม่เพื่อการบริหารงานค้าปลีก ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้บริการ และพนักงานในร้าน สามารถทำงานด้วยกล้องวงจรปิดเดิมของร้าน วิเคราะห์ภาพจากกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์ ไม่ผ่านการบันทึกใดๆแบบไม่ระบุตัวตน การันตีไร้ข้อกังวลด้าน PDPAนายสุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด หรือ BIZCUIT Solution เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจรีเทล เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความท้าทายสูง เนื่องจากมีการลงทุนและการแข่งขันสูง ท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจกลุ่มนี้ถือเป็นธุรกิจด่านหน้าที่ต้องเริ่มเดินหน้าธุรกิจบนความท้าทายด้านการเพิ่มรายได้และการลงทุน บิสกิต โซลูชั่น และเอไอเอส บิสซิเนส มองเห็นช่องว่างของธุรกิจค้าปลีก (รีเทล) ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่มีการลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยในการบริหารจัดการสาขา แต่กลับไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ ใช้งานเพียงดูคนเข้าออกร้าน และบรรยากาศร้านเท่านั้น"อุปสรรคสำคัญ คือ ไม่สามารถลงทุนติดตั้งกล้องที่เป็น AI Camera ใหม่ได้ เนื่องจากมีราคาสูงและการลงทุนสูงในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวัง ประกอบกับกล้อง AI ในตลาดปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจ"ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Computer Vision AI Analytics ของบิสกิต โซลูชั่น ที่ผนวกกับความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน 5G ของ AIS ทั้ง 2 บริษัทเชื่อว่าจะพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจรีเทลทุกขนาด ช่วยสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อุดช่องว่างร้านค้ารีเทลที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้ทำงานแบบไร้รอยต่อ ล่าสุดแบรนด์รีเทลชั้นนำเริ่มใช้บริการแล้ว 5 แบรนด์ และกำลังทดลองใช้งานอีกกว่า 10 แบรนด์ ทั้งนี้ยังเล็งเพิ่มผู้ใช้งานภายในช่วงปีนี้“ด้วยเพนพ้อยท์ของธุรกิจร้านค้าปลีก บิสกิต โซลูชั่น จึงได้ร่วมมือกับ AIS Business พัฒนาบริการ IoB หรือ Internet of Behavior โดยนำจุดแข็งของทั้ง 2 บริษัท ประกอบด้วยความสามารถด้าน Computer Vision AI Analytics ของ บิสกิต โซลูชั่น มาให้บริการแก่ธุรกิจค้าปลีก ผ่านอุปกรณ์หลากหลายที่ออกแบบร่วมกันระหว่างสองบริษัทเพื่อตอบสนองกับธุรกิจค้าปลีกทุกขนาดบนโครงข่ายศักยภาพที่ครอบคลุมทั่วประเทศของเครือข่าย AIS สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ธุรกิจที่ต้องการ AI ไปช่วยงานแค่สาขาละตัว หรือต้องการภายในสาขาเป็นหลักร้อยตัว" นายสุทธิพันธุ์ กล่าวนายสุทธิพันธุ์ เชื่อว่าจุดเด่นสำคัญของโปรเจ็กต์นี้คือความสามารถใช้งานโดยไม่ต้องมีการรื้อถอนหรือติดตั้งกล้องใหม่ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเดิมเข้ากับกล่อง Vision Analytics ช่วยเปลี่ยนกล้องเก่าให้กลายเป็นกล้อง AI อัจฉริยะ ผู้ช่วยจัดการร้านค้าปลีก แต่ละกล้องสามารถใส่ AI ในการวิเคราะห์ได้หลากหลายแบบ ลดต้นทุนการติดตั้งกล้องใหม่ได้ถึง 50% และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร้านค้าได้มากขึ้นนอกจากนี้ บริการ IoB Internet of Behavior จะให้บริการผ่าน เอไอเอส บิสซิเนส ซึ่งจะเน้นไปที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ รวมถึงพฤติกรรมของพนักงานในร้านเพื่อสร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดีให้กับร้านค้า ตลอดจนตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ ในร้าน โดยการวิเคราะห์จะมีทั้งเป็นค่าสถิติไปจนถึงการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ลดการเสียเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคอยเข้ามาดูภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบิสกิต โซลูชั่น สามารถวิเคราะห์ภาพจากกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์ โดยไม่ผ่านการบันทึกใดๆ แบบไม่ระบุตัวตนจึงทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลด้าน PDPA โดยขณะนี้มีแบรนด์รีเทลชั้นนำเริ่มใช้บริการแล้ว 5 แบรนด์ และกำลังทดลองใช้งานอีกกว่า 10 แบรนด์ ทั้งนี้ยังเล็งเพิ่มผู้ใช้งานภายในช่วงปี 2567 นี้ด้านนายนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอไอเอส กล่าวว่า การร่วมกันระหว่างเอไอเอส บิสซิเนส และบิสกิต โซลูชั่น ในการสร้างบริการ IoB นี้ เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ในแง่ของการสร้างและพัฒนา AI Computer Vision เป็นสิ่งที่ บิสกิต โซลูชั่น เชี่ยวชาญและมีความพร้อมหลายด้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น software หรือ AI มาผนวกกับความแข็งแกร่งของ5G Infrastructure จาก AIS ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลและความแม่นยำของ AI อีกทั้งการทำงานของบริการ Internet of Behavior (IoB) ซึ่งอยู่บน AIS Paragon Platform จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้ง่าย และยืดหยุ่น ส่งผลต่อต้นทุนที่คุ้มค่าของโซลูชัน พร้อมพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในรูปแบบดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ Total Smart Retail อย่างแท้จริงอนึ่ง เอไอเอส บิสซิเนส เป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท Advanced Info Service (AIS) ที่มุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึง SMEs ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อยกระดับสู่ความเป็นดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน